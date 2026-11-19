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Φρένο στην ανοδική αντίδραση έχει μπει αυτήν την ώρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να χάνει το μεγαλύτερο μέρος των πρωινών κερδών του και να δίνει πλέον μάχη για να κρατηθεί στη ζώνη των 2.600 μονάδων.

Μικρή η άνοδος που καταγράφει αυτήν την ώρα το ΧΑ, αν και νωρίτερα έφτασε να ενισχύεται έως κατά 1,37%

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,49% στις 2.597,25 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 152,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 22 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 0,60% καταγράφει ο FTSE 25, στις 6.661,59 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 1,17% στις 3.141,46 μονάδες.

Έχασαν τη δυναμική τους οι αγοραστές, μάχη για τις 2.600 μονάδες

Μικρή η άνοδος που καταγράφει αυτήν την ώρα το ΧΑ, αν και νωρίτερα έφτασε να ενισχύεται έως κατά 1,37%, προσεγγίζοντας τις 2.620 μονάδες. Ωστόσο η εμφάνιση πωλητών σε αρκετούς τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης έχει περιορίσει αισθητά την άνοδο. Την ίδια ώρα, οι τράπεζες, που είχαν αναλάβει από το πρωί να οδηγήσουν την αντίδραση μετά το έντονα πτωτικό διήμερο, έχουν περιορίσει σημαντικά τη στήριξη που προσφέρουν στον Γενικό Δείκτη.

Η αλλαγή της εικόνας δεν περιορίζεται, πάντως, στην Αθήνα, καθώς ανάλογη υποχώρηση από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά καταγράφεται και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Η αρχική διάθεση για ανάληψη ρίσκου έχει δώσει τη θέση της σε πιο προσεκτικές κινήσεις, με τους επενδυτές να προχωρούν σε κατοχύρωση μέρους των κερδών τους. Για το ΧΑ, μάλιστα, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά προσπαθεί να σταθεροποιηθεί μετά τις ισχυρές πιέσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων, χωρίς ακόμη να έχει καταφέρει να απομακρυνθεί ουσιαστικά από τα χαμηλά του Νοεμβρίου.

Στο διεθνές μέτωπο, το ενδιαφέρον στρέφεται στα συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Σι στη Σενζέν, με τις αγορές να επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν τους τέσσερις όρους που φέρονται να συμφωνήθηκαν και κυρίως τις επιπτώσεις τους στις γεωπολιτικές και οικονομικές ισορροπίες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Optima Bank σημειώνει κέρδη 2,88%, με τις Eurobank, ΕΛΧΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Cenergy και Alpha Bank καταγράφουν άνοδο που ξεπερνά το 1%. Ήπια ανοδικά είναι οι Κύπρου, Πειραιώς, Εθνική, Τιτάν, ΔΕΗ, Credia Bank και Coca Cola.

Στον αντίποδα, η ΕΥΔΑΠ χάνει 2,42%, με τις ΟΤΕ, Aegean και Aktor να σημειώνουν απώλειες άνω του 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Βιοχάλκο, ΔΑΑ, Λάμδα και Jumbo. Χωρίς μεταβολή είναι οι Motor Oil, Metlen, Helleniq Energy και Allwyn.