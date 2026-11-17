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Nα αυξήσει τη χρήση ρομπότ και άλλων μορφών αυτοματοποίησης κατά 20% έχει βάλει ως στόχο η General Motors για τα εργοστάσιά της στη Βόρεια Αμερική έως το 2028, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν γνώση του θέματος και μίλησαν στο Reuters, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει αυξημένα κόστη εργασίας και επαναπατρισμού της παραγωγής.

διερευνούν περισσότερους τρόπους ενσωμάτωσης της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης στα εργοστάσιά τους, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας

Η αυτοκινητοβιομηχανία του Ντιτρόιτ αναπτύσσει τα δικά της ρομπότ και τα συναρμολογεί στο εργοστάσιό της στο Κόκομο της Ιντιάνα, σύμφωνα με τις πηγές και δύο ακόμη άτομα, ενώ επικεντρώνεται στη χρήση αυτόνομων κινητών ρομπότ για τη μεταφορά εξαρτημάτων εντός των εργοστασίων της.

Ο στόχος αυτοματοποίησης κατά 20% και η παραγωγή ρομπότ στην Ιντιάνα διατυπώνονται για πρώτη φορά δημοσίως.

Η GM εξακολουθεί να αγοράζει εξοπλισμό ρομποτικής από εξωτερικούς προμηθευτές, ενώ παράλληλα αναπτύσσει δικό της εσωτερικό εξοπλισμό, μια προσπάθεια που περιέγραψαν στελέχη της εταιρείας πέρυσι.

Ζητά επίσης από τους προμηθευτές ανταλλακτικών που υποβάλλουν προσφορές για νέες συμβάσεις να υποβάλουν σχέδια αυτοματοποίησης για τις δικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με δύο ακόμη άτομα που είναι εξοικειωμένα με το δίκτυο προμηθευτών της GM. Η GM χρησιμοποιεί ένα σύστημα αξιολόγησης για να βαθμολογεί τις προσπάθειες αυτοματοποίησης των προμηθευτών και λαμβάνει υπόψη τις βαθμολογίες αυτές κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις συμβάσεις, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η GM δήλωσε ότι χρησιμοποιεί την αυτοματοποίηση για τη βελτίωση της ασφάλειας, της ποιότητας και της αποδοτικότητας. «Καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, συνεχίζουμε να αξιοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες με τρόπους που υποστηρίζουν τις ομάδες παραγωγής μας», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της.

Οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αυξήσει τον αυτοματισμό ​προκειμένου να περιορίσουν τα κόστη παραγωγής, δεδομένου ότι η Ένωση Εργαζομένων στην Αυτοκινητοβιομηχανία (UAW) πέτυχε ρεκόρ αυξήσεων στις συλλογικές συμβάσεις το 2023, ενώ η πρωτοβουλία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επαναπατρίσει περισσότερα εργοστάσια άσκησε πίεση στα κόστη παραγωγής.

Η αυτοματοποίηση της παραγωγής και οι ανησυχίες των εργαζομένων

Η UAW εξασφάλισε τις αυξήσεις στις συμβάσεις από τη GM και τους ανταγωνιστές της στην ίδια πόλη, τη Ford Motor και τη Stellantis, μητρική εταιρεία της Jeep. Η GM δήλωσε ότι η σύμβαση θα προσθέσει περίπου 575 δολάρια στο κόστος εργασίας ανά όχημα· η Ford υπολόγισε το πρόσθετο κόστος της στα 900 δολάρια ανά όχημα.

Την εποχή εκείνη, αναλυτές ανέφεραν ότι οι εταιρείες πιθανότατα θα αύξαναν την αυτοματοποίηση ως μέσο για την κάλυψη του υψηλότερου εργατικού κόστους. Η GM ανέφερε πέρυσι ότι διέθετε περίπου 100 ρομποτολόγους, μηχανικούς τεχνητής νοημοσύνης και ειδικούς υλικού που εργάζονταν σε προηγμένα ρομποτικά συστήματα.

Οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι το εργατικό κόστος υπερβαίνει αυτές των ξένων αντιπάλων τους και των νεότερων ανταγωνιστών, όπως η Tesla, τα εργοστάσια της οποίας στις ΗΠΑ στελεχώνονται σε μεγάλο βαθμό με εργάτες μη συνδικαλισμένους.

Οι εταιρείες θα αντιμετωπίσουν έναν ακόμη γύρο ενδεχομένως αμφιλεγόμενων διαπραγματεύσεων το 2028, όταν προβλέπεται να λήξουν οι συμβάσεις. Ο πρόεδρος της UAW, Σον Φέιν, έχει ήδη προειδοποιήσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η αυξημένη αυτοματοποίηση αποτελούν απειλή για τους εργαζόμενους.

«Οι καρποί της εργασίας μας έχουν πολλαπλασιαστεί όπως ποτέ άλλοτε, αλλά οι εργαζόμενοι δεν αποκομίζουν τα οφέλη. Αυτό είναι κλοπή», δήλωσε ο Φέιν σε συνέδριο της UAW τον Ιούνιο. «Και αν η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως μέσο για αυτό το έγκλημα, πρέπει να σταματήσει».

Κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του podcast «Automated» τον Φεβρουάριο, η Μικέλ Τέιλορ, διευθύντρια στρατηγικής ρομποτικής της GM, δήλωσε ότι οι βιομηχανίες πρέπει να σχεδιάζουν διαδικασίες που αξιοποιούν τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα των εργαζομένων και των ρομπότ.

«Πώς μπορώ να αξιοποιήσω στο έπακρο τόσο τους ανθρώπους όσο και τις μηχανές εδώ, ώστε να επιτύχω τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα και ποιότητα;», είπε.

«Λιγότερες ώρες στην παραγωγή»

Η GM και άλλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων χρησιμοποιούν ρομπότ στα εργοστάσιά τους εδώ και δεκαετίες, για να συγκολλούν, για παράδειγμα, τα πάνελ του αμαξώματος ή να μεταφέρουν προμήθειες μεταξύ των σταθμών εργασίας.

Ωστόσο, διερευνούν περισσότερους τρόπους ενσωμάτωσης της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης στα εργοστάσιά τους, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, ειδικά καθώς αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη λόγω της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και των προσπαθειών για την τοπικοποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού.

«Όλα έχουν να κάνουν με τον τελικό στόχο: τη μείωση των ωρών που απαιτούνται για την παραγωγή του οχήματος, ώστε (οι αυτοκινητοβιομηχανίες) να γίνουν πιο αποδοτικές και πιο κερδοφόρες», δήλωσε η Laurie Harbour, εταίρος που ειδικεύεται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στη Wipfli, μια εταιρεία φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Πρόσθεσε ότι η αυξημένη αυτοματοποίηση μπορεί να ανακουφίσει την έλλειψη εργατικού δυναμικού για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων.