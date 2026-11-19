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Συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) υπέγραψαν η Eurobank και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ).

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συμφωνία προβλέπει, ιδίως, την αύξηση των διαθέσιμων πόρων για τη χορήγηση νέων δανείων στο πλαίσιο του θεματικού προϊόντος «RRF GR SME Competitiveness Product» του Ταμείου InvestEU, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης φάσης χρηματοδοτήσεων και την πλήρη αξιοποίηση από τη Eurobank των αρχικά διαθέσιμων πόρων για το συγκεκριμένο προϊόν.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του τμήματος κράτους μέλους του InvestEU για την Ελλάδα, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα.

Η νέα αυτή συμφωνία αποτελεί συνέχεια της συμφωνίας που υπεγράφη στις 19 Φεβρουαρίου 2024 μεταξύ της Τράπεζας και του ΕΤαΕ. Στο ανωτέρω πλαίσιο, διατίθενται τρία εγγυοδοτικά υποπρογράμματα, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας («RRF GR SME Competitiveness»), την προώθηση της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης («RRF GR Innovation & Digitalisation») και τη στήριξη της βιωσιμότητας («RRF GR Sustainability»).

Κατά την πρώτη φάση του θεματικού προϊόντος «RRF GR SME Competitiveness Product», η Eurobank διέθεσε χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους €200 εκατ., επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο. Με την αξιοποίηση των πρόσθετων πόρων, εκτιμάται ότι θα διατεθούν επιπλέον χρηματοδοτήσεις ύψους €950 εκατ. μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης, διευκολύνοντας την πρόσβαση των επιλέξιμων επιχειρήσεων σε ρευστότητα με ευνοϊκούς όρους.

Η υπογραφή

Η υπογραφή της συμφωνίας ακολουθεί την ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 5 Νοεμβρίου 2026, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκου Παπαθανάση, του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), κ. Ιωάννη Τσακίρη, του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Ορέστη Καβαλάκη, της Αναπληρώτριας Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Μαρίζ Κουτσουράδη, και του εκπροσώπου του ΕΤαΕ, Departmental Director, Mandate Origination and Institutional Relationships, κ. Vincent Van Steensel.

Τη Eurobank εκπροσώπησε ο Επικεφαλής Retail Business Banking, κ. Νίκος Γιαννικόπουλος, ο οποίος δήλωσε σχετικά: «Η νέα συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της Eurobank να στηρίζει έμπρακτα την ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η πλήρης αξιοποίηση των πόρων της πρώτης φάσης αναδεικνύει την ισχυρή ανταπόκριση των επιχειρήσεων και την αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτουμε. Με την επέκταση του προγράμματος InvestEU, διευρύνουμε τις δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, στηρίζοντας την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στην αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας.».