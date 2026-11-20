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Με συμφωνίες για το εμπόριο και την κινητικότητα των νέων ολοκληρώθηκε η σύνοδος κορυφής ΕΕ – Βρετανίας στις Βρυξέλλες, την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, αυτό μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για την ανοικοδόμηση των διμερών σχέσεων, μια δεκαετία μετά το Brexit.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των αντιπροσωπειών, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι η σύνοδος ήταν μια «ορόσημο», ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την χαρακτήρισε «σημείο καμπής» στις διμερείς σχέσεις.

«Αυτή είναι μια καλή μέρα για τη Βρετανία. Αυτή είναι μια καλή μέρα για την Ευρώπη», δήλωσε ο Μπέρναμ.

Μιλώντας στην κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι η ΕΕ σέβεται την απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την ΕΕ και θα σεβαστεί την επιλογή της να ενισχύσει τους δεσμούς της στην εποχή μετά το Brexit.

Πρόσθεσε αστειευόμενος ότι η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο «μπορεί να οδηγούν στις αντίθετες πλευρές του δρόμου, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι κατευθύνονται προς την ίδια κατεύθυνση».

Ο Μπέρναμ είπε ότι οι συμφωνίες έγιναν με γνώμονα τους νέους, προσθέτοντας: «Αυτή η συμφωνία είναι για εσάς. Αυτή η συμφωνία έχει πραγματικά να κάνει με την αύξηση των ευκαιριών στη ζωή σας».

Σημείωσε επίσης, ότι «το Brexit αφαίρεσε ευκαιρίες από τους νέους» και ότι πρέπει να «ανοίξουν νέες ευκαιρίες» για τους νέους.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι το πρόγραμμα εμπειρίας για νέους θα «άνοιγε ορίζοντες και θα δημιουργούσε φιλίες που θα διαρκέσουν μια ζωή».

Είπε ότι η εμπορική συμφωνία είναι «αμφίδρομη» και σημαίνει «περισσότερες επιλογές για τους πελάτες».

Η φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία για την αγορά άνθρακα, λέγοντας ότι θα μειώσει τις εκπομπές και θα δημιουργήσει επενδύσεις σε καθαρότερες βιομηχανίες.

Είπε επίσης ότι η Βρετανία θα επανενταχθεί στο πρόγραμμα Erasmus+, προσθέτοντας: «Μας λείπουν τόσο πολύ».

Τι περιλαμβάνουν οι συμφωνίες;

Στις Βρυξέλλες συζητήθηκαν τρεις βασικές συμφωνίες:

για την απλοποίηση των εξαγωγών τροφίμων μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας

για τη σύνδεση των συστημάτων εμπορίας εκπομπών του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ

για τη θέσπιση ενός «προγράμματος εμπειρίας για τους νέους».

Στόχος του είναι να διευκολύνει τις βρετανικές εταιρείες που εξάγουν τρόφιμα στην Ευρώπη, καθώς και να επιτρέψει στους νέους να ταξιδεύουν μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ για εργασία και σπουδές χωρίς να υπόκεινται στις υφιστάμενες απαιτήσεις θεώρησης.

Ένα βασικό εμπόδιο ήταν η εξασφάλιση δέσμευσης από το Ηνωμένο Βασίλειο για την επίτευξη μελλοντικής συμφωνίας που θα μείωνε τα δίδακτρα των πανεπιστημίων για τους φοιτητές της ΕΕ στο ίδιο επίπεδο που καταβάλλουν οι Βρετανοί φοιτητές.

Η ΕΕ έθεσε ως προϋπόθεση την επίτευξη μιας τέτοιας συμφωνίας την εφαρμογή των άλλων συμφωνιών.

Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε αυτές τις πρωτοβουλίες λίγο πριν από την έναρξη της συνόδου κορυφής, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων DPA, επικαλούμενο διπλωμάτες και αξιωματούχους της ΕΕ.

Σύμφωνα με το DPA, οι συμφωνίες θα τεθούν σε ισχύ μόνο εάν και οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία για τη μείωση των διδάκτρων για τους φοιτητές της ΕΕ στα βρετανικά πανεπιστήμια.

Στόχος τους είναι να καταλήξουν σε συμφωνία για το θέμα αυτό εντός των επόμενων έξι μηνών.

Η Κοινή Δήλωση

Οι συμφωνίες καδικοποιήθηκαν στην Κοινή Δήλωση της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένου Βασιλείου:

«Εμείς, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ), πραγματοποιήσαμε τη δεύτερη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ–ΗΒ στις Βρυξέλλες, στις 20 Νοεμβρίου 2026. Σε ένα περιβάλλον εντεινόμενων γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων, επαναβεβαιώνουμε τη στήριξή μας σε μια φιλόδοξη και δυναμική σχέση, η οποία αποφέρει απτά οφέλη στους πολίτες μας, και καταλήξαμε στα ακόλουθα:

1. Η ΕΕ και το ΗΒ είναι γείτονες, φίλοι και ομονοούντες, στρατηγικής σημασίας εταίροι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κοινές απειλές και έχουν κοινή προσέγγιση ως προς την υπεράσπιση της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς τάξης, η οποία εδράζεται στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η εταιρική μας σχέση αντανακλά τη δύναμη των κοινών μας αξιών: της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο ολοένα και πιο σύνθετο και απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον, δεσμευόμαστε να συνεργαζόμαστε στενά στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εταιρικής μας Σχέσης και να εκπληρώνουμε την κοινή μας ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης και πέραν αυτής.

2. Η πρώτη Σύνοδος Κορυφής ΕΕ–ΗΒ, στις 19 Μαΐου 2025, σηματοδότησε μια σημαντική θετική εξέλιξη στις διμερείς μας σχέσεις, με τη σύναψη της νέας Στρατηγικής Εταιρικής μας Σχέσης. Συμφωνήσαμε ότι αυτή θα βασιστεί στα σταθερά θεμέλια των σχέσεών μας, όπως αυτά καθορίζονται από τη Συμφωνία Αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένου του Πλαισίου του Ουίνδσορ, καθώς και από τη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας, και επαναβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας για την πλήρη, έγκαιρη και πιστή εφαρμογή τους. Έχοντας προβεί από κοινού στην επανεξέταση της εφαρμογής της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 776 της εν λόγω Συμφωνίας, επιβεβαιώνουμε ότι αυτή λειτουργεί αποτελεσματικά, παρά την ύπαρξη ορισμένων εμποδίων για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες.

3. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε την Κοινή Συνεννόηση που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κυβέρνησης του ΗΒ σχετικά με την «Ανανεωμένη ατζέντα για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου». Με βάση την κοινή μας δέσμευση για μια ισχυρή εταιρική σχέση, η ΕΕ και το ΗΒ συμφώνησαν σε σειρά συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και δράσεων με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας τους.

4. Υλοποιούμε την Εταιρική Σχέση ΕΕ–ΗΒ για την Ασφάλεια και την Άμυνα, ενισχύοντας τη στρατηγική μας εταιρική σχέση σε όλο το φάσμα της εξωτερικής πολιτικής, της ειρήνης, της ασφάλειας και της άμυνας.

5. Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την πλήρη, έγκαιρη και πιστή εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης, χαιρετίζουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί και δεσμευόμαστε να επιταχύνουμε τις εργασίες που απομένουν. Θα διασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες θα μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον. Θα διαφυλάξουμε τον καθοριστικό ρόλο του Πλαισίου του Ουίνδσορ στην αποτροπή της δημιουργίας σκληρών συνόρων στη νήσο της Ιρλανδίας, στην εξασφάλιση οφελών για τη Βόρεια Ιρλανδία και στην προστασία της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς του ΗΒ, επιταχύνοντας παράλληλα την εφαρμογή των εγγυήσεων για την προστασία της ενιαίας αγοράς της ΕΕ σε όλους τους τομείς. Θα ολοκληρώσουμε τις εργασίες για την εφαρμογή, στο σύνολό του, του Πρωτοκόλλου σχετικά με τις Κυρίαρχες Περιοχές των Βάσεων στην Κύπρο.

6. Χαιρετίζουμε την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας ΕΕ–ΗΒ για το Γιβραλτάρ, καθώς και τα οφέλη που αυτή αποφέρει σε ολόκληρη την περιοχή, και προσβλέπουμε στην ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψής της.

ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

7. Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη στήριξή μας στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, και καταδικάζουμε τον απρόκλητο και αδικαιολόγητο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας, ο οποίος συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς τη Ρωσία να τερματίσει αμέσως τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας και συμφωνούμε στην ανάγκη επίτευξης πλήρους, άμεσης και άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός. Η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τη συμμετοχή της ίδιας της Ουκρανίας.

Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας, με κοινό στόχο την επίτευξη συνολικής και διαρκούς ειρήνης.

8. Η στρατιωτική και μη στρατιωτική στήριξη που έχουν παράσχει μέχρι σήμερα το ΗΒ και η ΕΕ στην Ουκρανία έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξή της έναντι του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε, σε συντονισμό με ομονοούντες εταίρους και συμμάχους, πολιτική, οικονομική, χρηματοδοτική, στρατιωτική, ανθρωπιστική και διπλωματική στήριξη στην Ουκρανία για όσο διάστημα απαιτηθεί, και καλούμε τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν άμεσα τη συνδρομή τους, προκειμένου να καλυφθούν οι επείγουσες χρηματοδοτικές και στρατιωτικές ανάγκες της χώρας. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τον συντονισμό μας, με σκοπό την αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία, ιδίως μέσω της επιβολής κυρώσεων, της αντιμετώπισης των υβριδικών δραστηριοτήτων της και της προώθησης μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, βασισμένης στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στο διεθνές δίκαιο και υποστηριζόμενης από ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία. Θα συνεχίσουμε επίσης τη συνεργασία μας για την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων μέσω του Μηχανισμού για την Ουκρανία (Ukraine Facility).

9. Συνεργαζόμαστε για τα ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τη γειτονία της Ανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Μαύρης Θάλασσας. Παραμένουμε επίσης προσηλωμένοι στη στήριξη της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες και εξελισσόμενες υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας, καθώς και τις προκλήσεις που απορρέουν από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

10. Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για τη σταθερότητα και την ευημερία των Δυτικών Βαλκανίων. Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε για την ενίσχυση των εσωτερικών μεταρρυθμιστικών τους προγραμμάτων, μεταξύ άλλων στους τομείς του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας και την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

11. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, για την προστασία των αμάχων, καθώς και για την ανεμπόδιστη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας και τη συνεχή παροχή της σε μεγάλη κλίμακα στη Γάζα και σε ολόκληρη την περιοχή της. Καταδικάζουμε τη βία των εποίκων και την επέκταση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη. Η ΕΕ και το ΗΒ καλούν το Ισραήλ να αποσύρει την προκήρυξη του διαγωνισμού για την κατασκευή έργων στην περιοχή Ε1. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας στην απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη Γάζα. Καθιστούμε σαφές ότι η Χαμάς πρέπει να προχωρήσει σε οριστικό αφοπλισμό και δεν πρέπει να διαδραματίσει κανέναν ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία Team Gaza και καλούμε σε διεθνή συντονισμό των προσπαθειών για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και για την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση. Επαναλαμβάνουμε τη στήριξή μας στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Στηρίζουμε την επίτευξη συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στη βάση της λύσης των δύο κρατών, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης, ώστε δύο δημοκρατικά κράτη, το Ισραήλ και η Παλαιστίνη, να συνυπάρχουν ειρηνικά, εντός ασφαλών και διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων.

12. Επαναλαμβάνουμε την πλήρη στήριξή μας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου. Καλούμε στην πλήρη εφαρμογή της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στηρίζουμε την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου και την εφαρμογή του τριμερούς πλαισίου συνεργασίας ΗΠΑ–Ισραήλ–Λιβάνου, το οποίο συμφωνήθηκε τον Ιούνιο. Επαναβεβαιώνουμε τη σημασία της συνέχισης της διεθνούς στήριξης προς τον Λίβανο, μεταξύ άλλων και μετά τη λήξη της εντολής της UNIFIL (Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο).

13. Καταδικάζουμε τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον χωρών της περιοχής, καθώς και εναντίον της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τους εταίρους μας στην περιοχή. Στηρίζουμε σθεναρά τις διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή περαιτέρω σύγκρουσης στην περιοχή και τη διασφάλιση της αποκατάστασης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της διέλευσης, όπως κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την επίτευξη μιας διαρκούς διπλωματικής λύσης, η οποία θα αντιμετωπίζει τόσο το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ όσο και το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν. Το Ιράν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και οφείλει να συνεργάζεται πλήρως με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Το Ιράν πρέπει να σταματήσει τις αποσταθεροποιητικές δραστηριότητές του στην περιοχή, καθώς και τις υβριδικές επιθέσεις του σε ευρωπαϊκό έδαφος.

14. Καταδικάζουμε τη στρατιωτική κλιμάκωση των Χούθι στην Υεμένη και εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και καλούμε τους Χούθι να σταματήσουν αμέσως κάθε στρατιωτική δράση, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων, οι οποίες απειλούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Καλούμε επίσης τους Χούθι να επιτρέψουν την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας, προκειμένου να ανακουφιστεί ο άμαχος πληθυσμός από τις συνέπειες της κρίσης.

15. Σε συνεργασία με τους αφρικανούς εταίρους μας, θα εμβαθύνουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία στην Αφρική. Επαναβεβαιώνουμε το κοινό μας ενδιαφέρον για μια ασφαλή και ευημερούσα περιοχή του Ινδοειρηνικού και θα ενισχύσουμε την παρουσία και τη συνεργασία μας στην περιοχή και με τους εταίρους της. Θα διερευνήσουμε επίσης τις δυνατότητες στενότερης συνεργασίας στην Αρκτική.

