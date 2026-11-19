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Η Anthropic ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την πολυαναμενόμενη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο Nasdaq την Πέμπτη, αφού η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης άντλησε περισσότερα από 81 δισ. δολάρια μέσω δημόσιας εγγραφής – ρεκόρ, ξεπερνώντας την αντίστοιχη έκδοση μετοχών της SpaceX τον Ιούνιο.

Η δημιουργός της Claude διέθεσε την Τετάρτη 980 εκατομμύρια μετοχές, στην τιμή των 83 δολαρίων ανά μετοχή, αυξάνοντας τόσο το μέγεθος όσο και την τιμή της δημόσιας εγγραφής.

Η χρηματιστηριακή της αξία, σε πλήρως απομειωμένη βάση (fully diluted), διαμορφώνεται σε περίπου 1,5 τρισ. δολάρια.

Η μόλις πέντε ετών εταιρεία έχει καταφέρει να προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου χάρη στα μοντέλα και τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης Claude, τα οποία αποτέλεσαν τον βασικό μοχλό της εντυπωσιακής ανάπτυξής της φέτος.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που κατέθεσε για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, η Anthropic ανακοίνωσε έσοδα ύψους 33,24 δισ. δολαρίων για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, καταγράφοντας το εντυπωσιακό άλμα του 1.200% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amodei, συνίδρυσε την εταιρεία το 2021, αφού ο ίδιος και μια μικρή ομάδα ερευνητών αποχώρησαν από την OpenAI, η οποία σήμερα αποτελεί τον βασικό ανταγωνιστή της.

Η Anthropic έχει βρεθεί αντιμέτωπη με έντονη κριτική για τις θέσεις της σε ζητήματα ασφάλειας, ρυθμιστικού πλαισίου και εθνικής ασφάλειας.

Επικρίσεις έχουν διατυπώσει, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και άλλα υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη.

Η εταιρεία θα εισαχθεί στον Nasdaq με χρηματιστηριακό σύμβολο «ANT», ενώ η πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της αναμένεται να αποτελέσει σημαντική δοκιμασία για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επενδυτές εκφράζουν ανησυχίες για την αιφνίδια απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia, την έντονη αποδοκιμασία της τεχνητής νοημοσύνης από τους ψηφοφόρους στις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς και τη βιωσιμότητα ενός επενδυτικού σχεδίου ανάπτυξης υποδομών που απαιτεί κεφάλαια τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την ανθρωπότητα να χαράξει μια ασφαλή πορεία μέσα από αυτή την τεχνολογική εξέλιξη, να ανοίξει νέα πεδία ανακαλύψεων και να οδηγηθεί σε μια εποχή θαυμάτων», αναφέρουν οι συνιδρυτές της Anthropic στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας.

«Όποιος αποκτά μετοχές της εταιρείας μας, είτε πρόκειται για θεσμικό επενδυτή είτε για ιδιώτη, γίνεται μέρος αυτής της προσπάθειας».