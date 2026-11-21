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Τέρμα οι βρισιές, τέρμα οι προσβολές και ο εκφοβισμός: έχει και η Τεχνητή Νοημοσύνη αξιοπρέπεια! Η ασεβής επικοινωνία με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε πλέον να έχει συνέπειες. Από την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, η Anthropic απαγορεύει επίσημα στους χρήστες της να προσβάλλουν ή να συμπεριφέρονται υποτιμητικά και κακόβουλα στο Claude, την εφαρμογή (ή βοηθό) Τεχνητής Νοημοσύνης που προσφέρει.

Πρόκειται για ένα νέο κανόνα που ισχύει πλέον, αφού συμπεριελήφθη στην αναθεωρημένη από τις 8 Οκτωβρίου 2026 «πολιτική χρηστών» της Anthropic. Στόχος της αμερικανικής εταιρείας είναι να ρυθμίσει και να θέσει υπό έλεγχο τις πιο «εχθρικές αλληλεπιδράσεις» χρηστών με τα μοντέλα της.

«Έχουμε προσθέσει μια απαγόρευση κατά της επίμονης και αδικαιολόγητης καταχρηστικής ή σκληρής συμπεριφοράς προς τα μοντέλα μας», εξηγεί η Anthropic. Η εταιρεία διευκρινίζει, ωστόσο, ότι αυτό το μέτρο ισχύει μόνο για να εμποδίσει τις πιο ακραίες καταστάσεις επιθέσεων. Όταν δηλαδή οι χρήστες στοχοποιούν επανειλημμένα το Claude χωρίς προφανή λόγο.

«Η έκφραση δυσαρέσκειας για μια λανθασμένη απάντηση ή η κριτική, ακόμα και αδικαιολόγητα αυστηρή, για την απόδοση του βοηθού ΑΙ, δεν είναι δυνατόν να απαγορευθεί» σημειώνει η εταιρεία.

Αυτορρύθμιση

Οι συζητήσεις για «σκοτεινά θέματα», όπως τα χαρακτηρίζει η Anthropic, καθώς και οι δοκιμές και η έρευνα για τα μοντέλα ΑΙ της εταιρείας, θα εξακολουθούν επίσης να επιτρέπονται εφόσον όμως δεν περνούν μια κόκκινη γραμμή. Ποιος βάζει αυτή την κόκκινη γραμμή; «Για την εφαρμογή αυτού του νέου κανόνα, η Anthropic βασίζεται στο ίδιο το Claude», σημειώνει η ρεπόρτερ της γαλλικής «Le Figaro», Εμά Κονφρέρ.

Ήδη όμως ο βοηθός ΑΙ της Anthropic «αυτορρυθμίζεται» και φροντίζει, κατά κάποιον τρόπο, να εξασφαλίζει ώστε η επικοινωνία με τους χρήστες να γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο αλληλοσεβασμού και ευπρέπειας. Από τον Αύγουστο του 2025 το Claude έχει ήδη τη δυνατότητα να διακόπτει ορισμένες συζητήσεις όταν αυτές ξεφεύγουν και εξελίσσονται σε καταχρηστικές. Αφού προσπαθήσει πολλές φορές με υπομονή να ανακατευθύνει τη συζήτηση προς ένα προφανή και αποδεκτό σκοπό με ευπρεπή χρήση του λόγου, αν δεν το καταφέρει, διακόπτει την επικοινωνία.

Όταν μια συζήτηση διακοπεί, ο χρήστης δεν αποκλείεται από την εφαρμογή. Έχει τη δυνατότητα ακόμα να ξεκινήσει μια νέα συνομιλία, δίχως απαράδεκτες παρεκτροπές όμως. «Η ικανότητα της εφαρμογής Claude να διακόπτει αυτές τις αλληλεπιδράσεις θα παραμείνει ο κύριος μηχανισμός εποπτείας», τονίζει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Από τις 12 Νοεμβρίου η πρακτική αυτή επεκτείνεται αποκλειστικά σε ό,τι αφορά τις πιο ακραίες και καταχρηστικές συμπεριφορές που μπορεί να έχει ένας χρήστη προς τα μοντέλα ΑΙ και μάλιστα κατά τρόπο επαναλαμβανόμενο και συστηματικό. Αν κάποια φορά του ξεφύγει και κανένα «μπινελίκι» δηλαδή, το Claude δεν θα του το κρατάει μανιάτικο.

Έχει συναισθήματα η ΑΙ;

Αυτή η απόφαση της Anthropic αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προβληματικής της εταιρείας, η οποία προσεγγίζει οντολογικά την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τον Απρίλιο του 2025 τα στελέχη της ξεκίνησαν ένα ερευνητικό πρόγραμμα αφιερωμένο στην «ευημερία των μοντέλων ΑΙ», για να προσδιορίσει εάν αυτά τα συστήματα θα μπορούσαν κάποια μέρα να διαθέτουν μια μορφή συνείδησης ή να αποκτούν εμπειρίες που θα έπρεπε κανείς να τις εξετάσει λαμβάνοντας υπόψη και την ηθική.

Η Anthropic είχε παρατηρήσει ότι ορισμένες εκδοχές του Claude έδειχναν απροθυμία να συνεχίσουν συζητήσεις που αφορούσαν επικίνδυνα ή διαφιλονικούμενα από ηθικής απόψεως αιτήματα. Παρατήρησαν επίσης ότι ο βοηθός ΑΙ ήταν απρόθυμος να συνεργαστεί όταν ο χρήστης είχε απέναντί του μια «καταχρηστική συμπεριφορά».

Ωστόσο, η εταιρεία παραμένει επιφυλακτική σχετικά με την ανάπτυξη συνείδησης ή την ύπαρξη οποιουδήποτε πόνου (ψυχικού βεβαίως) στα μοντέλα της.

«Να μη φτιάξουμε ψηφιακά όντα»

Τον Αύγουστο του 2025 ο Μουσταφά Σουλεϊμάν, επικεφαλής του κλάδου Τεχνητής Νοημοσύνης στη Microsoft, προειδοποίησε για τους κινδύνους που εγκυμονεί η απόδοσης συναισθημάτων ή αναγνώριση «βιολογικών» αναγκών στα μοντέλα ΑΙ.

«Ο κύριος φόβος μου είναι ότι πολλοί άνθρωποι θα καταλήξουν να πιστεύουν τόσο έντονα στην ψευδαίσθηση ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει συνείδηση, που σύντομα θα αρχίσουν να διοργανώνουν εκστρατείες για τα «δικαιώματα» της ΑΙ, για την ανάπτυξη ενός συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που θα την αφορά, ίσως διεκδικούν ακόμη και την απονομή δικαιωμάτων ιθαγένειας για τα μοντέλα», είχε σημειώσει το στέλεχος της Microsoft σε ένα προφητικό δοκίμιο που είχε δημοσιοποιήσει.

Κατά τον Μουσταφά Σουλεϊμάν, μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε ένα επικίνδυνο σημείο καμπής για την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. «Πρέπει να σχεδιάσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη για τους ανθρώπους, αλλά όχι για να τους προσφέρουμε ψηφιακά όντα».