16. Η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας αποτελεί κοινή προτεραιότητα, ιδίως υπό το πρίσμα της μακροπρόθεσμης απειλής που συνιστά η Ρωσία για την ασφάλειά μας. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η προσπάθεια για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης Ευρώπης στο πλαίσιο μιας ισχυρότερης Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (ΝΑΤΟ). Στο σημερινό περιβάλλον ασφάλειας, η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ–ΝΑΤΟ, με τις δύο πλευρές να αλληλοενισχύονται, είναι ουσιώδους σημασίας για την ευρωατλαντική ασφάλεια. Για το ΗΒ και τα 23 κράτη μέλη της ΕΕ που είναι επίσης σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, η Βορειοατλαντική Συμμαχία εξακολουθεί να αποτελεί το θεμέλιο της συλλογικής τους άμυνας. Θα ενισχύσουμε τον συντονισμό μας και θα ενδυναμώσουμε την ευρωπαϊκή ασφάλεια, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης προς την Ουκρανία για την άμυνά της απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

17. Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στην αποτελεσματική πολυμερή συνεργασία, με επίκεντρο τα Ηνωμένα Έθνη, στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στην αταλάντευτη στήριξή μας προς το σύστημα διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης, ιδίως προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), το οποίο αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς τάξης. Εκφράζουμε τη βαθιά μας λύπη για τις επιθέσεις ή τις απειλές κατά του Δικαστηρίου, των εκλεγμένων αξιωματούχων του, του προσωπικού του και όσων συνεργάζονται με αυτό. Θα συνεχίσουμε από κοινού να στηρίζουμε την αμεροληψία και την ακεραιότητα του ΔΠΔ και είμαστε έτοιμοι να λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το Δικαστήριο θα συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά και να εκπληρώνει την απαραίτητη αποστολή του.

18. Επαναβεβαιώνουμε την κοινή μας δέσμευση υπέρ ενός ελεύθερου, βιώσιμου, δίκαιου και ανοικτού συστήματος διεθνούς εμπορίου, βασισμένου σε κανόνες, με επίκεντρο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Θα στηρίξουμε ενεργά τη διαδικασία μεταρρύθμισης του ΠΟΕ στη Γενεύη και θα ενισχύσουμε τη συνεργασία μας, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και μέσω νέων ειδικών σχημάτων συνεργασίας με ομονοούντες εταίρους, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας ΕΕ–Συνολικής και Προοδευτικής Συμφωνίας για την Εταιρική Σχέση των Χωρών του Ειρηνικού (CPTPP), με στόχο την προώθηση μιας βαθιάς και συνολικής μεταρρύθμισης, διαφυλάσσοντας παράλληλα την προβλεψιμότητα και τον βασισμένο σε κανόνες χαρακτήρα του διεθνούς εμπορίου. Στηρίζουμε επίσης το έργο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο οποίος διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο στη διεθνή οικονομική συνεργασία.

19. Καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο αναλαμβάνει την Προεδρία της G20 το 2027, επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στην κεντρική αποστολή της G20 για τη διεθνή οικονομική συνεργασία. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τον συντονισμό των μακροοικονομικών πολιτικών μας, να διαφυλάσσουμε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να προωθούμε ισχυρή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Αναγνωρίζοντας τις μετασχηματιστικές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για την παγκόσμια οικονομία, θα επιδιώξουμε να αξιοποιήσουμε τα οφέλη της για την ανάπτυξη και την ευημερία, προωθώντας παράλληλα την ασφαλή και υπεύθυνη ανάπτυξη και χρήση της.

20. Συμφωνούμε να επιδιώξουμε και, όπου είναι αναγκαίο, να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία ΕΕ–ΗΒ ως προς τις διεθνείς διαστάσεις της κλιματικής ασφάλειας και να διατηρήσουμε στενή ανταλλαγή απόψεων, κατά περίπτωση, προς υποστήριξη της φιλόδοξης εφαρμογής της Συμφωνίας των Παρισίων και του Παγκόσμιου Πλαισίου για τη Βιοποικιλότητα Κουνμίνγκ–Μόντρεαλ, καθώς και στο πλαίσιο των σχετικών πολυμερών διαπραγματεύσεων για ζητήματα κλίματος και περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών και των ωκεανών. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεργασία με τους εταίρους μας, με γνώμονα την κοινή μας ασφάλεια και ευημερία, για την επιτάχυνση της αναγκαίας παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης.

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

I. Ειρήνη, ασφάλεια και άμυνα, ανάπτυξη και υγειονομική ασφάλεια

21. Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από ολοένα μεγαλύτερη αστάθεια και ρευστότητα, η ΕΕ και το ΗΒ επαναλαμβάνουν την κοινή τους ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης. Το παγκόσμιο περιβάλλον καθιστά προτεραιότητα την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής μας σχέσης σε όλο το φάσμα της εξωτερικής πολιτικής, της ειρήνης, της ασφάλειας και της άμυνας. Συμφωνούμε στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μας στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, ανάλογα με τις απειλές που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και τη συμβολή που μπορούν να έχουν από κοινού η ΕΕ και το ΗΒ, αξιοποιώντας την Εταιρική Σχέση ΕΕ–ΗΒ για την Ασφάλεια και την Άμυνα και την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την υιοθέτησή της.

22. Η ΕΕ και το ΗΒ συμφωνούν να συμπορευθούν, ενισχύοντας τη στρατηγική εταιρική τους σχέση στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της ειρήνης, της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα αναλάβαμε τη δέσμευση για μια νέα κοινή φιλοδοξία σε όλο το φάσμα της συνεργασίας στους τομείς της ειρήνης, της ασφάλειας και της άμυνας, αναγνωρίζοντας το εξαιρετικά ευρύ και βαθύ περιεχόμενο της εταιρικής μας σχέσης. Θα ενισχύσουμε τη στήριξή μας προς την Ουκρανία και συμφωνούμε στην ανάγκη στενότερου συντονισμού για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, τη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, τη διαχείριση κρίσεων, τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, όπου ενδείκνυται, καθώς και την ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων. Θα πραγματοποιούμε συχνότερες διαβουλεύσεις και θα συνδέσουμε αποτελεσματικότερα τις αντίστοιχες δυνατότητές μας, ενώ θα συντονίζουμε ταχέως τις αντιδράσεις μας σε σοβαρές προκλήσεις ασφάλειας, μετατρέποντας την εταιρική μας σχέση σε πρακτική συνεργασία και συντονισμένη δράση. Λαμβάνοντας υπόψη το παγκόσμιο περιβάλλον ασφάλειας, προτιθέμεθα να ενισχύσουμε τις ανταλλαγές απόψεων για ζητήματα που αφορούν την αμυντική βιομηχανία και να προσδιορίσουμε τρόπους εμβάθυνσης της συνεργασίας μας στον τομέα των αμυντικών δυνατοτήτων, συνεκτιμώντας τον στόχο της ανάπτυξης ανθεκτικών ευρωπαϊκών αλυσίδων εφοδιασμού και δυνατοτήτων, καθώς και της κάλυψης κρίσιμων κενών σε αμυντικές δυνατότητες, μεταξύ άλλων μέσω των Συνασπισμών Δυνατοτήτων (Capability Coalitions).

