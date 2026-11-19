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Πάνω από τη ζώνη των 2.600 μονάδων κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τραπεζικό κλάδο να αναλαμβάνει και πάλι τον πρωταγωνιστικό ρόλο, έπειτα από δύο συνεδριάσεις έντονων απωλειών.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 1,01% στις 2.610,53 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 35,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 5,5 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 1,12% καταγράφει ο FTSE 25, στις 6.696,06 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 1,86% στις 3.162,97 μονάδες.

Επιστροφή των αγοραστών στις τράπεζες

Οι τραπεζικές μετοχές έχουν αλλάξει κατεύθυνση, σήμερα, προσφέροντας τα βασικά στηρίγματα στον Γενικό Δείκτη και επιτρέποντας στην αγορά να επιχειρήσει μια ανοδική αντίδραση.

Βοήθεια προσφέρουν και τα εταιρικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, δίνοντας αφορμές για τοποθετήσεις σε επιμέρους τίτλους. Το κλίμα είναι σαφώς καλύτερο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, όχι όμως σε βαθμό που να έχει αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών. Άλλωστε, η αγορά έχει ακόμη να διαχειριστεί τις ανακατατάξεις που προκαλούν οι μεγάλες εταιρικές κινήσεις, με τη Eurobank και τη δημόσια προσφορά της ΜΕΤΚΑ να παραμένουν στο προσκήνιο.

Την ίδια ώρα, το διεθνές περιβάλλον εξακολουθεί να επηρεάζει τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, με την προσοχή των επενδυτών να στρέφεται στην τριμερή συνάντηση των ηγετών των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας στη Σενζέν, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από την εισαγωγή της Anthropic στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Cenergy, Optima Bank, Βιοχάλκο, Eurobank και Πειραιώς σημειώνουν κέρδη άνω του 2%, ενώ άνω του 1% είναι η άνοδος σε Alpha Bank, Εθνική, Motor Oil και Allwyn. Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΔΕΗ, Credia Bank, Κύπρου, Metlen, ΔΑΑ, Τιτάν και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στον αντίποδα, η ΕΥΔΑΠ διορθώνει κατά 1,42%, με τις ΟΤΕ, Jumbo, Aktor, Aegean και Λάμδα να κινούνται ήπια πτωτικά. Χωρίς μεταβολή είναι οι Coca Cola και Helleniq Energy.