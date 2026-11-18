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Σε μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές ελληνικού τραπεζικού ομίλου στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια προχωρά η Eurobank, ανακοινώνοντας την επίτευξη συμφωνίας για την απόκτηση του 65% της βουλγαρικής First Investment Bank (Fibank), έναντι περίπου 650 εκατ. ευρώ.

Το τίμημα θα καλυφθεί τόσο με ίδια κεφάλαια όσο και με αύξηση κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ που προχωρά άμεσα.

Η συναλλαγή, που αποτιμά το σύνολο της Fibank σε περίπου 1 δισ. ευρώ, ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία της μεγαλύτερης τράπεζας στη Βουλγαρία, μέσω της συνένωσης της εξαγοραζόμενης τράπεζας με την Postbank, τη θυγατρική της Eurobank στη χώρα.

Δείτε ΕΔΩ τους όρους

Το νέο σχήμα θα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη βουλγαρική αγορά, τόσο σε επίπεδο ενεργητικού όσο και καταθέσεων, με μερίδιο αγοράς περίπου 20%, ενισχύοντας περαιτέρω το διεθνές αποτύπωμα του ελληνικού ομίλου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντικό ορόσημο τόσο για τον όμιλο όσο και για το τραπεζικό σύστημα της Βουλγαρίας.

Όπως επισήμανε, «στόχος της συνένωσης είναι η δημιουργία του κορυφαίου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στη χώρα, αξιοποιώντας τη συμπληρωματικότητα των δύο οργανισμών και την ισχυρή παρουσία τους στη λιανική και επιχειρηματική τραπεζική».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η νέα τράπεζα θα προσφέρει μεγαλύτερη αξία στους πελάτες, περισσότερες ευκαιρίες στους εργαζομένους και θα ενισχύσει τη χρηματοδότηση της βουλγαρικής οικονομίας.

Η δημόσια πρόταση

Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση του 65% της Fibank από τους δύο βασικούς μετόχους της, Ivailo Mutafchiev και Tzeko Minev, με τίμημα 6,731 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής συναλλαγής, η Eurobank θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές.

Ήδη, η Bulgarian Development Bank, η οποία ελέγχει περίπου το 18% της Fibank, έχει δεσμευτεί ανέκκλητα να προσφέρει τη συμμετοχή της στη δημόσια πρόταση. Το υπόλοιπο περίπου 17% βρίσκεται σε ελεύθερη διασπορά.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς του αρχικού 65% αναμένεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση λήψης των αναγκαίων εποπτικών εγκρίσεων.

Η δημόσια πρόταση τοποθετείται χρονικά στο δεύτερο με τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους, ενώ η νομική συγχώνευση της Fibank με την Postbank προγραμματίζεται για το τέταρτο τρίμηνο του 2027.

Αύξηση κεφαλαίου 750 εκατ. ευρώ

Για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς, η Eurobank σχεδιάζει να αξιοποιήσει μέρος του υφιστάμενου κεφαλαιακού της πλεονάσματος και να πραγματοποιήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση, που αντιστοιχεί περίπου στο 4% της χρηματιστηριακής αξίας της τράπεζας στις 17 Νοεμβρίου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding), με ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς επενδυτές.

Για τον σκοπό αυτό προγραμματίζεται Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9 Δεκεμβρίου 2026, η οποία θα κληθεί να εγκρίνει την αύξηση, με δυνατότητα κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Η Fairfax, μεγαλύτερος μέτοχος της Eurobank με περίπου 32,9% των δικαιωμάτων ψήφου, έχει ήδη εκφράσει τη στήριξή της στη συναλλαγή.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 14% μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ενώ διατηρείται ο στόχος διανομής του 55% των κερδών στους μετόχους.

Αύξηση κερδών 12%

Ιδιαίτερα σημαντική εκτιμάται ότι θα είναι η συμβολή της εξαγοράς στην κερδοφορία της Eurobank.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ομίλου, η συναλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των καθαρών κερδών κατά περίπου 12% και των κερδών ανά μετοχή κατά 7%, λαμβάνοντας υπόψη και την αύξηση κεφαλαίου.

Οι επαναλαμβανόμενες συνέργειες κόστους υπολογίζονται σε περισσότερα από 70 εκατ. ευρώ ετησίως, μετά από φόρους, με ορίζοντα πλήρους υλοποίησης το 2029.

Σε κανονικοποιημένη βάση, με πλήρη ενσωμάτωση των συνεργειών και βάσει των εκτιμήσεων για το 2027, η Fibank αναμένεται να προσθέτει περίπου 190 εκατ. ευρώ στα ετήσια καθαρά κέρδη του ομίλου.

Η απόδοση επί των χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων υπολογίζεται σε περίπου 21%.

Το διεθνές αποτύπωμα

Η εξαγορά αλλάζει ουσιαστικά τη γεωγραφική διάρθρωση των δραστηριοτήτων της Eurobank, ενισχύοντας το βάρος της Βουλγαρίας στα ενοποιημένα μεγέθη.

Με βάση τα στοιχεία του εννεαμήνου 2026 και σε pro forma βάση, η συνεισφορά της βουλγαρικής αγοράς αναμένεται να αυξηθεί:

Από 17% σε 24% στα καθαρά δάνεια.

Από 13% σε 21% στις καταθέσεις.

Από 15% σε 26% στα καθαρά κέρδη, με πλήρη ενσωμάτωση των συνεργειών.

Πρόκειται για μία εξέλιξη που ενισχύει τη διαφοροποίηση των πηγών κερδοφορίας της Eurobank, η οποία ήδη αντλεί σημαντικό μέρος των αποτελεσμάτων της από τις διεθνείς δραστηριότητες.

Υπενθυμίζεται ότι στο εννεάμηνο του 2026, οι δραστηριότητες εκτός Ελλάδας συνεισέφεραν περίπου το 46% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών του ομίλου.

Τα μεγέθη των δύο τραπεζών

Η Fibank, πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα της Βουλγαρίας, διαθέτει 115 καταστήματα στη χώρα, τραπεζική θυγατρική στην Αλβανία και υποκατάστημα στην Κύπρο.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2026, το ενεργητικό της ανερχόταν σε 10,6 δισ. ευρώ, τα μικτά δάνεια σε 5,6 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις σε 8,2 δισ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη της στο εννεάμηνο ανήλθαν σε 97 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά της, η Postbank, που κατατάσσεται σήμερα τέταρτη στη βουλγαρική αγορά, διέθετε ενεργητικό 14,8 δισ. ευρώ, καθαρά δάνεια 9,9 δισ. ευρώ και καταθέσεις 11,7 δισ. ευρώ, καταγράφοντας προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 182 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο.

Με τη συνένωση των δύο τραπεζών, η Eurobank αποκτά ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα σε μία από τις βασικότερες αγορές δραστηριοποίησής της.