23. Από την τελευταία Σύνοδο Κορυφής και την υιοθέτηση της Εταιρικής Σχέσης ΕΕ–ΗΒ για την Ασφάλεια και την Άμυνα, πραγματοποιήσαμε διαλόγους υψηλού επιπέδου για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, καθώς και για την ασφάλεια και την άμυνα. Θα συνεχίσουμε τις τακτικές στρατηγικές διαβουλεύσεις για τη Ρωσία και την Ουκρανία, τα Δυτικά Βαλκάνια και τις υβριδικές απειλές. Θα ενισχύσουμε περαιτέρω τον διάλογο και τη συνεργασία ΕΕ–ΗΒ σε άλλους θεματικούς και γεωγραφικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος, μεταξύ άλλων με τη διεξαγωγή της πρώτης μας στρατηγικής διαβούλευσης για τον Ινδοειρηνικό και την αναβάθμιση των υφιστάμενων διαβουλεύσεων για την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Θα συνεχίσουμε επίσης να ενισχύουμε τις διαβουλεύσεις και τον συντονισμό μας για τις παγκόσμιες προκλήσεις, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και της G7 και της G20, και να προωθούμε κοινές ή αλληλοενισχυόμενες πρωτοβουλίες σε σημαντικές περιοχές και πολυμερή fora, από κοινού με εταίρους από όλο τον κόσμο. Θα ενισχύσουμε την πρακτική συνεργασία, μεταξύ άλλων μέσω αμοιβαίων αποσπάσεων προσωπικού και της εντατικοποίησης των κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

24. Η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι ασφάλεια της Ευρώπης. Η συνεργασία για τη στήριξη της ασφάλειας της Ουκρανίας θα εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα. Η Στρατιωτική Αποστολή της ΕΕ για την παροχή συνδρομής στην Ουκρανία (EUMAM Ukraine) και το ΗΒ θα συνεχίσουν να στηρίζουν την εκπαίδευση των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και να συντονίζονται στενά με τον Συνασπισμό των Προθύμων, του οποίου συμπροεδρεύουν το ΗΒ, η Γαλλία και η Γερμανία, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της Πολυεθνικής Δύναμης για την Ουκρανία (Multinational Force Ukraine).

25. Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή του ΗΒ στο πλαίσιο του Δανείου Στήριξης της Ουκρανίας από την ΕΕ (Ukraine Support Loan), ως ένα σημαντικό βήμα προόδου στις προσπάθειές μας για τη στήριξη της Ουκρανίας.

26. Όλα τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη του ειδικού χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ και λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας όλων των κρατών μελών, σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ.

27. Η ΕΕ και το ΗΒ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων και θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο των μη στρατιωτικών αποστολών της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ). Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζουμε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία-Πλαίσιο Συμμετοχής του ΗΒ σε μη στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, η οποία θα καταστήσει δυνατή την ουσιαστική κοινή συμβολή στην αντιμετώπιση κοινών απειλών και προκλήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

28. Αναγνωρίζοντας ότι η ασφάλεια εξαρτάται επίσης από την αποτελεσματική ανάπτυξη και μετακίνηση υλικού, εξοπλισμού και προσωπικού, η ΕΕ και το ΗΒ συμφωνούν ότι η συνεργασία στον τομέα της στρατιωτικής κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της εφοδιαστικής υποστήριξης, έχει ζωτική σημασία. Χαιρετίζουμε την πρόοδο ως προς την προώθηση της συμμετοχής του ΗΒ στα έργα PESCO για τη Στρατιωτική Κινητικότητα και το Δίκτυο Κόμβων Εφοδιαστικής Υποστήριξης και συμφωνούμε να εμβαθύνουμε την πρακτική συνεργασία ΕΕ–ΗΒ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία μετακίνηση στρατιωτικών δυνάμεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να παραμείνει κατάλληλη για την εκπλήρωση του σκοπού της και να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη οργάνωση των ρυθμίσεων στρατιωτικής κινητικότητας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τη σημασία της συνεργασίας ΕΕ–ΝΑΤΟ στον συγκεκριμένο τομέα.

29. Επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή μας στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη δραστηριοποίησή μας στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας, μεταξύ άλλων μέσω κοινών ναυτικών δραστηριοτήτων και ενισχυμένης συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει ο σκιώδης στόλος, καθώς και των επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων του. Για τον σκοπό αυτό, θα ενισχύσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την αντιμετώπιση του σκιώδους στόλου της Ρωσίας και θα συντονίσουμε τις προσπάθειές μας όσον αφορά τα μέτρα επιβολής και την αντιμετώπιση της καταστρατήγησης των κυρώσεων. Θα ενισχύσουμε την πρακτική συνεργασία για την προστασία και την ανθεκτικότητα των κρίσιμων θαλάσσιων υποδομών. Αναλαμβάνουμε τη δέσμευση «Όχι Διόδια / Όχι Τέλη» (No Tolls/No Fees), προωθώντας την πολυμερή συνεργασία και απορρίπτοντας κάθε μορφή εξαναγκασμού, καθώς και μονομερείς ενέργειες ή μέτρα που θα παρεμπόδιζαν ή θα περιόριζαν τη νόμιμη ναυσιπλοΐα.

30. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού τις αυξανόμενες υβριδικές απειλές και απειλές στον κυβερνοχώρο, οι οποίες αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση των κοινωνιών μας, η ΕΕ και το ΗΒ συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, με στόχο την ενδυνάμωση της συλλογικής μας ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ικανότητας αντίδρασης. Θα ενισχύσουμε την επίγνωση του περιβάλλοντος απειλών, θα βελτιώσουμε την ετοιμότητά μας, μεταξύ άλλων μέσω ασκήσεων, θα ενισχύσουμε τη συνεργασία για την επιβολή κόστους στους εχθρικά διακείμενους παράγοντες και τον συντονισμό των αντιδράσεών μας, καθώς και για την παροχή στήριξης στους εταίρους μας στις προσπάθειές τους να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους. Θα ανταλλάσσουμε επίσης βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη δική μας πολιτική και κοινωνική ανθεκτικότητα, συνεχίζοντας παράλληλα τη στενή συνεργασία μας σε πολυμερή fora, μεταξύ άλλων για την προώθηση της λογοδοσίας και της υπεύθυνης συμπεριφοράς των κρατών στον κυβερνοχώρο. Έχουμε ενισχύσει τη συνεργασία μας για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης των πληροφοριών και των παρεμβάσεων από το εξωτερικό (FIMI), τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε πολυμερή fora, με έμφαση στην ανταλλαγή πληροφοριών και στις συλλογικές αντιδράσεις, και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

31. Το ΗΒ και η ΕΕ θα αναπτύξουν έναν διάλογο με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας τους για τη δημοκρατική ανθεκτικότητα, εστιάζοντας σε κοινές προκλήσεις, όπως η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δημοκρατικών θεσμών, η διαφύλαξη της ακεραιότητας του χώρου της πληροφόρησης, η προστασία της ακεραιότητας των εκλογικών διαδικασιών, καθώς και η στήριξη των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να ενισχύσουν τις ικανότητές τους για την υπεράσπιση των κοινών δημοκρατικών αρχών και να προωθήσουν τη συμμετοχή των πολιτών και την κοινωνική ανθεκτικότητα. Ο διάλογος αυτός θα περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών στους εν λόγω τομείς.

32. Προτιθέμεθα επίσης να διερευνήσουμε νέες δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας, προκειμένου να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για την πρόληψη, την αποτροπή και την αντιμετώπιση ολοένα πιο σύνθετων απειλών.

33. Οι θέσεις της ΕΕ και του ΗΒ εξακολουθούν να συγκλίνουν στα πολυμερή fora και θα εντείνουμε περαιτέρω τις κοινές διπλωματικές μας πρωτοβουλίες και επαφές. Επαναβεβαιώνοντας την κοινή μας δέσμευση στο διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών σε ολόκληρο τον κόσμο, χαιρετίζουμε την υπογραφή Διοικητικής Ρύθμισης που επιτρέπει τη συμμετοχή του ΗΒ στις Αποστολές Εκλογικής Παρατήρησης της ΕΕ.

34. Ενισχύουμε τη συνεργασία μας στις προξενικές υποθέσεις, τη διαμεσολάβηση για την ειρήνη και την πρόληψη συγκρούσεων, το κλίμα και την ασφάλεια, καθώς και την αντιμετώπιση των απειλών στο διάστημα. Συνεχίζουμε τη συνεργασία μας στους τομείς της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της πρόληψης του βίαιου εξτρεμισμού, του αφοπλισμού, της μη διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, καθώς και της καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού. Συνεργαζόμαστε εντατικά, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ευθυγράμμιση των περιοριστικών μέτρων μας.

35. Χαιρετίζουμε την υπογραφή, στις 24 Ιουνίου 2026, διοικητικών ρυθμίσεων στους τομείς της αναπτυξιακής συνεργασίας, καθώς και της διεθνούς αντιμετώπισης καταστροφών και της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης. Οι ρυθμίσεις αυτές θα συμβάλουν στην ενίσχυση της παγκόσμιας ανθεκτικότητάς μας.

36. Προσβλέπουμε στην υπογραφή Μνημονίου Συνεννόησης για την υγειονομική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν τα ιατρικά αντίμετρα, καθώς και στην ολοκλήρωση της σύστασης της Ειδικής Επιτροπής για την Υγειονομική Ασφάλεια στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας.

II. Θέτοντας τους ανθρώπους στο επίκεντρο των σχέσεων ΕΕ–ΗΒ

37. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στον στόχο που περιλαμβάνεται στην Κοινή Συνεννόηση, σύμφωνα με τον οποίο οι διαπροσωπικοί δεσμοί πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της ανανεωμένης ατζέντας ΕΕ–ΗΒ, ιδίως όσον αφορά τη νεότερη γενιά.

38. Υπογραμμίζουμε τη σημασία της συμμετοχής του ΗΒ στο πρόγραμμα Erasmus+ από το 2027. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Erasmus+ δημοσιεύθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2026. Το ΗΒ και η ΕΕ ενθαρρύνουν τους επιλέξιμους φορείς να υποβάλουν αιτήσεις, ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus+ σε εκπαιδευομένους όλων των ηλικιών, νέους και προσωπικό στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της ανώτατης εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της νεολαίας και του αθλητισμού. Συμφωνούμε να διερευνήσουμε τις δυνατότητες συνέχισης της συνεργασίας και μετά το 2027.

39. Χαιρετίζουμε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το Πρόγραμμα Εμπειρίας Νέων (Youth Experience Scheme – YES). Το πρόγραμμα θα επιτρέπει σε 100.000 νέους από την ΕΕ και αντίστοιχα 100.000 νέους από το ΗΒ να διαμένουν στην επικράτεια της άλλης πλευράς για διάστημα έως και τριών ετών, προκειμένου να συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως η εργασία, οι σπουδές, η απασχόληση ως εσωτερικοί βοηθοί σε οικογένειες (au pair), ο εθελοντισμός ή απλώς τα ταξίδια, σύμφωνα με τα αντίστοιχα νομικά μας πλαίσια. Στόχος μας είναι η εφαρμογή της συμφωνίας το αργότερο έως το 2028 και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι ευκαιρίες που προβλέπει το πρόγραμμα να είναι διαθέσιμες στους νέους μας το αργότερο έως τον Ιανουάριο του 2030.

40. Με βάση τις κοινές δεσμεύσεις που αναλάβαμε στην Κοινή Συνεννόηση του 2025 για την εμβάθυνση των διαπροσωπικών μας δεσμών, ιδίως μεταξύ των νεότερων γενεών, καθώς και τη σύνδεση του ΗΒ με το πρόγραμμα Erasmus+ από το 2027, το ΗΒ και η ΕΕ συμμερίζονται τον στόχο της περαιτέρω διεύρυνσης των ευκαιριών για σπουδές, καθώς και για άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο του Erasmus+, σε ολόκληρη την επικράτεια του ΗΒ και της ΕΕ. Το ΗΒ και η ΕΕ αναγνωρίζουν από κοινού τη σημασία της κοινής ισχύος τους στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, προκειμένου να εφοδιάσουν τους νέους με τις δεξιότητες που χρειάζονται για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

41. Ως εκ τούτου, η ΕΕ και το ΗΒ θα εργαστούν για τη σύναψη συμπληρωματικής συμφωνίας στη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας σχετικά με τα δίδακτρα των φοιτητών από την ΕΕ στο ΗΒ και των φοιτητών από το ΗΒ στην ΕΕ. Η συμφωνία θα εφαρμόζεται σε όλους τους φοιτητές της άλλης πλευράς, ανεξάρτητα από τη διαδικασία ή το καθεστώς μετανάστευσης βάσει του οποίου εισέρχονται. Στόχος είναι η αύξηση των ευκαιριών φοίτησης των φοιτητών στην επικράτεια της άλλης πλευράς. Θα ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της Συνόδου Κορυφής.

42. Χαιρετίζουμε την επιτυχή συνεχιζόμενη εφαρμογή του προγράμματος PeacePlus και θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα ανάπτυξης του διαδόχου προγράμματος για την περίοδο 2028–2034. Συμφωνούμε να εξετάσουμε ευκαιρίες περαιτέρω διεύρυνσης των επαφών και των ανταλλαγών, με σκοπό την ενίσχυση των διαπροσωπικών δεσμών μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ και μετά το 2027.

43. Η ΕΕ και το ΗΒ επαναβεβαιώνουν την αξία των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών ανταλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων καλλιτεχνών που πραγματοποιούν περιοδείες. Η ΕΕ και το ΗΒ θα πρέπει να διερευνήσουν περαιτέρω λύσεις αμοιβαίου οφέλους. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, το ΗΒ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησαν την πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου για τον πολιτισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΗΒ θα συνεχίσουν να συγκαλούν την εν λόγω συνάντηση σε ετήσια βάση.

III. Ενίσχυση των οικονομιών μας με παράλληλη προστασία του πλανήτη και των πόρων του

44. Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι είναι προς το κοινό μας συμφέρον να ενισχύσουμε τις οικονομικές μας σχέσεις και να δημιουργήσουμε συνθήκες ευημερίας, προστατεύοντας παράλληλα τον πλανήτη και τους πόρους του. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζουμε τη σημασία της πλήρους, έγκαιρης και πιστής εφαρμογής της Κοινής Συνεννόησης και της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας για την προώθηση αυτής της ατζέντας.

