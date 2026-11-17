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Άδεια για να… «κόβει χρήματα» κρατάει στα χέρια του ο 73χρονος πλέον James Bond, ο οποίος κρατάει ζωντανό ένα franchise πολλών δισεκατομμυρίων – από κινηματογραφικά μπλοκμπάστερ και ρολόγια μέχρι συμφωνίες αδειοδότησης και χορηγίες.

Η ανακοίνωση ότι ο πρωταγωνιστής του Twilight και του Batman, Ρόμπερτ Πάτινσον, είναι ο επόμενος Μποντ, έρχεται επτά χρόνια αφότου ο Ντάνιελ Κρεγκ αποκάλυψε πως το «No Time To Die» θα ήταν η τελευταία του εμφάνιση ως «007».

Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τη στιγμή που ο Πάτινσον θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση, θα έχει μεσολαβήσει το μεγαλύτερο κενό ανάμεσα σε ταινίες στην 64χρονη ιστορία του κινηματογραφικού franchise.

Ενώ ο Ίαν Φλέμινγκ αρχικά πάσχιζε να κεντρίσει το ενδιαφέρον του Χόλιγουντ για το γοητευτικό, γυναικοκατακτητή Βρετανό ήρωα των μυθιστορημάτων του, το ντεμπούτο του Σον Κόνερι στη μεγάλη οθόνη, στο «Dr No» του 1962, σηματοδότησε την αρχή ενός… ονείρου για το μάρκετινγκ.

James Bond: Το franchise των 8 δισ. δολαρίων

Ο «James Bond», το δεύτερο μακροβιότερο κινηματογραφικό franchise στον κόσμο μετά τον… Γκοτζίλα, έχει ως τώρα 25 ταινίες μεγάλου μήκους και συνολικά τζίρο 8 δισ. δολαρίων στο παγκόσμιο box office.

Οι αριθμοί αυτοί το κατατάσσουν στην πέμπτη πιο επιτυχημένη κινηματογραφική σειρά στην ιστορία του σινεμά, πίσω μόνο από το σύμπαν της Marvel, τα Star Wars, τα Χάρι Πότερ και τον Spider-Man.

Όταν η Amazon εξαγόρασε πριν τέσσερα χρόνια το στούντιο του Χόλιγουντ MGM, το οποίο διέθετε 4.000 κινηματογραφικούς τίτλους, συμπεριλαμβανομένων των franchises Rocky και Bond, καθώς και 17.000 ώρες τηλεοπτικού προγράμματος, ορισμένοι αναλυτές εκτίμησαν ότι ο «υπερκατάσκοπος» θα μπορούσε να αξίζει το ήμισυ του τιμήματος των 8,5 δισ. δολαρίων ολόκληρης της ταινιοθήκης.

Η εκτίμηση της αξίας του Μποντ στη μεγάλη οθόνη επιβεβαιώθηκε πέρυσι, όταν η Amazon κατέβαλε περισσότερα από 1 δισ. δολάρια για να αποκτήσει τον πλήρη «δημιουργικό έλεγχο» του franchise από την Μπάρμπαρα Μπρόκολι και τον Μάικλ Τζ. Γουίλσον, τους επί σειρά ετών θεματοφύλακες των ταινιών που διατηρούσαν σημαντική ισχύ, ξεκλειδώνοντας έτσι τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός «σύμπαντος» κινηματογραφικών και τηλεοπτικών spin-off στα πρότυπα του Star Wars ή της Marvel.

Ένας «οδοστρωτήρας» του μάρκετινγκ

Πέρα από τα ταμεία, η προσεκτικά καλλιεργημένη εικόνα του Μποντ αποδείχθηκε όνειρο για τη σύνδεση με εμπορικά σήματα, ένας οδοστρωτήρας του μάρκετινγκ απρόσβλητος ακόμη και στην αυστηρή κριτική του ίδιου του Ντάνιελ Κρεγκ πριν από μια δεκαετία, ότι ο κατάσκοπος ήταν ένας «μοναχικός, σεξιστής μισογύνης».

Η Σάρλοτ Μέιρ, ιδρύτρια του γραφείου επικοινωνίας και κουλτούρας The Fitting Room, είπε στον The Guardian: «Ο Μποντ είναι ένα brand από μόνος του, συνυφασμένος με την εκλέπτυνση, την περιπέτεια, την πολυτέλεια και τη δεξιοτεχνία, τη διαχρονικότητα και, φυσικά, τη βρετανικότητα.

