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Το 60% των Ρώσων πολιτών φοβάται τα αυτόνομα ταξί, καθώς ανησυχεί μήπως η τεχνητή νοημοσύνη ξεφύγει από τον έλεγχο. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, περίπου οι μισοί ερωτηθέντες δηλώνουν πρόθυμοι να επιβιβαστούν σε ένα τέτοιο όχημα.

Αυτό προκύπτει από δημοσκόπηση των Russian Field και Naked Science, τα ευρήματα της οποίας έχει στη διάθεσή της η εφημερίδα «Κommersant».

Σύμφωνα με την έρευνα, μόλις το ένα τρίτο των γυναικών που συμμετείχαν θα ήταν πρόθυμες να επιβιβαστούν σε ταξί χωρίς οδηγό, ενώ οι νεότεροι ερωτηθέντες εκφράζουν λιγότερες ανησυχίες για το ενδεχόμενο η τεχνολογία να ξεφύγει από τον έλεγχο.

Από την πλευρά της, η Yandex θεωρεί δικαιολογημένη την επιφυλακτικότητα απέναντι στα αυτόνομα ταξί, επισημαίνοντας ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτά θα οικοδομηθεί σταδιακά, μέσα από τη χρήση τους.

Οι πολίτες κλήθηκαν να εκφράσουν τη στάση τους απέναντι στις μετακινήσεις με αυτόνομα ταξί.

Το 46% των Ρώσων δήλωσε ότι θα δεχόταν να μετακινηθεί με αυτοκίνητο χωρίς οδηγό, ενώ το 42% θα αρνούνταν.

Στη Russian Field επισημαίνουν ότι οι ερωτώμενοι εμφανίζονται διστακτικοί ως προς την επιλογή τους: μόλις το 11% απάντησε ότι είναι «σίγουρα» πρόθυμο να δοκιμάσει την τεχνολογία αυτή, ενώ το 35% δήλωσε ότι «μάλλον θα δεχόταν». Ωστόσο, μεταξύ των ανδρών, το 59% θα τολμούσε να επιβιβαστεί σε ένα αυτόνομο ταξί, έναντι μόλις 35% των γυναικών.

Ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό, το 60% των ερωτώμενων, εξέφρασε φόβους για τα αυτόνομα ταξί, συνδέοντάς τους με το ενδεχόμενο η περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης να οδηγήσει στην απώλεια του ανθρώπινου ελέγχου.

Από αυτούς, το 18% των Ρώσων θεωρεί τους φόβους αυτούς «απολύτως δικαιολογημένους», το 41% «μάλλον δικαιολογημένους», ενώ το 31% εκτιμά ότι οι σχετικοί κίνδυνοι είναι υπερβολικοί.

Η ηλικία των ερωτώμενων επηρεάζει επίσης τη στάση τους απέναντι στη νέα τεχνολογία.

Έτσι, το 59% των πολιτών ηλικίας 18 έως 29 ετών δηλώνει πρόθυμο να χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο χωρίς οδηγό, ενώ στους άνω των 60 ετών το ποσοστό περιορίζεται στο 39%. Αντίστοιχα, το 68% των ερωτώμενων στην ηλικιακή αυτή ομάδα ανησυχεί για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα των ταξί, ενώ στους νεότερους το ποσοστό ανέρχεται σε περίπου 50%.

«Η σύγκριση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι η στάση των Ρώσων απέναντι στις σύγχρονες τεχνολογίες δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως μια απλή, μονοδιάστατη αποδοχή ή απόρριψη των καινοτομιών», σχολιάζουν στη Russian Field.

Δοκιμαστική χρήση

Τα αυτόνομα ταξί δοκιμάζονται σήμερα σε δημόσιους δρόμους στη Ρωσία αποκλειστικά από τη Yandex, στη Μόσχα, στο Ιννοπόλις του Ταταρστάν και στην ομοσπονδιακή περιοχή «Σίριους», στο πλαίσιο ειδικού νομικού καθεστώτος δοκιμών που τέθηκε σε ισχύ το 2022.

