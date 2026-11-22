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Τον κίνδυνο να εκθέσουν την Αυστραλία σε ξένες παρεμβάσεις και κακόβουλους κρατικούς παράγοντες ενέχουν τα κέντρα δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη, όπως δήλωσε ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «The Age» την Κυριακή.

Ο γενικός διευθυντής της Αυστραλιανής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας (ASIO), Mike Burgess, έθεσε το ενδεχόμενο της κρυφής ιδιοκτησίας κέντρων δεδομένων, όπως ανέφερε η εφημερίδα. Ο έλεγχος της υποδομής θα μπορούσε επίσης να παρέχει σε άλλες χώρες φυσική ή εικονική πρόσβαση στην τεχνολογία, προειδοποίησε μιλώντας στην «The Age».

Έπειτα, ο Burgess δήλωσε ότι οι κλάδοι της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων αποτελούν «εξίσου διαφημιστική εκστρατεία, ευκαιρία και απειλή», σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ο επικεφαλής της ασφάλειας είχε προειδοποιήσει και στο παρελθόν για τις αυξανόμενες απειλές στον κυβερνοχώρο από ξένες κυβερνήσεις. Τον περασμένο μήνα, μια έκθεση της Αυστραλιανής Διεύθυνσης Σημάτων ανέφερε ότι η χώρα αντιμετωπίζει κλιμακούμενες απειλές στον κυβερνοχώρο και από ξένες παρεμβάσεις. Η ψηφιακή ασφάλεια αποτελεί όλο και μεγαλύτερο λόγο ανησυχίας στην Αυστραλία.

Τον Σεπτέμβριο, η OpenAI ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της παραβίασαν τις κυβερνητικές ιστοσελίδες της χώρας και υποσχέθηκε να συγκροτήσει μια νέα ομάδα εργασίας στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων μετά το περιστατικό.

Ένας ευάλωτος ψηφιακός κόσμος

Μιλώντας την Κυριακή στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ρίτσαρντ Μαρλς χαρακτήρισε την έκθεση ανησυχητική. «Αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε», είπε.

«Έτσι, κατά μία έννοια, δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά η κατασκευή κέντρων δεδομένων δημιουργεί έναν νέο φορέα, μια νέα οδό στην οποία μπορούν να εμπλακούν ξένοι παράγοντες».

Ο Μαρλς δήλωσε ότι η κυβέρνηση «δίνει μεγάλη προσοχή στην δική μας κυβερνοασφάλεια».

Αυστραλία: Η κυβέρνηση στηρίζει τα data centers

Βέβαια, η κυβέρνηση θεωρεί τις επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων στην Αυστραλία ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση εγχώριων δυνατοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ρίτσαρντ Μαρλς, υποστήριξε ότι αυτό εξυπηρετεί και τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

«Αν όλες αυτές οι υποδομές βρίσκονται σε ένα μόνο μέρος, με άλλα λόγια, αν παραμείνουν αποκλειστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε ακριβώς εκεί υπάρχει ένα τρωτό σημείο», δήλωσε την Κυριακή στην εκπομπή Insiders του δικτύου ABC.

«Αυτό που είναι προς το ίδιο το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να δημιουργήσουν εφεδρικές υποδομές και εκτός της επικράτειάς τους όσον αφορά αυτή την τεχνολογία, και η Αυστραλία, πιστεύουμε, έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο».