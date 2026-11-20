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Ο Εθνικός Διευθυντής για θέματα Κυβερνοασφάλειας του Λευκού Οίκου, Σον Κέρνκρος, αποχώρησε από τη θέση του, όπως επιβεβαιώνουν πολλά αμερικανικά μέσα, παρότι δεν έχει βγει ακόμα επίσημη ανακοίνωση.

Η αποχώρηση του Κέρνκρος σε μία εβδομάδα που σοβαρές διακοπές λειτουργίας έπληξαν τη Microsoft, αρκετές αμερικανικές τράπεζες, την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας NSA και την πολιτική αεροπορία των ΗΠΑ, παρότι οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν και δηλώνουν ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι διακοπές αυτές ήταν αποτέλεσμα συντονισμένης κυβερνοεπίθεσης».

Ο Κέρνκρος φέρεται να αποχώρησε τώρα, προκειμένου να δώσει χρόνο στον Λευκό Οίκο να εξασφαλίσει την έγκριση από τη Γερουσία με την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών, χωρίς να χρειαστεί να διαπραγματευτεί με τους Δημοκρατικούς τον Ιανουάριο, όπως επιβεβαίωσαν αμερικανοί αξιωματούχοι σε αμερικανικά μέσα όπως το Axios, που διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Λευκό Οίκο και έβγαλε πρώτο την είδηση. Η αποχώρηση του Κερνκρος περιγράφηκε ως φιλική.

Ο Κέρνκρος ασχολούνταν σε αντίστοιχο πόστο για την Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικανών. Τον Ιούνιο ο κορυφαίος του σύμβουλος, Τόμας Λίντ, αποχώρησε για να ενταχθεί στην OpenAI τον Οκτώβριο, αφαιρώντας έναν πιθανό αντικαταστάτη του Κέρνκρος από τις επιλογές Τραμπ.

Ο Εθνικός Διευθυντής Κυβερνοασφάλειας συντονίζει την πολιτική και τη στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια σε όλες τις πτυχές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο Κέρνκρος πραγματοποίησε συναντήσεις με στελέχη εταιρειών ΑΙ σε σχέση με ζητήματα κυβερνοασφάλειας και αφότου οι έλεγχοι εξαγωγών του υπουργείου Εμπορίου είχαν ουσιαστικά αφαιρέσει τα μοντέλα της εταιρείας από το διαδίκτυο.

Οι Δημοκρατικοί θεωρούν πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι ανέτοιμη να αντιδράσει σε κυβερνοεπιθέσεις με την χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να όρισε την Διευθύντρια Πληροφορικής του υπουργείου Άμυνας (DoW), Κίρστεν Α. Ντέιβις, ως νέα Εθνική Διευθύντρια Κυβερνοασφάλειας του Λευκού Οίκου.

Ποια είναι η νέα Διευθύντρια Κυβερνοσφάλειας

Η Κίρστεν Α. Ντέιβις ορκίστηκε ως Διευθύντρια Πληροφορικής – CIO του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ στις 23 Δεκεμβρίου 2025, μετά από προεδρική υποψηφιότητά και επικύρωση από τη Γερουσία των ΗΠΑ. Ήταν η κύρια σύμβουλος του Πιτ Χέγκσεθ σε θέματα που σχετίζονται με «τη διαχείριση πληροφοριών, την τεχνολογία πληροφοριών, την κυβερνοασφάλεια και τη διασφάλιση πληροφοριών, με βασική αποστολή της είναι να επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων προς όφελος των μαχητών και να διασφαλίσει την τεχνολογική υπεροχή της Αμερικής».

Η Ντέιβις είχε τον πλήρη έλεγχο στο υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σε θέματα στρατηγικής, προϋπολογισμού και εκτέλεσης έργων πληροφορικής και κυβερνοσαφάλειας. Ασκούσε «εξουσία, καθοδήγηση και έλεγχο εκ μέρους του υπουργού Άμυνας όσον αφορά τη στρατηγική κατεύθυνση της Υπηρεσίας Πληροφοριακών Συστημάτων Άμυνας (DISA), του Προγράμματος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (ISSP) της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας (CSD) της NSA, καθώς και του Κέντρου Κυβερνοεγκλημάτων του υπουργείου Άμυνας (DC3)».

Παρά την εμπειρία της στο αντικείμενο δεν έχει σχετικές σπουδές. Αντίθετα είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Arts στη Διεθνή Πολιτική και Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του Puget Sound. Έχει παρακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο διεθνές δίκαιο, τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Πανεπιστήμιο John Hopkins και στο Διεθνές Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο της Γαλλίας, ενώ διαθέτει επαγγελματική πιστοποίηση στη διαχείριση αλλαγών από το Prosci Institute.

Όμως έχει προϋπηρεσία στο αντικείμενο καθώς διετέλεσε Διευθύντρια Ασφάλειας Πληροφοριών (CISO) στην Unilever, θέσεις στον τομέα της τεχνολογίας και της κυβερνοασφάλειας στις εταιρείες The Estée Lauder Companies, Barclays-Africa Group, Hewlett Packard Enterprises και Siemens, με ένα βιογραφικό που ξεπερνά κατά πολύ του Κέρνκρος, ο οποίος δεν είχε την παραμικρή ιδέα ή γνώσεις από κυβερνοασφάλεια πριν αναλάβει το πόστο στην Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικανών.

Πηγή: in.gr