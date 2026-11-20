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Με ανάπτυξη 1,9% στο δεύτερο τρίμηνο και ενδείξεις ότι η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να αυξάνεται και στο τρίτο, η ελληνική οικονομία μπήκε στο τελευταίο μέρος του έτους με την ακρίβεια να εντείνεται. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός έφτασε στο 5,7% τον Οκτώβριο, από 5,1% τον Σεπτέμβριο, σε μια περίοδο κατά την οποία η εμπιστοσύνη των καταναλωτών υποχώρησε αισθητά.

Αυτή είναι η βασική αλλαγή που καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος στο σημερινό Note on the Greek Economy σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο. Τότε, η καταναλωτική εμπιστοσύνη είχε βελτιωθεί για τρίτο διαδοχικό μήνα. Τα στοιχεία του Οκτωβρίου δείχνουν αντιστροφή αυτής της τάσης, ενώ επιδεινώθηκαν και οι επιχειρηματικές προσδοκίες στους περισσότερους κλάδους.

Οι ανατιμήσεις απλώνονται

Η ενέργεια εξακολουθεί να έχει καθοριστικό ρόλο στην πορεία των τιμών. Στο νεότερο σημείωμα, όμως, η επιτάχυνση του πληθωρισμού τον Οκτώβριο συνδέεται και με άλλες κατηγορίες, κυρίως με την εντονότερη άνοδο των τιμών στα νωπά τρόφιμα. Οι υπηρεσίες συνέχισαν να κρατούν ψηλά τον πληθωρισμό στη διάρκεια του έτους.

Με την προσθήκη του Οκτωβρίου, ο μέσος εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4% στο δεκάμηνο, από 3,8% στο εννεάμηνο. Η εξέλιξη έχει βάρος και για την ανάπτυξη, καθώς η κατανάλωση ήταν από τα βασικά στηρίγματα του ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο.

Πιο δύσκολη η εξίσωση για το 2027

Οι επενδύσεις συνέχισαν να αυξάνονται στο δεύτερο τρίμηνο, με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με το πρώτο. Παράλληλα, η μεταποίηση εξακολούθησε να επεκτείνεται τον Οκτώβριο, αλλά με τον ασθενέστερο ρυθμό από τον Μάιο. Μαζί με την υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, τα στοιχεία αυτά κάνουν πιο αβέβαιη τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής.

Στο παράρτημα του νέου σημειώματος, η ΤτΕ παραθέτει και τη φθινοπωρινή πρόβλεψη της Κομισιόν, η οποία βλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,5% το 2027. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδέει την εκτίμησή της με τη σταδιακή ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης.