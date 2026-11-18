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Ισχυρή εξαγωγική δυναμική καταγράφουν σημαντικά ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, με τα τυριά και το γιαούρτι να καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις στην κατάταξη των σημαντικότερων εξαγόμενων προϊόντων της χώρας.

Την ίδια περίοδο, ιδιαίτερα θετική είναι η πορεία της νωπής φράουλας, ενώ υποχωρεί η αξία και ο όγκος των εξαγωγών παρθένου ελαιολάδου.

Δείτε ΕΔΩ τη λίστα με τα προϊόντα

Σύμφωνα με την επεξεργασία των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ από το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), η ανάλυση των 100 σημαντικότερων εξαγόμενων προϊόντων αναδεικνύει τη σταθερή συμβολή του αγροδιατροφικού τομέα στην εξαγωγική δραστηριότητα, παράλληλα με την ισχυρή παρουσία των πετρελαιοειδών, των φαρμακευτικών προϊόντων και των βιομηχανικών αγαθών. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο αγροδιατροφικός τομέας πλησιάζει το ¼ των συνολικών εξαγωγών.

Τυριά και γιαούρτι στις πρώτες θέσεις

Στην πέμπτη (5η) θέση της συνολικής κατάταξης βρίσκονται τα τυριά (κατηγορία στην οποία περιλαμβάνονται η φέτα, τα παραδοσιακά τυριά ωρίμανσης και τα σκληρά τυριά, εξαιρουμένων των νωπών που δεν έχουν υποστεί ζύμωση). Η αξία των εξαγωγών ανήλθε στα 922 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9,8% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025.

Ακόμη εντονότερη είναι η άνοδος στις εξαγωγές γιαουρτιού, το οποίο καταλαμβάνει τη δέκατη (10η) θέση στην κατάταξη. Η αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε στα 566,6 εκατ. ευρώ, έναντι 415,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση 36,4%.

Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη διατηρήσιμη δυναμική των ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές και τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της εξωστρέφειας του κλάδου.

Φράουλες σε ανοδική τροχιά, υποχώρηση για το ελαιόλαδο

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα για τις νωπές φράουλες, οι οποίες βρίσκονται στην 22η θέση των σημαντικότερων εξαγόμενων προϊόντων. Η αξία των εξαγωγών τους ανήλθε στα 280,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 29,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Αντίθετα, οι εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου διαμορφώθηκαν στα 483,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 25% σε αξία και 26% σε ποσότητα. Παρά την κάμψη, το προϊόν διατηρεί τη 12η θέση στη συνολική κατάταξη, επιβεβαιώνοντας τη βαρύτητά του στο ελληνικό εξαγωγικό χαρτοφυλάκιο.

Τα 20 σημαντικότερα εξαγόμενα προϊόντα

Στην κορυφή της κατάταξης παραμένουν τα πετρελαιοειδή, με εξαγωγές 11 δισ. ευρώ και αύξηση 44,6%. Ακολουθούν τα φαρμακευτικά προϊόντα σε δόσεις ή συσκευασίες λιανικής, με 1,67 δισ. ευρώ και αύξηση 10,5% (+10,5%), και οι πλάκες, ταινίες και φύλλα αργιλίου, με 1,31 δισ. ευρώ και άνοδο 24,1% (+24,1%).

Την πρώτη εικοσάδα συμπληρώνουν η ηλεκτρική ενέργεια, τα τυριά, τα νωπά ψάρια, οι ηλεκτρικοί αγωγοί, οι σωλήνες, τα παρασκευασμένα λαχανικά, το γιαούρτι, το φυσικό αέριο, το παρθένο ελαιόλαδο, προϊόντα πετρελαίου και αργιλίου, προϊόντα καπνού και κατηγορίες νωπών φρούτων.

Οι 10 μεγαλύτερες εξαγωγικές αγορές

Η Ιταλία διατηρεί την πρώτη θέση μεταξύ των εξαγωγικών προορισμών της Ελλάδας, με εξαγωγές 3,73 δισ. ευρώ και αύξηση 12,9% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025. Ακολουθεί η Γερμανία, με 3,29 δισ. ευρώ και άνοδο 14,9% (+14,9%), ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Βουλγαρία, με 2,88 δισ. ευρώ και αύξηση 26,8% (+26,8%).

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Κύπρος, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρουμανία, η Ισπανία, η Βόρεια Μακεδονία και η Γαλλία.

Ιδιαίτερη δυναμική καταγράφουν το Ηνωμένο Βασίλειο, με αύξηση 32,3%, και η Βόρεια Μακεδονία, με άνοδο 39,2%. Συνολικά, η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς τις δέκα σημαντικότερες αγορές ανέρχεται σε περίπου 22,56 δισ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Πρόεδρος του ΠΣΕ, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, υπογράμμισε: «Η πορεία των 100 κορυφαίων εξαγόμενων προϊόντων αναδεικνύει έναν υγιή και πολυδιάστατο εξαγωγικό χάρτη, όπου η βαριά βιομηχανία, τα φάρμακα και η ενέργεια συνυπάρχουν δυναμικά με τα επώνυμα ελληνικά τρόφιμα.

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις του γιαουρτιού, των τυριών και των φρέσκων φρούτων, καθώς και η ισχυρή άνοδος σε παραδοσιακές και γειτονικές αγορές όπως η Ιταλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τα Βαλκάνια, αποδεικνύουν ότι η εξωστρέφεια αποτελεί τον πιο αξιόπιστο μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Προτεραιότητά μας στον ΠΣΕ παραμένει η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα από στοχευμένες πολιτικές που περιορίζουν το κόστος παραγωγής και διευκολύνουν την πρόσβαση σε νέες αγορές».