45. Λαμβάνουμε υπόψη την απόφαση 2/2025 του Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης, της 19ης Ιουνίου 2025, για τη συνέχιση της ενεργειακής μας συνεργασίας μέσω της παράτασης της εφαρμογής του Μέρους Δεύτερου, Τίτλος Ι, Κεφάλαιο VIII (ο «Ενεργειακός Τίτλος») της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας έως τις 31 Μαρτίου 2027. Χαιρετίζουμε την απόφαση του Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης για την περαιτέρω παράταση της εφαρμογής του Ενεργειακού Τίτλου έως τις 31 Μαρτίου 2028. Η απόφαση αυτή συνάδει με την κοινή πολιτική μας κατανόηση ότι η εφαρμογή του Ενεργειακού Τίτλου θα πρέπει να συνεχιστεί σε διαρκή βάση.

46. Χαιρετίζουμε τη Συμφωνία ΕΕ–ΗΒ για τη Συνεργασία στον Τομέα του Ανταγωνισμού, ως συμπληρωματική συμφωνία στη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας. Πρόκειται για ένα βήμα προόδου προς την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μας στον τομέα του ανταγωνισμού.

47. Λαμβάνουμε υπόψη την απόφαση για την πλήρη αμοιβαία πρόσβαση στα ύδατα με σκοπό την αλιεία έως τις 30 Ιουνίου 2038, την οποία αμφότερα τα μέρη θα τηρήσουν πλήρως. Ενόψει των διεθνών μας υποχρεώσεων, επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να συνεργαζόμαστε για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των κοινών αλιευτικών μας πόρων, ενισχύοντας τη συνεργασία μας, συνεχίζοντας την πρακτική της από κοινού συμφωνίας επί μέτρων διαχείρισης των κοινών αποθεμάτων, κατά περίπτωση, και βελτιώνοντας τον περιφερειακό σχεδιασμό των μέτρων που επηρεάζουν τις αλιευτικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, θα εξετάσουμε τρόπους αναστροφής της μείωσης των πληθυσμών βασικών ευάλωτων ειδών, προς το συμφέρον της προστασίας των κοινών αλιευτικών μας πόρων και των παράκτιων κοινοτήτων.

Συμφωνούμε επίσης ότι απαιτείται συλλογική συνεργασία με άλλα παράκτια κράτη, προκειμένου να συναφθούν ταχέως ολοκληρωμένες συμφωνίες κατανομής των αποθεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία αποτελούν αντικείμενο πολυμερούς διαχείρισης, ώστε να αποφευχθούν δυσμενείς επιπτώσεις στους αλιευτικούς μας τομείς και στις παράκτιες κοινότητες, καθώς και να αντιμετωπιστούν η μη βιώσιμη και η παράνομη αλιεία.

48. Χαιρετίζουμε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη δημιουργία Κοινού Χώρου Υγειονομικών και Φυτοϋγειονομικών Μέτρων, με ορισμένα κοινά πρότυπα ποιότητας (Συμφωνία SPS), η οποία θα επιτρέψει τη διενέργεια της συντριπτικής πλειονότητας των μεταφορών ζώων, ζωικών προϊόντων, φυτών και φυτικών προϊόντων μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και των Εξαρτημένων από το Στέμμα Εδαφών, αφενός, και της ΕΕ, αφετέρου, χωρίς τα πιστοποιητικά ή τους ελέγχους που απαιτούνται σήμερα. Τα ίδια οφέλη θα επεκταθούν και στις μεταφορές μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, μέσω της συνδυασμένης εφαρμογής της Συμφωνίας SPS και του Πλαισίου του Ουίνδσορ, με παράλληλη διατήρηση της μοναδικής δυνατότητας πρόσβασης της Βόρειας Ιρλανδίας τόσο στην εσωτερική αγορά του ΗΒ όσο και στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Στόχος μας είναι η εφαρμογή της συμφωνίας από την 1η Μαρτίου 2028.

49. Χαιρετίζουμε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη διασύνδεση των Συστημάτων Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ και του ΗΒ (Συμφωνία ETS). Η συμφωνία αυτή θα δημιουργήσει σταθερή βάση για την αμοιβαία αναγνώριση των δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ και του ΗΒ και για την εξαίρεση των προϊόντων της ΕΕ και του ΗΒ από τους αντίστοιχους Μηχανισμούς Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία και τις διαδικασίες κάθε πλευράς, τις οποίες προγραμματίζουμε να δρομολογήσουμε χωρίς καθυστέρηση. Στόχος μας είναι η εφαρμογή της συμφωνίας από το 2028.

50. Οι συμφωνίες SPS και ETS θα ενισχύσουν το διμερές εμπόριο, διασφαλίζοντας παράλληλα ισότιμους όρους ανταγωνισμού και βιώσιμη ανάπτυξη. Προσβλέπουμε στην ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης των εν λόγω συμφωνιών, μαζί με τη συμφωνία για το Πρόγραμμα Εμπειρίας Νέων, σύμφωνα με τα αντίστοιχα νομικά μας πλαίσια, καθώς και στην από κοινού και έγκαιρη έναρξη ισχύος τους.

51. Χαιρετίζουμε τη συνεχιζόμενη συνεργασία μας για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, ιδίως σε περιόδους έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

52. Χαιρετίζουμε την ολοκλήρωση των διερευνητικών συνομιλιών τον Δεκέμβριο του 2025, καθώς και την πρόοδο που έχει σημειωθεί προς την επίτευξη συμφωνίας για τη συμμετοχή του ΗΒ στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ. Μια τέτοια συμφωνία θα συνδεόταν με χρηματοδοτική συνεισφορά του ΗΒ για τη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ. Η συμμετοχή του ΗΒ στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ θα συνέβαλλε στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, στη βελτίωση της αποδοτικότητας των συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας, στη διευκόλυνση έργων διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και στην παροχή μεγαλύτερης προβλεψιμότητας στους συμμετέχοντες στην αγορά και στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Δεσμευόμαστε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις αυτές το 2027, υπό την προϋπόθεση της τελικής συμφωνίας των δύο μερών, ώστε όλες οι αναγκαίες ρυθμίσεις να τεθούν σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν.

53. Χαιρετίζουμε τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις συζητήσεις για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των αρχιτεκτόνων, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας. Συμφωνούμε να επιταχύνουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής και να διερευνήσουμε τις δυνατότητες σύναψης αντίστοιχων ρυθμίσεων και για άλλα επαγγέλματα, μεταξύ άλλων μέσω της από κοινού προσπάθειας για τη διευκόλυνση της υποβολής περαιτέρω εκδηλώσεων ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο που προβλέπει η Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας, θα συνεχίσουμε επίσης τις συζητήσεις στο πλαίσιο του ειδικού διαλόγου για την είσοδο και την προσωρινή παραμονή φυσικών προσώπων για επαγγελματικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος χορηγίας και των διατάξεων για τους βραχυχρόνιους επαγγελματικούς επισκέπτες, με σκοπό την ενδεχόμενη βελτίωση των σχετικών ρυθμίσεων, όπου αυτό εξυπηρετεί τα αμοιβαία μας συμφέροντα.

