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Στο προηγούμενο μέρος είδαμε ότι η ιδιότητα του «υπόχρεου προσώπου» δημιουργεί για τον λογιστή – φοροτεχνικό ένα σύνολο αλληλένδετων υποχρεώσεων στον πυρήνα των οποίων βρίσκεται μία έννοια που συχνά αποδίδεται με τη φράση «Γνώρισε τον πελάτη σου» [Know Your Customer – KYC].

Τι σημαίνει όμως πραγματικά «γνωρίζω τον πελάτη μου»; Σίγουρα δεν σημαίνει απλώς ότι γνωρίζω το ονοματεπώνυμό του, τον ΑΦΜ του ή ότι έχω στο αρχείο μου ένα αντίγραφο της ταυτότητάς του. Η Δέουσα Επιμέλεια Πελάτη [Customer Due Diligence] είναι κάτι ευρύτερο, είναι μία διαδικασία μέσω της οποίας το υπόχρεο πρόσωπο αποκτά επαρκή γνώση για να κατανοεί με ποιον δημιουργεί επαγγελματική σχέση, για ποιον ενεργεί ο πελάτης, ποιος βρίσκεται τελικά πίσω από μία νομική οντότητα και ποιος είναι ο σκοπός και η φύση της σχέσης. Η FATF εντάσσει ακριβώς αυτά τα στοιχεία στον πυρήνα της Recommendation 10.

Η ταυτότητα είναι η αρχή, όχι το τέλος: Η αναγνώριση και η επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη αποτελούν βασικό μέτρο Δέουσας Επιμέλειας. Στην περίπτωση όμως εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, η γνώση της επωνυμίας, της έδρας και των νόμιμων εκπροσώπων της δεν απαντά αναγκαστικά στο σημαντικότερο ερώτημα: «ποιο φυσικό πρόσωπο βρίσκεται τελικά πίσω από αυτήν;».

Γι’ αυτό η Δέουσα επιμέλεια Πελάτη συνδέεται άμεσα με την αναγνώριση και τη λήψη εύλογων μέτρων για την επαλήθευση της ταυτότητας του Πραγματικού Δικαιούχου [Beneficial Owner], ώστε το υπόχρεο πρόσωπο να κατανοεί ποιος τελικά κατέχει ή ελέγχει τον πελάτη. Αλλά ούτε αυτό αρκεί.

Γιατί δημιουργείται η επαγγελματική σχέση; Ο λογιστής – φοροτεχνικός πρέπει επίσης να κατανοεί, στο απαιτούμενο μέτρο, τον σκοπό και τη σκοπούμενη φύση της επιχειρηματικής σχέσης. Η απαίτηση αυτή έχει ουσιαστική σημασία διότι για να μπορέσει κάποιος αργότερα να αναγνωρίσει ότι μία συναλλαγή ή οικονομική συμπεριφορά είναι ασυνήθιστη, πρέπει προηγουμένως να έχει μία εύλογη εικόνα του τι θεωρείται αναμενόμενο για τον συγκεκριμένο πελάτη. Μία συναλλαγή δεν γίνεται ύποπτη απλώς επειδή είναι μεγάλη αλλά ούτε μία σύνθετη εταιρική δομή είναι από μόνη της παράνομη. Το ερώτημα είναι εάν αυτό που παρατηρούμε συμβαδίζει με όσα γνωρίζουμε για τον πελάτη, τη δραστηριότητά του, το οικονομικό του προφίλ και τον σκοπό της επαγγελματικής σχέσης.

Η γνώση του πελάτη δεν τελειώνει την πρώτη ημέρα: Εδώ βρίσκεται μία ακόμη κρίσιμη διάσταση της Δέουσας Επιμέλειας πελάτη και αυτή είναι η συνεχής παρακολούθηση της επιχειρηματικής σχέσης. Η Recommendation 10 της FATF περιλαμβάνει ρητά την Συνεχή Δέουσα Επιμέλεια [ongoing due diligence] και την εξέταση των συναλλαγών κατά τη διάρκεια της σχέσης, ώστε να διαπιστώνεται εάν είναι συνεπείς με τη γνώση που έχει το υπόχρεο πρόσωπο για τον πελάτη, τη δραστηριότητα και το προφίλ κινδύνου του. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον λογιστή – φοροτεχνικό γιατί ο πελάτης που γνωρίσαμε πριν από πέντε χρόνια μπορεί σήμερα να έχει διαφορετική δραστηριότητα, νέους εταίρους, διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης ή παρουσία σε άλλες χώρες. Η Δέουσα Επιμέλεια επομένως δεν είναι φωτογραφία, αντίθετα είναι μια εικόνα που πρέπει να παραμένει επίκαιρη όσο εξελίσσεται η επαγγελματική σχέση.

Γνωρίζω δεν σημαίνει υποψιάζομαι: Χρειάζεται όμως μία σημαντική ισορροπία. Σκοπός της Δέουσας Επιμέλειας Πελάτη δεν είναι να δημιουργήσει μία σχέση γενικευμένης καχυποψίας μεταξύ επαγγελματία και πελάτη. Η γνώση του πελάτη είναι το μέσο που επιτρέπει στον επαγγελματία να διακρίνει το αναμενόμενο από το ασυνήθιστο και να αξιολογήσει το δεύτερο όταν εμφανιστεί και εδώ ακριβώς συναντώνται η γνώση και η επαγγελματική κρίση. Γιατί όσο πιο σύνθετη γίνεται μία εταιρική δομή, τόσο περισσότερο αποκτά σημασία όχι μόνο ποιος εμφανίζεται στα εταιρικά έγγραφα, αλλά ποιος πραγματικά κατέχει ή ασκεί τον τελικό έλεγχο.

Γιώργος Α. Κορομηλάς

Φορολογικός σύμβουλος – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων

Διευθυντής Φορολογικού τμήματος Tax Advisors I.K.E.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών