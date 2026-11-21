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Παρά την κρίση στο κόστος διαβίωσης, οι εργαζόμενοι τοποθετούν πιο ψηλά την εργασία από το σπίτι έναντι ενός υψηλότερου μισθού – και η αγορά εργασίας «βιώνει» μια πολύ… ορατή ανακατάταξη.

Μια νέα παγκόσμια έρευνα της Adecco σε από 40.500 εργαζόμενους παγκοσμίως δείχνει ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι πλέον ο βασικός λόγος για τον οποίο οι εργαζόμενοι σκέφτονται να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους.

Μάλιστα, οι κύριοι λόγοι για την αναζήτηση νέας θέσης εργασίας ήταν η καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η μεγαλύτερη ευελιξία στα ωράρια εργασίας ή οι ευκαιρίες εξ αποστάσεως εργασίας, αναφέρει ο The Guardian.

Πρώτα η ισορροπία, ύστερα ο μισθός

Η διεθνής εταιρεία προσλήψεων Adecco ανέφερε ότι είναι η πρώτη φορά στα επτά χρόνια από την έναρξη της ετήσιας έκθεσής της «World of Work», που ο μισθός υποχωρεί στην κατάταξη.

Αυτό υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι «ανησυχούν όλο και περισσότερο για το πώς η εργασία εντάσσεται στη ζωή τους και όχι μόνο για το πώς τους ανταμείβει», σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, περισσότερα από έξι χρόνια αφότου η πανδημία του Covid ανέτρεψε τις προσδοκίες πολλών εργαζομένων σχετικά με την επαγγελματική τους ζωή.

«Κάθε εταιρεία που επιθυμεί να επαναφέρει τους υπαλλήλους της στο γραφείο αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πλήρη εφαρμογή αυτών των μέτρων», δήλωσε στον Guardian ο Denis Machuel διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Adecco. «Οι εταιρείες λένε… “Θα είναι πέντε ημέρες την εβδομάδα”. Αυτό δεν λειτουργεί», συμπλήρωσε.

Και αυτό παρά τη συνεχιζόμενη διαμάχη μεταξύ ορισμένων εργοδοτών και του προσωπικού τους που εργάζεται στα γραφεία σχετικά με την παρουσία στον χώρο εργασίας.

Ο τραπεζικός όμιλος NatWest του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν μία από τις πιο πρόσφατες εταιρείες που… «έσφιξε» τα λουριά όσον αφορά την παρουσία στα γραφεία τον Οκτώβριο, όταν ανακοίνωσε ότι θα τερματίσει την πολιτική «remote-first».

Η εταιρεία κάλεσε τους 13.000 υπαλλήλους της να αυξήσουν τις ημέρες παρουσίας τους στα γραφεία σε δύο την εβδομάδα από δύο τον μήνα, σύμφωνα με τον Guardian.

Αγορά εργασίας: Ανακάμπτουν οι προσλήψεις

Μετά από αρκετά χρόνια ευέλικτων προσλήψεων με βραχυπρόθεσμες συμβάσεις, οι εταιρείες αρχίζουν και πάλι να προσλαμβάνουν περισσότερο μόνιμο προσωπικό.

Αυτό συμβαίνει παρά την παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα που προκαλείται από τον πόλεμο στο Ιράν και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς και την αυξημένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε πολλούς οργανισμούς.

«Παρατηρούμε ότι ο όγκος των μόνιμων προσλήψεων αρχίζει να ανακάμπτει», δήλωσε ο Machuel. «Υπάρχει μια νοοτροπία που λέει: “Η αβεβαιότητα ήρθε για να μείνει, καλύτερα να πάρω μια απόφαση”».

Έξι μήνες είναι αρκετοί

Ωστόσο, η Adecco διαπίστωσε ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι έχουν διαφορετικές προσδοκίες για την καριέρα τους.

Για παράδειγμα είναι πιο πιθανό να αλλάξουν θέση εργασίας αν δεν είναι ικανοποιημένοι. Αυτό οδηγεί σε αποσύνδεση μεταξύ των εργοδοτών και του νεότερου προσωπικού.

«Ακούμε πολλές εταιρείες να προβληματίζονται για όσους νέους λένε: “Είμαι έξι μήνες στη θέση αυτή, τώρα είμαι έτοιμος για την επόμενη”», ανέφερε ο Machuel.

Η χρήση AI αυξήθηκε

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τους οργανισμούς έχει επίσης αυξηθεί, καθώς οι επιχειρήσεις προσδοκούν να αυτοματοποιήσουν διοικητικές ή επαναλαμβανόμενες εργασίες.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα (74%) των εργαζομένων παγκοσμίως δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία τους, σε σύγκριση με το 64% το 2025.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μόνο ένα ελαφρώς χαμηλότερο ποσοστό (72%) των εργαζομένων δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρει ο Guardian.

Το θετικό στον χρόνο και η πτώση στην απασχόληση

Σε χώρους εργασίας όπου η τεχνητή νοημοσύνη έχει ενσωματωθεί πλήρως στις υπάρχουσες ροές εργασίας, οι εργαζόμενοι ανέφεραν ότι εξοικονομούν 20% περισσότερο χρόνο κάθε μέρα σε σύγκριση με όσους δήλωσαν ότι η ενσωμάτωσή της ήταν μικρότερη.

Η συνεχιζόμενη εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης οδήγησε επίσης σε σχετική μείωση της απασχόλησης κατά 16% για νέους ηλικίας 22 έως 25 ετών σε θέσεις όπως η εξυπηρέτηση πελατών και η ανάπτυξη λογισμικού, σύμφωνα με προηγούμενα στοιχεία.

Αλλάζουν ρότα οι εταιρείες;

Ωστόσο, ο Machuel ανέφερε ότι ορισμένες επαγγελματικές εταιρείες που μείωσαν τις προσλήψεις αρχάριων τους τελευταίους 18 μήνες αλλάζουν τώρα πορεία, καθώς η αγορά εργασίας παραμένει «σφιχτή».

Οι εταιρείες «διευρύνουν τη βάση της πυραμίδας, επειδή συνειδητοποιούν ότι δεν μπορείς να βασίζεσαι στην πρόσληψη έμπειρων στελεχών από την αγορά», είπε.