«Ο Μποντ είναι μια αυτόνομη ψυχαγωγική ιδιοκτησία, με τη δική της ταυτότητα, κληρονομιά, μυθολογία και εξαιρετική αξία brand. Οι συνεργάτες του δεν αγοράζουν απλώς προβολή γύρω από την κυκλοφορία μιας ταινίας. Ευθυγραμμίζονται με ένα brand που χτίζει το δικό του πολιτισμικό κεφάλαιο και επιρροή εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια».

Ο ιστορικός οίκος ένδυσης Turnbull & Asser ράβει πουκάμισα για τους ηθοποιούς του Μποντ ήδη από την πρώτη εμφάνιση του Κόνερι στη μεγάλη οθόνη

Ο οίκος Lock & Co, το παλαιότερο πιλοποιείο στον κόσμο, με ρίζες που φτάνουν πίσω στο 1676, ξεκίνησε τη σχέση του με τον Μποντ όταν ένα από τα καπέλα του εμφανίστηκε στην περίφημη πλέον εναρκτήρια σκηνή μέσα από την κάννη του όπλου, που έκανε ντεμπούτο στο Dr No.

Η Aston Martin θεωρείται εδώ και καιρό το κατεξοχήν σπορ αυτοκίνητο επιλογής του Μποντ, κάνοντας ντεμπούτο στο Goldfinger του 1964, ενώ μια ειδικά κατασκευασμένη DB10 δημιουργήθηκε για το Spectre του 2015 ώστε να γιορταστεί μια συνεργασία 50 ετών με το franchise. Πάντως οι συμφωνίες εξακολουθούν να κλείνονται ξεχωριστά για κάθε ταινία.

Το κασμιρένιο ζιβάγκο N.Peal που φορούσε ο Ντάνιελ Κρεγκ στην αφίσα του Spectre ξεπούλησε σχεδόν αμέσως. Ένα γκρι, ραμμένο κατά παραγγελία κοστούμι Tom Ford που φόρεσε ο ηθοποιός στο Skyfall βγήκε σε δημοπρασία τον περασμένο μήνα, με τις ελπίδες να αγγίξει έως και τις 40.000 λίρες. Τελικά, το κοστούμι πωλήθηκε για 25.200 λίρες στις 27 Οκτωβρίου.

Βαθιές… τσέπες για χορηγείες 5 δισ. συνολικά

Το «φαινόμενο Μποντ» προσελκύει μεγάλες χορηγικές συμφωνίες, που φέρονται να ξεκινούν από τα 45 εκατ. δολάρια.

Η Heineken, η οποία συνεργάζεται με τις ταινίες Μποντ από το 1997, έχει δαπανήσει έως και 100 εκατ. δολάρια σε χορηγίες, τοποθέτηση προϊόντων και παγκόσμιο μάρκετινγκ για την υποστήριξη μιας και μόνο ταινίας. Βέβαια, πολλοί θαυμαστές εξοργίστηκαν βλέποντας το κλασικό μαρτίνι του 007 να αντικαθίσταται από… ένα ποτήρι μπίρα.

Η μακροχρόνια χορηγία της Omega, που χρονολογείται από το 1995 όταν αντικατέστησε τη Rolex ως το ρολόι επιλογής του Μποντ, περιελάμβανε ακόμη και την άμεση ονομαστική αναφορά της από τον ίδιο τον υπερκατάσκοπο στο Casino Royale.

Η αξία των χορηγιών έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση από τα 5 δισ. δολάρια συνολικά σε όλη τη μέχρι σήμερα πορεία του franchise, έως και περίπου 200 εκατ. δολάρια ανά ταινία στη σύγχρονη εποχή.

«Αν το Super Bowl είναι η μεγαλύτερη σκηνή της διαφήμισης, ο Τζέιμς Μποντ είναι η απόλυτη πλατφόρμα συνεργασίας εμπορικών σημάτων», λέει η Μέιρ στον Guardian. «Ορισμένα brands έχουν συνδεθεί τόσο άρρηκτα με το franchise, ώστε αποτελούν μέρος του DNA του Μποντ. Αυτές οι σχέσεις υπερβαίνουν τις μεμονωμένες ταινίες, τις καμπάνιες, ακόμη και τις γενιές των θεατών».