54. Προτιθέμεθα να δρομολογήσουμε μια Ψηφιακή Εταιρική Σχέση ΕΕ–ΗΒ στις αρχές του επόμενου έτους, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας σε ψηφιακά θέματα και ζητήματα τεχνολογίας. Η συνεργασία αυτή θα μπορούσε να καλύπτει τομείς όπως η ασφαλής και ανθεκτική συνδεσιμότητα, η τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας και της προστασίας της, οι κρίσιμες τεχνολογίες, μεταξύ άλλων η κβαντική τεχνολογία, τα ψηφιακά πορτοφόλια και τα ψηφιακά διαπιστευτήρια, οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης, η διαδικτυακή ασφάλεια, καθώς και η πολυμερής συνεργασία, με σκοπό την εμβάθυνση της πρακτικής συνεργασίας και την ένταξη των σχετικών δράσεων σε ένα κοινό πλαίσιο. Θεωρούμε ότι είναι προς το αμοιβαίο μας συμφέρον να συνεργαστούμε, ώστε οι κοινωνίες μας να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρουν η επιστήμη, η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία, μεταξύ άλλων ως προς τη δυνατότητά τους να διαφυλάσσουν τις θεμελιώδεις αξίες μας και να ενισχύουν τις δημοκρατίες μας, διατηρώντας παράλληλα τη ρυθμιστική μας αυτονομία. Η συνεργασία αυτή θα συμβάλει στην προώθηση της καινοτομίας, στην ενίσχυση του εμπορίου και στην παροχή οφελών τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές.

IV. Εσωτερική ασφάλεια και δικαστική συνεργασία

55. Αναγνωρίζουμε την αξία της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας και της Κοινής Συνεννόησης, καθώς παρέχουν ένα σημαντικό σύνολο εργαλείων για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μας σε ζητήματα επιβολής του νόμου και δικαστικής συνεργασίας. Χαιρετίζουμε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας τόσο της ΕΕ όσο και του ΗΒ.

Χαιρετίζουμε την υπογραφή της ρύθμισης σχετικά με τους συνδέσμους της Ευρωπόλ και αποβλέπουμε στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων του ΗΒ με την Ευρωπόλ, αναγνωρίζοντας την ήδη στενή επιχειρησιακή συνεργασία μας. Χαιρετίζουμε επίσης την έναρξη της αυτοματοποιημένης αναζήτησης δεδομένων ταξινόμησης οχημάτων μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ, η οποία θα καταστήσει αποτελεσματικότερο το έργο των αρχών επιβολής του νόμου σε διασυνοριακό επίπεδο. Χαιρετίζουμε επίσης τη συνεχή και στενή συνεργασία μεταξύ της Eurojust και των αρχών του ΗΒ. Τονίζουμε ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της δικαστικής συνεργασίας βασίζεται στην αμοιβαία και πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας, καθώς και στον συνεχή σεβασμό των αρχών και των δεσμεύσεων που τη διέπουν.

56. Η ΕΕ και το ΗΒ αναγνωρίζουν την ανάγκη στενού συντονισμού μεταξύ του ΗΒ και των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά την απομάκρυνση αλλοδαπών υπηκόων που έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα. Το ΗΒ και τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύονται να συνεχίσουν τις διμερείς συζητήσεις, μεταξύ άλλων σχετικά με την προηγούμενη αμοιβαία ενημέρωση για τις εν λόγω απομακρύνσεις προς την επικράτεια της άλλης πλευράς. Αναφερόμαστε επίσης στη δυνατότητα ενθάρρυνσης περαιτέρω διμερούς συνεργασίας στον τομέα της μεταφοράς κρατουμένων, με στόχο την αύξηση της ταχύτητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας αυτής.

57. Χαιρετίζουμε τη νεοσύστατη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με τη διακίνηση και τη χρήση ναρκωτικών, η οποία επισημοποιήθηκε με την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας.

58. Η ΕΕ και το ΗΒ θα διερευνήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής του ΗΒ στην πρωτοβουλία «Prüm International», την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει στα μέσα του 2027, με σκοπό την επέκταση του πλαισίου Prüm για την ανταλλαγή δεδομένων στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας, ώστε να συμπεριλάβει επιλεγμένες τρίτες χώρες-εταίρους.

59. Αναγνωρίζοντας ότι το ΗΒ αποτελεί στενό εταίρο και με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, η ΕΕ και το ΗΒ θα διερευνήσουν επίσης τη δυνατότητα ενίσχυσης της αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών για σκοπούς επιβολής του νόμου και διαχείρισης των συνόρων.

60. Χαιρετίζουμε και ενθαρρύνουμε τη συνέχιση της προόδου για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι αρχές επιβολής του νόμου και οι δικαστικές αρχές μιας δικαιοδοσίας κατά την προσπάθειά τους να αποκτήσουν δεδομένα από παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρουν υπηρεσίες στην άλλη δικαιοδοσία. Θα συνεχίσουμε να διερευνούμε τρόπους ενίσχυσης της αμοιβαίας και αμφίδρομης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με το ποινικό μητρώο υπηκόων τρίτων χωρών, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις.

V. Παράτυπη μετανάστευση

61. Χαιρετίζουμε την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΗΒ σχετικά με την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών για έργα διαχείρισης της μετανάστευσης, τις επιστροφές και ζητήματα που αφορούν τις θεωρήσεις εισόδου, σε σχέση με βασικές χώρες καταγωγής και διέλευσης που παρουσιάζουν ενδιαφέρον όσον αφορά την παράτυπη μετανάστευση προς την ΕΕ και το ΗΒ. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας, αναζητώντας συνέργειες στις επαφές μας με τις χώρες-εταίρους και ενισχύοντας την επιχειρησιακή συνεργασία.

62. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας σε πολυμερή fora, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Καταπολέμηση της Διακίνησης Μεταναστών (Global Alliance to Counter Migrant Smuggling), με στόχο την προώθηση των κοινών αξιών και συμφερόντων μας και τη συνεργασία για την αποτελεσματική διαχείριση των παγκόσμιων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης.

63. Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή του ΗΒ ως παρατηρητή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης. Η συμμετοχή αυτή θα ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου μεταξύ των 35 μελών και παρατηρητών του Δικτύου.

64. Χαιρετίζουμε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και του ΗΒ για την κατάρτιση Ρύθμισης Εργασίας, με σκοπό τη διευκόλυνση της συνεργασίας σε ζητήματα ασύλου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές και τα νομικά τους πλαίσια, και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις με στόχο την ταχεία ολοκλήρωσή τους. Χαιρετίζουμε επίσης τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ του ΗΒ και του Frontex, ιδίως στους τομείς της ανάλυσης κινδύνου, της ανταλλαγής πληροφοριών, της κατάρτισης και της απάτης που σχετίζεται με τα έγγραφα.

65. Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή του ΗΒ στις Διαδικασίες του Χαρτούμ και του Ραμπάτ. Η συμμετοχή αυτή θα εμβαθύνει τη συνεργασία μας με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης, ιδίως κατά μήκος των διαδρομών της Ανατολικής, Κεντρικής και Δυτικής Μεσογείου, καθώς και του Ατλαντικού.

66. Σε μια περίοδο αυξημένων απειλών για την ασφάλεια, η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ είναι ουσιώδους σημασίας για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που συνδέονται με την παράτυπη μετανάστευση μέσω της Μάγχης και για την αποτροπή επικίνδυνων διελεύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζουμε την έγκριση, στις 16 Ιουνίου 2026, του Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Μάγχη (Channel Action Plan), το οποίο καθορίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης σε επίπεδο ΕΕ και συνεργασίας με το ΗΒ για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και των εγκληματικών δικτύων που τη διευκολύνουν, καθώς και για την ενίσχυση της διαχείρισης των συνόρων.

67. Δεσμευόμαστε σήμερα να συνεργαστούμε στενά για την υλοποίηση κοινών δράσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν συντονισμένες ενέργειες για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ άλλων μέσω της εξάρθρωσης των εγκληματικών αλυσίδων εφοδιασμού που τις υποστηρίζουν, της αντιμετώπισης των παραγόντων που οδηγούν στην παράτυπη μετανάστευση, της αποτροπής της κατάχρησης των νόμιμων διαύλων μετανάστευσης και της ενίσχυσης της συνεργασίας κατά μήκος βασικών μεταναστευτικών διαδρομών.

Θα πρέπει επίσης να καθίσταται δυνατή η αξιοποίηση του έργου των αρμόδιων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του Frontex, καθώς και η ενίσχυση της αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεδομένου ότι οι προκλήσεις αυτές είναι κοινές, κάθε νέα κοινή δράση θα πρέπει να στηρίζεται σε κοινή δέσμευση, συμπεριλαμβανομένων, όπου ενδείκνυται, χρηματοδοτικών συνεισφορών, οι οποίες θα αντανακλούν τους κοινούς ρόλους και τις κοινές ευθύνες των δύο πλευρών.

68. Με βάση την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη Μάγχη, η ΕΕ και το ΗΒ θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, υιοθετώντας μια στρατηγική, συντονισμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα καλύπτει το σύνολο της μεταναστευτικής διαδρομής, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας σε τρίτες χώρες προτεραιότητας.

Για τον σκοπό αυτό, θα θεσπίσουν Διαρθρωμένο Διάλογο για τη Μετανάστευση, ο οποίος θα καλύπτει ιδίως τις κοινές δράσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για τη Μάγχη, την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και των δικτύων παράνομης διακίνησης μεταναστών, τη στρατηγική επικοινωνία και τη διαχείριση των συνόρων, τη συνεργασία στις χώρες προέλευσης και διέλευσης και τις επαφές με τρίτες χώρες, τις επιστροφές σε τρίτες χώρες, τους παράγοντες που προσελκύουν την παράτυπη μετανάστευση, καθώς και τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης. Ο Διάλογος θα παρέχει επίσης ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη νέων τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της επιχειρησιακής συνεργασίας, σύμφωνα με το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, με σεβασμό στις αντίστοιχες αρμοδιότητες της Ένωσης και των κρατών μελών της και με βάση την αμοιβαιότητα και το αμοιβαίο όφελος.

VI. Οικοδόμηση μιας στενότερης και ανθεκτικότερης εταιρικής σχέσης

69. Αναγνωρίζοντας τους στενούς δεσμούς μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ, επισημαίνουμε το κοινό μας συμφέρον για την οικοδόμηση μιας ακόμη στενότερης εταιρικής σχέσης. Η εταιρική αυτή σχέση για την οικονομική ανθεκτικότητα θα βασίζεται στις κοινές μας αξίες, στην εξωστρέφεια και στη δημοκρατία. Θα καθοδηγείται από την ανάγκη αντιμετώπισης των οικονομικών μας εξαρτήσεων μέσω της δημιουργίας διαφοροποιημένων και ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού, με βάση το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών, την αμοιβαία στήριξη και τον συντονισμό στον τομέα της οικονομικής ασφάλειας, καθώς και την ανάπτυξη ενός κοινού χώρου ευημερίας και οικονομικής ασφάλειας, με θεμέλιο την εμπιστοσύνη.

70. Ως άμεσο βήμα, θα θεσπίσουμε Διάλογο για την Οικονομική Ασφάλεια, με σκοπό τον συντονισμό των πολιτικών μας στον συγκεκριμένο τομέα. Θα συνεργαστούμε στους τομείς των ελέγχων των εξαγωγών, της αντιμετώπισης της διαρροής τεχνολογίας σε κρίσιμους τομείς, του μετριασμού των κινδύνων για τις κρίσιμες υποδομές και της διασφάλισης ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων πρώτων υλών. Θα εργαστούμε επίσης για την αντιμετώπιση των ευπαθειών και την αξιοποίηση των συμπληρωματικών χαρακτηριστικών των οικονομιών μας, μεταξύ άλλων μέσω της έγκαιρης προειδοποίησης για διαταραχές στον εφοδιασμό. Στόχος του συντονισμού αυτού είναι να διασφαλιστεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη αντίδραση στις κοινές μας προκλήσεις, για παράδειγμα μέσω της αποτροπής της καταστρατήγησης των μέτρων που λαμβάνουμε για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των οικονομιών μας.

71. Μέσω αυτού του συντονισμού και ως επόμενο βήμα, η ΕΕ και το ΗΒ δεσμεύονται, στη βάση της αμοιβαιότητας, να επιδιώκουν, όπου είναι δυνατόν, τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν εκατέρωθεν τα μέτρα τους τα οποία επηρεάζουν συγκεκριμένες αλυσίδες εφοδιασμού. Στο πλαίσιο αυτής της εταιρικής σχέσης, όταν η ΕΕ και το ΗΒ συμφωνούν να συνεργαστούν για μια συγκεκριμένη αλυσίδα εφοδιασμού, το ΗΒ θα διασφαλίζει αποτελέσματα συμβατά με τα σχετικά μέτρα της ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεπής προστασία της συγκεκριμένης αλυσίδας εφοδιασμού στις αγορές της ΕΕ και του ΗΒ και να αποτρέπονται πιθανοί κίνδυνοι καταστρατήγησης. Ειδικότερα, θα εργαστούμε για τη δημιουργία διαφοροποιημένων και ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού στον τομέα του χάλυβα και των ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και για τη συνεργασία στον τομέα των αναδυόμενων τεχνολογιών. Η ΕΕ και το ΗΒ δεσμεύονται να προωθήσουν τις εργασίες στο πλαίσιο αυτής της εταιρικής σχέσης ως ζήτημα προτεραιότητας και να επανεξετάζουν την πρόοδο, ιδίως στους συγκεκριμένους τομείς, κάθε τέσσερις μήνες.

72. Θέτουμε ήδη σε εφαρμογή αυτή την εταιρική σχέση, παρέχοντας στις βιομηχανίες χάλυβα την αναγκαία προστασία έναντι των αρνητικών επιπτώσεων στο εμπόριο που προκαλεί η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Θα διερευνήσουμε περαιτέρω ρυθμίσεις για την από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων και των αρνητικών εμπορικών επιπτώσεων που συνδέονται με την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη νήσο της Ιρλανδίας και αναγνωρίζοντας την υφιστάμενη λύση που προβλέπεται στο Πλαίσιο του Ουίνδσορ, θα θεσπιστεί επίσης μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη λύση για τη μεταφορά χάλυβα καταγωγής ΗΒ στη Βόρεια Ιρλανδία.