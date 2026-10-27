Intracom Defense: Προάγει το Εξηλεκτρισμένο Πεδίo Μάχης στην ΑUSA 2026

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Τις προηγμένες τεχνολογίες της στην «AUSA 2026» επέδειξε η INTRACOM DEFENSE (IDE), σε μία από τις κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις αμυντικής τεχνολογίας παγκοσμίως, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον, D.C., από τις 12 έως τις 14 Οκτωβρίου 2026.

Η εταιρεία παρουσίασε τα Ασφαλή Τακτικά Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφοριών, καθώς και τη σειρά προϊόντων Υβριδικών Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (Hybrid Electric Power Systems – HEPS®). Η IDE ανέδειξε την επιχειρησιακή αξιολόγηση και πιστοποίηση των λύσεων HEPS®, μέσω της συμμετοχής τους στις φετινές ασκήσεις και δοκιμές του Στρατού των ΗΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος Transformation In Contact (TIC), με στόχο τη δοκιμή, την προσαρμογή και την ευρύτερη αξιοποίηση δυνατοτήτων για τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων στο πεδίο.

Ενίσχυση επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Project Convergence Capstone 6 (PC-C6), σε συνεργασία με την 4η Μεραρχία Πεζικού του Στρατού των ΗΠΑ (4th Infantry Division – 4th ID), αξιοποιήθηκαν η Τακτική Υβριδική Ηλεκτρογεννήτρια της IDE και το σύστημα τροφοδοσίας οχημάτων GENAIRCON SAPS, για την υποστήριξη κινητών κόμβων του συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου Νέας Γενιάς (Next Generation Command and Control – NGC2).

Τα συστήματα απέδειξαν στην πράξη ότι ενισχύουν την επιχειρησιακή αυτονομία, την αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ισχύος, εγγυημένη δυνατότητα αθόρυβης λειτουργίας και μειωμένες απαιτήσεις εφοδιαστικής υποστήριξης σε περιβάλλοντα επιχειρήσεων υψηλής απειλής, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των συμμαχικών ενόπλων δυνάμεων.

Intracom Defense: Εδραιώνει τη θέση της στην αμερικανική αμυντική αγορά

Σχεδιασμένες και κατασκευασμένες στην Ελλάδα, οι αμυντικές λύσεις της IDE συνδυάζουν προηγμένη μηχανική, καινοτομία και state-of-the-art παραγωγικές δυνατότητες, προσφέροντας προϊόντα σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αξιοποιώντας το γεγονός αυτό, η IDE εδραιώνει τη θέση της στην αμερικανική αμυντική αγορά και επιδιώκει περαιτέρω ευκαιρίες διεθνούς ανάπτυξης.

Κατά την διάρκεια της έκθεσης, ο Chief Commercial Officer της IDE, κ. Ευστάθιος Καραγιάννης και άλλα στελέχη της εταιρείας, υποδέχθηκαν τον Πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, κ. Αντώνιο Αλεξανδρίδη, τον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγο Ανδρέα Κορωνάκη, τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ, Υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα, καθώς επίσης εκπροσώπους επίσημων ξένων αντιπροσωπειών και στελέχη του διεθνούς αμυντικού οικοσυστήματος. Η εθνική συμμετοχή οργανώθηκε από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με την υποστήριξη της Enterprise Greece.

Μιλώντας στην AUSA, ο Chief Commercial Officer της εταιρείας δήλωσε: «Η παρουσία της IDE στις Ηνωμένες Πολιτείες αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας με κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες του τομέα της αεροδιαστημικής και της άμυνας, καθώς και στην αξιοποίηση της επιχειρησιακής αξιολόγησης των τεχνολογιών της, σε συνεργασία με τον Στρατό των ΗΠΑ. Οι προσπάθειες αυτές εντάσσονται στη ευρύτερη στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης της IDE, με ιδιαίτερη έμφαση στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες αγορές των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ».

Με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% του ετήσιου κύκλου εργασιών της για αρκετά συνεχόμενα έτη, η IDE συνεχίζει να αξιοποιεί την τεχνολογική της εξειδίκευση και τις παραγωγικές της δυνατότητες, υποστηρίζοντας διεθνή αμυντικά προγράμματα και διευρύνοντας τη διεθνή της παρουσία.