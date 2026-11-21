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Η Intracom Telecom ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τη GeoLinks, πάροχο σταθερής ασύρματης ευρυζωνικης πρόσβασης στις Η.Π.Α. με στόχο την υποστήριξη της εμπορικής ανάπτυξης υπηρεσιών συνδεσιμότητας στις αδειοδοτημένες ζώνες συχνοτήτων 29/31 GHz. Η διευρυμένη συνεργασία συνδυάζει την τεχνολογία mmWave WiBAS G5 της Intracom Telecom με την πλατφόρμα διαχείρισης και αυτοματοποίησης του κύκλου ζωής δικτύων uni|MS, επιτρέποντας τον κεντρικό σχεδιασμό του δικτύου, καθώς και την κατανομή πόρων, την ενεργοποίηση υπηρεσιών, την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του.

Συνδυάζοντας τις επιδόσεις της τεχνολογίας σταθερής ασύρματης πρόσβασης (FWA) σε ταχύτητες πολλαπλών Gigabit με προηγμένες δυνατότητες αυτοματοποίησης δικτύου, η Intracom Telecom υποστηρίζει τη GeoLinks στην προσπάθειά της να καταστήσει ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω αδειοδοτημένου φάσματος προστασίες σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα παρόχων στις ΗΠΑ. Η GeoLinks, μέσω της έκδοσης 13 της σουίτας uni|MS™ της Intracom Telecom, αποκτά τη δυνατότητα κεντρικού σχεδιασμού και διαχείρισης των δικτυακών πόρων, διατηρώντας παράλληλα διακριτά δικτυακά περιβάλλοντα για κάθε πάροχο υπηρεσιών. Η ενοποιημένη εποπτεία του δικτύου και η αυτοματοποιημένη διαχείριση βλαβών συμβάλλουν στην απλοποίηση των λειτουργιών, στη μείωση του φόρτου εργασίας των ομάδων διαχείρισης δικτύου και στη διασφάλιση σταθερής ποιότητας σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η GeoLinks μέσω του μοντέλου Spectrum as a Service .

Αξιοποιώντας την επιτυχημένη δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες που πραγματοποιήθηκε το 2025, κατά την οποία επιτεύχθηκε συνολική ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων 1,6 Gbps σε απόσταση πέντε μιλίων, στη ζώνη αδειοδοτημένου φάσματος 31 GHz, η GeoLinks προχωρά στην ανάπτυξη του δικτύου της τόσο στο Λας Βέγκας όσο και άλλες περιοχές, απευθυνόμενη σε οικιακούς και επιχειρηματικούς συνδρομητές.

Η GeoLinks διαθέτει 208 άδειες LMDS (Τοπική Υπηρεσία Διανομής Πολλαπλών Σημείων) στη ζώνη συχνοτήτων 29/31 GHz καθιστώντας το συγκεκριμένο φάσμα διαθέσιμο σε παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε περισσότερες από 1.300 κομητείες στις ΗΠΑ. Με τον τρόπο αυτό, οι πάροχοι μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν το φάσμα σε συνδυασμό με εμπορικά διαθέσιμο ραδιοεξοπλισμό, χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν στην ανάπτυξη ή τη αγορά δικού τους χαρτοφυλακίου δικαιωμάτων χρήσης φάσματος.

«Την ώρα που ο κλάδος στρέφει την προσοχή του στις δυνατότητες της ασύρματης σταθερής πρόσβασης ταχυτήτων Gigabit, εμείς εστιάζουμε στο να αποδεικνύουμε έμπρακτα τις πραγματικές δυνατότητές της», δήλωσε ο κ. Kevin Hetrick, CEO της GeoLinks. «Η συνεργασία μας με την Intracom Telecom έχει ήδη επιτύχει συνολική ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων 1,6 Gbps σε απόσταση πέντε μιλίων, αποδεικνύοντας ότι το αδειοδοτημένο φάσμα μπορεί να αποτελέσει μια ισχυρή εναλλακτική λύση έναντι της παραδοσιακές ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών. Δεν περιμένουμε να δούμε το μέλλον της ευρυζωνικότητας. Συμβάλλουμε ενεργά στη διαμόρφωσή του».

«Η Intracom Telecom συνεχίζει να διευρύνει τα όρια των δυνατοτήτων της σταθερής ασύρματης πρόσβασης στη ζώνη των αδειοδοτημένων συχνοτήτων mmWave, προσφέροντας επιδόσεις πολλαπλών Gigabit και θέτοντας νέα πρότυπα για τον κλάδο», δήλωσε ο κ. Κυριάκος Βέργος, Chief Wireless Officer της Intracom Telecom. «Η διευρυμένη συνεργασία μας με τη GeoLinks καταδεικνύει πώς οι προηγμένες ασύρματες τεχνολογίες, σε συνδυασμό με την αυτοματοποίηση των δικτύων, μπορούν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τους παρόχους ευρυζωνικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την αγορά των ΗΠΑ».

Η λύση συνδυάζει την πλατφόρμα πολυσημειακής σταθερής ασύρματης πρόσβασης WiBAS™ G5 της Intracom Telecom, η οποία ενσωματώνει τεχνολογίες MU-MIMO, beamforming και beam steering, με την πλατφόρμα uni|MS™, παρέχοντας ολοκληρωμένες δυνατότητες σχεδιασμού ραδιοδικτύου, αυτοματοποιημένης αξιολόγησης καταλληλόλητας υπηρεσιών, ενεργοποίησης υπηρεσιών χωρίς παρέμβαση του χρήστη και βελτιστοποίησης δικτύου. Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει την ταχύτερη και αποδοτικότερη ανάπτυξη δικτύων FWA στη ζώνη αδειοδοτημένου φάσματος mmWave, με δυνατότητα ευέλικτης και κλιμακούμενης επέκτασης.