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Την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου του συνόλου της εταιρείας ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. από την ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. γνωστοποίησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με σημερινή δημόσια ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής, η σχετική γνωστοποίηση υποβλήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2026, ενώ η συμφωνία μεταβίβασης μετοχών και συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών είχε υπογραφεί στις 9 Οκτωβρίου 2026.

Η συναλλαγή προβλέπει την απόκτηση από την εταιρεία Πετρόπουλος 70.500 μετοχών της Τζωρτζής Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Η μεταβίβαση αφορά την εταιρεία όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασής της και την απόσχιση του κλάδου ακινήτων.

Οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτοκινήτου, με κοινό σημείο αναφοράς τις μάρκες Jaguar και Land Rover. Ειδικότερα, η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. αποτελεί, μεταξύ άλλων, μη αποκλειστικό εισαγωγέα των οχημάτων Jaguar και Land Rover στην Ελλάδα, ενώ η ΤΖΩΡΤΖΗΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στη λιανική διανομή και στην πώληση καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων των δύο συγκεκριμένων μαρκών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής. Η γνωστοποίηση της συγκέντρωσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει.