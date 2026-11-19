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Η Anthropic όρισε την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) στα 83 δολάρια ανά μετοχή, υψηλότερα από το αναμενόμενο εύρος των 70-78 δολαρίων, ανοίγοντας τον δρόμο για την πολυαναμενόμενη είσοδό της στο χρηματιστήριο Nasdaq. Η εταιρεία που δημιούργησε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude άντλησε περίπου 81,3 δισ. δολάρια, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά στην ιστορία των αγορών.

Η Anthropic, μαζί με τους επτά συνιδρυτές της, αύξησε τον αριθμό των μετοχών που διαθέτει, φθάνοντας περίπου τα 980 εκατομμύρια τεμάχια. Η πλήρως απομειωμένη χρηματιστηριακή της αξία διαμορφώνεται πλέον κοντά στα 1,5 τρισ. δολάρια. Η διαπραγμάτευση των μετοχών αναμένεται να ξεκινήσει την Πέμπτη, με το σύμβολο ANT.

Το ποσό ξεπερνά τα 75 δισ. δολάρια που άντλησε αρχικά η SpaceX του Ίλον Μασκ κατά την εισαγωγή της τον Ιούνιο. Μετά την άσκηση του δικαιώματος πρόσθετης κατανομής μετοχών από τους αναδόχους, τα συνολικά έσοδα της SpaceX έφθασαν τα 85,7 δισ. δολάρια.

Στο επίκεντρο οι τεχνολογικοί κολοσσοί

Η εισαγωγή της Anthropic αποτελεί σημαντική δοκιμασία για ολόκληρο τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί. Οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων και το αυξημένο κόστος δανεισμού προκαλούν ανησυχίες για τη χρηματοδότηση των τεράστιων επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων και υποδομές υπολογιστικής ισχύος.

Παράλληλα, οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας έχουν σημαντική έκθεση στην Anthropic, είτε ως μέτοχοι είτε ως συνεργάτες και πελάτες. Η Amazon και η Google διαθέτουν συμμετοχές αξίας άνω των 100 δισ. δολαρίων η καθεμία, ενώ η Google, η Microsoft, η Nvidia και η AMD συμφώνησαν να επενδύσουν συνολικά 26 δισ. δολάρια στην τιμή της δημόσιας προσφοράς. Την ίδια στιγμή, η Anthropic αγοράζει ακριβό τεχνολογικό εξοπλισμό από τις ίδιες εταιρείες, δημιουργώντας ένα πυκνό δίκτυο αλληλεξαρτήσεων.

Εκρηκτική ανάπτυξη, αλλά και μεγάλες ζημιές για την Anthropic

Η Anthropic ιδρύθηκε το 2021 από τον Ντάριο Αμοντέι και έξι ακόμη ερευνητές, οι οποίοι είχαν προηγουμένως αποχωρήσει από την OpenAI. Η εταιρεία επικεντρώνεται κυρίως στην παροχή μοντέλων και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις. Η ανάπτυξή της επιταχύνθηκε θεαματικά το 2026, κυρίως χάρη στη δημοτικότητα του εργαλείου προγραμματισμού Claude Code.

Σύμφωνα με το ενημερωμένο ενημερωτικό δελτίο της IPO, τα έσοδα για τους εννέα μήνες έως τις 30 Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 33,24 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά περίπου 1.200% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Παρά την εντυπωσιακή ανάπτυξη, η εταιρεία εμφάνισε καθαρές ζημιές 104 δισ. δολαρίων. Το μεγαλύτερο μέρος τους, ωστόσο, συνδέεται με τη μεταβολή της εύλογης αξίας μετατρέψιμων ομολογιών και παράγωγων υποχρεώσεων. Για την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οι ζημιές είχαν διαμορφωθεί στα 25,1 δισ. δολάρια.

Στα τέλη Οκτωβρίου, τα ετησιοποιημένα έσοδα της εταιρείας είχαν φθάσει περίπου τα 81 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 10 δισ. μέσα σε έναν μήνα.

Οι κίνδυνοι πίσω από την αποτίμηση

Η Anthropic ανταγωνίζεται την OpenAI και τη Google στην επιχειρηματική αγορά, ενώ έχει βρεθεί αντιμέτωπη με αντιπαραθέσεις με την αμερικανική κυβέρνηση για ζητήματα ασφάλειας, ρύθμισης και εθνικής ασφάλειας. Το ενημερωτικό δελτίο της περιλαμβάνει περισσότερες από 90 σελίδες με παράγοντες κινδύνου, τους οποίους καλούνται να αξιολογήσουν οι επενδυτές.

Ο διευθύνων σύμβουλος Ντάριο Αμοντέι υποστηρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανοίξει μια νέα εποχή επιστημονικών ανακαλύψεων, εφόσον αντιμετωπιστούν προσεκτικά οι κίνδυνοί της. Η δημόσια εγγραφή της Anthropic θα δείξει κατά πόσο οι αγορές συμμερίζονται αυτή την προοπτική και είναι διατεθειμένες να αποτιμήσουν μια εταιρεία με εκρηκτική ανάπτυξη, αλλά και εξαιρετικά υψηλές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, στα 1,5 τρισ. δολάρια.