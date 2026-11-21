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Με ιδιαίτερα επαινετικά σχόλια για την Ελλάδα αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Ντέκλαν Κοστέλο, Γενικός Διευθυντής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το πράσινο φως που έδωσε η ΕΕ στα τελευταία ελληνικά αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, δίνοντας τη δυνατότητα στην Ελλάδα, με την εκταμίευση των τελευταίων δόσεων, να λάβει το 100% των πόρων που της αναλογούν, δηλαδή 35,95 δισ. ευρώ, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ.

«Τα δάνεια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) στηρίζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την καινοτομία και τις εξαγωγές, δίνοντας τη δυνατότητα στην Ελλάδα να μειώσει σημαντικά το επενδυτικό της κενό και να ενισχύσει την ανάπτυξη. Είναι ιδιαίτερη χαρά να βλέπουμε αυτή την πρόοδο να αναγνωρίζεται στη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της Επιτροπής για τα τελικά αιτήματα πληρωμής της Ελλάδας αυτή την εβδομάδα. Αυτό αντανακλά μια εντυπωσιακή συλλογική προσπάθεια για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στην πράξη», αναφέρει ο Κοστέλο στην ανάρτησή του.

Ο Ντέκλαν Κοστέλο στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Τι ενθαρρυντική στιγμή για την Ελλάδα! Το μεγαλύτερο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατά κεφαλήν, ολοκληρώθηκε, με ολόκληρο το ποσό των 35,95 δισεκατομμυρίων ευρώ να αξιοποιείται για δημόσιες επενδύσεις και να κινητοποιεί σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα.

» Από ανακαινισμένες κατοικίες και κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέχρι την επέκταση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, χρόνια εργασίας αποφέρουν βελτιώσεις που φτάνουν στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

» Με το #NextGenerationEU, οι κατοικίες έγιναν πιο πράσινες και πιο ενεργειακά αποδοτικές με την προσθήκη ηλιακών θερμοσιφώνων και αντλιών θερμότητας. Τα νοσοκομεία αναβαθμίστηκαν και οι ηλεκτρονικοί φάκελοι υγείας υποστηρίζουν μια πιο διασυνδεδεμένη φροντίδα.

» Η διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο μειώνει την εξάρτηση από την τοπική παραγωγή ενέργειας με ορυκτά καύσιμα, ενώ η αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες μεγάλης κλίμακας στο δίκτυο επιτρέπει την κατανάλωση περισσότερης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

» Ολοκληρώθηκαν βασικά έργα υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων που είχαν πληγεί σοβαρά από φυσικές καταστροφές.

» Τα δάνεια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) στηρίζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την καινοτομία και τις εξαγωγές, δίνοντας τη δυνατότητα στην Ελλάδα να μειώσει σημαντικά το επενδυτικό της κενό και να ενισχύσει την ανάπτυξη.

»Είναι ιδιαίτερη χαρά να βλέπουμε αυτή την πρόοδο να αναγνωρίζεται στη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της Επιτροπής για τα τελικά αιτήματα πληρωμής της Ελλάδας αυτή την εβδομάδα. Αυτό αντανακλά μια εντυπωσιακή συλλογική προσπάθεια για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στην πράξη.

» Συγχαρητήρια και ένα εγκάρδιο ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους και τους συνεργάτες που βοήθησαν να γίνει δυνατή αυτή η πρόοδος».