Από το 2026, τα αυτόνομα ταξί μεταφέρουν επιβάτες και στη Μόσχα, αλλά προς το παρόν μόνο σε δύο περιοχές της πόλης, το Μαρίινο και το Λιούμπλινο. Οι επιβάτες μπορούν να καλέσουν ένα ρομποταξί μέσω της εφαρμογής Yandex Go. Ωστόσο, οδηγός εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι, μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος «Περί οχημάτων υψηλού βαθμού αυτοματοποίησης». Το νομοσχέδιο κατατέθηκε από την κυβέρνηση στην Κρατική Δούμα τον Νοέμβριο, ενώ η πρώτη ανάγνωσή του αναμένεται τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, τα ρομποταξί θα πρέπει να διαθέτουν «μαύρο κουτί», εξοπλισμό GLONASS, να είναι ταξινομημένα στη Ρωσία, να έχουν ασφαλιστική κάλυψη και να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, την ευθύνη θα φέρει ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της κυκλοφορίας του οχήματος και, εάν αυτός απουσιάζει ή δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί, ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Στη Yandex θεωρούν «απολύτως κατανοητή» την επιφυλακτικότητα απέναντι στη νέα τεχνολογία. «Η εμπιστοσύνη στα αυτόνομα οχήματα οικοδομείται πρωτίστως μέσα από την πρακτική εμπειρία και τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας. Γι’ αυτό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και υποβάλλουμε τα ρομποταξί μας σε εξαντλητικές δοκιμές πριν από την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας», διευκρίνισαν εκπρόσωποι της εταιρείας.

Παράλληλα, στη Yandex υπογράμμισαν ότι, παρ’ όλα αυτά, οι μισοί Ρώσοι είναι πρόθυμοι να δοκιμάσουν ένα ρομποταξί.

«Πώς θα αντιδράσει το αυτοκίνητο αν…»

Ο επικεφαλής της Εθνικής Ένωσης Αυτοκινήτου, Αντόν Σαπαρίν, θεωρεί ότι το 46% των δυνητικών επιβατών αυτόνομων ταξί είναι ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό. «Ας θυμηθούμε πώς αντιμετωπίστηκαν στο παρελθόν πρωτοποριακές τεχνολογίες, όπως η εμφάνιση της ατμομηχανής. Υπήρξαν αντιδράσεις, σχεδόν πόλεμος. Όταν πρωτοεμφανίστηκαν τα αυτοκίνητα, ο κόσμος τους πετούσε πέτρες. Και τώρα, από την πρώτη στιγμή, το 46% δηλώνει θετικό», σχολιάζει ο ειδικός.

Κατά την εκτίμησή του, υπέρ των ρομποταξί ενδέχεται να λειτουργήσει και η εξοικείωση των κατοίκων των μεγάλων πόλεων με τα ρομπότ-διανομείς. «Οι άνθρωποι τα βιντεοσκοπούν, τα παιδιά παίζουν μαζί τους», αναφέρει χαρακτηριστικά. Με την έναρξη των πρώτων μαζικών εμπορικών μετακινήσεων, εκτιμά ότι «πολλοί από τους σημερινούς σκεπτικιστές θα σπεύσουν να τα δοκιμάσουν», ενώ το ποσοστό εμπιστοσύνης στα ρομποταξί ενδέχεται να φτάσει το 75%.

Το θέμα των αυτόνομων ταξί συζητήθηκε στις 19 Νοεμβρίου, σε συνεδρία στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Μεταφορών», που πραγματοποιείται στη Μόσχα. Αναφερόμενος στο μέλλον του νόμου «Περί οχημάτων υψηλού βαθμού αυτοματοποίησης», ο επικεφαλής της Επιτροπής της Κρατικής Δούμας για την Ψηφιακή Ανάπτυξη, Αλεξάντρ Σιντιακίν, σημείωσε ότι το τελευταίο διάστημα δημοσιεύονται συχνά ειδήσεις για περιστατικά με ρομποταξί.

Ως παράδειγμα ανέφερε την απαγόρευση κυκλοφορίας των ταξί Waymo, που επιβλήθηκε στις 11 Νοεμβρίου από τις αρχές της Καλιφόρνιας, όταν τα οχήματα επιχείρησαν να εισέλθουν σε περιοχή αποκλεισμένη για την κυκλοφορία.

«Και πώς θα αντιδράσει ένα αυτοκίνητο αν εντοπίσει ένα ζώο στον δρόμο, αλλά ταυτόχρονα και έναν άνθρωπο, και πρέπει να αποφασίσει αν θα αποφύγει τη σύγκρουση και με τους δύο ή μόνο με τον έναν;» διερωτήθηκε ο βουλευτής. Κατά την άποψή του, προτού επιτραπεί η κυκλοφορία πλήρως αυτόνομων οχημάτων στους δρόμους, θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε «πάρα πολλά ερωτήματα».