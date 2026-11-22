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Στη Δυτική Μακεδονία θα βρεθεί τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξης Τσίπρας, σε μια περιοχή που επί δεκαετίες ηλεκτροδοτούσε τη χώρα και είδε το πραγματικό της ΑΕΠ να μειώνεται κατά 18% την περίοδο 2019–2024, καταγράφοντας τη δεύτερη χειρότερη επίδοση ανάμεσα σε 244 περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο κλιμάκιο της Συμπαράταξης συμμετέχουν επίσης η αναπληρώτρια τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βανέσσα Κατσαρδή, και ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Θωμάς Μόσχος.

Τη Δευτέρα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εστιάζει στον αντίκτυπο του κλεισίματος των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και τις συνέπειες της βίαιης απολιγνιτοποίησης, με συναντήσεις με αγρότες στους Πύργους, επίσκεψη στη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα και επαφές με εκπροσώπους των εργαζομένων («ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»), τους συνταξιούχους ΔΕΗ Εορδαίας και τους απολυμένους του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Στο επίκεντρο τίθενται η προστασία της απασχόλησης, η δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας, η διασφάλιση της τηλεθέρμανσης και η διατήρηση της λιγνιτικής λειτουργίας της Πτολεμαΐδας V όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση, στο πλαίσιο μιας πραγματικά δίκαιης μετάβασης, ενώ το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας θα συνομιλήσει με μέλη και φίλους της Συμπαράταξης στην Πτολεμαΐδα (καφέ MIKEL).

Την Τρίτη, η περιοδεία συνεχίζεται σε Καστοριά και Νεάπολη Κοζάνης, όπου θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις στο Συνεταιριστικό Τυροκομείο με αγροτοκτηνοτρόφους και μεταποιητές, επαφές στον Συνεταιρισμό Αγροτικών και Δημητριακών Προϊόντων καθώς και με εκπροσώπους των Δασικών Συνεταιρισμών, πριν ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ μεταβεί στη Φλώρινα για συζήτηση με πολίτες στο Παρόν Cafe Bar.

Πηγή: in.gr