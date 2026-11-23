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Κατά 1 τρισ. δολάρια αυξήθηκε η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia μετά την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ καταγράφοντας ένα μοναδικό ρεκόρ.

Η τιμή της μετοχής ενισχύθηκε κατά 36% κατά τη διάρκεια των πρωινών συναλλαγών, φτάνοντας σε επίπεδο μόλις 2% χαμηλότερο από εκείνο που είχε καταγραφεί πριν ανακοινώσει ο Χουάνγκ την παραίτησή του.

Η εκτόξευση της μετοχής προσέθεσε 1,087 τρισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή αποτίμηση, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειώσει η Microsoft τον Ιούλιο.

Το ποσό αυτό ισοδυναμεί σχεδόν με τη συνολική χρηματιστηριακή αξία της Berkshire Hathaway ή της Eli Lilly, των μικρότερων, μεταξύ των εταιρειών της Wall Street με κεφαλαιοποίηση 1 τρισ. δολαρίων, οι οποίες το πρωί της Δευτέρας αποτιμούνταν σε περίπου 1,2 τρισ. δολάρια.

Οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές σημείωσαν άλμα τη Δευτέρα, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη (AI) αναζωπυρώθηκε μετά την επιστροφή του Jensen Huang στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

Ο δείκτης Nasdaq 100 κατέγραψε άνοδο 7% λίγο μετά το άνοιγμα της αγοράς, καλύπτοντας όλες τις απώλειες από την ισχυρή υποχώρηση της Παρασκευής. Ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 4,9%.

Οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν άνοδο 30% κατά τις πρώτες συναλλαγές.

«Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη ανατροπή, η οποία αναμένεται να προσφέρει σημαντική ανακούφιση στους μετόχους της Nvidia» επισημαίνει ο Amish Patel, επικεφαλής έρευνας μετοχών στην εταιρεία διαχείρισης πλούτου Raymond James, μιλώντας στους Financial Times.

«Είναι ελάχιστες οι εταιρείες στις οποίες ένα συγκεκριμένο πρόσωπο συνδέεται τόσο στενά με τη στρατηγική και την επιτυχία της επιχείρησης. Ο Τζένσεν Χουάνγκ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη μεταμόρφωση της Nvidia στην κορυφαία εταιρεία της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης»,πρόσθεσε.

«Η επιστροφή του αποτελεί σημαντική έκπληξη για την αγορά», ανέφερε ο Seb Barker, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Marshall Wace. «Αναμένεται να συμβάλει στην εκτόνωση του πανικού γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, έναν πανικό στον οποίο η αποχώρησή του είχε συμβάλει, αν και δεν ήταν ο μοναδικός λόγος».

Η ανάκαμψη στην αμερικανική αγορά ακολούθησε το κύμα ρευστοποιήσεων της Παρασκευής στη Wall Street, το οποίο πυροδοτήθηκε εν μέρει από την πολυσυζητημένη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τον Nasdaq 100 σε πτώση 5,6%, ωθώντας τον σε «bear market» (αγορά με πτωτική τάση), έπειτα από τη χειρότερη εβδομάδα του δείκτη από το 2020.

Η μετοχή της Anthropic, η οποία είχε υποχωρήσει κατά 8,5% την Παρασκευή —τη δεύτερη ημέρα διαπραγμάτευσής της—, κατέγραψε άνοδο 1,8% κατά τις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας.

Αναλυτές αναβαθμίζουν τη μετοχή της Nvidia σε «outperform» (υπεραπόδοση)

Οι αναλυτές της Bernstein, οι οποίοι ήταν από τους πρώτους που υποβάθμισαν τη μετοχή της Nvidia πριν από δύο εβδομάδες, όταν το μέλλον του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του CEO βρισκόταν υπό αμφισβήτηση, προχώρησαν σε αναβάθμιση της μετοχής, επαναφέροντάς την στην κατηγορία «outperform».

«Τερμάτισε το GTA VI μέσα σε μόλις 4 ημέρες;» έγραψε η αναλύτρια Stacy Rasgon σε σημείωμά της προς τους πελάτες, αναφερόμενη στο βιντεοπαιχνίδι Grand Theft Auto που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Πρόσθεσε ότι «όλη αυτή η αναταραχή εγείρει εύλογα ερωτήματα και θα αφήσει πίσω της ορισμένες εκκρεμότητες».

Σε αυτές περιλαμβάνονται πολλαπλές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τη Nvidia, καθώς και το γεγονός ότι η «ορθότητα των αποφάσεων» του Χουάνγκ «παραμένει υπό αμφισβήτηση». «Σε συνδυασμό με την επικείμενη ανάληψη της εξουσίας από τους Δημοκρατικούς, εκτιμούμε ότι ο Τζένσεν και η Nvidia θα παραμείνουν στο στόχαστρο», έγραψε, διατηρώντας αμετάβλητη την τιμή-στόχο της Bernstein στα 200 δολάρια.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, φάνηκε να υπογραμμίζει τον ενδεχόμενο κίνδυνο για το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, αναφορικά με την απόφαση να επαναφέρουν τον Jensen Huang.

Σε ανάρτησή του στο X, έγραψε:

Φαίνεται πως μπορείς να επιστρέψεις από το νεκροταφείο, αν είσαι πραγματικά, μα πραγματικά, μα πραγματικά αναντικατάστατος. Το διοικητικό συμβούλιο της NVDA δεν θα έχει αυτή την ευκαιρία.

Guess you can come back from the graveyard if you’re really, really, really indispensable. The NVDA board will not have that opportunity. — Lloyd Blankfein (@lloydblankfein) November 23, 2026

Το σχόλιο αυτό αποτελούσε αναφορά σε μια προηγούμενη ανάρτηση του Blankfein, νωρίτερα αυτόν τον μήνα:

Κρίμα για τον Τζένσεν. Σαιξπηρικό. Όμως, όπως είπε και ο ντε Γκολ: «Τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από αναντικατάστατους ανθρώπους».

Η κίνηση του Huang θυμίζει τη σύντομη αποχώρηση του Σαμ ‘Αλτμαν από την OpenAI

Η επιστροφή του Χουάνγκ στη Nvidia αποτελεί μια εντυπωσιακή αντανάκλαση του δράματος που εκτυλίχθηκε το 2023, όταν ο Σαμ Άλτμαν απολύθηκε από τη θέση του CEO της OpenAI, για να επανέλθει στα καθήκοντά του λίγες ημέρες αργότερα.

Το περιστατικό αυτό, το οποίο οι εργαζόμενοι στην OpenAI αποκαλούν πλέον «το μικρό διάλειμμα» (the blip), προκλήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο επικαλέστηκε έλλειψη ειλικρίνειας εκ μέρους του Άλτμαν κατά την άσκηση των καθηκόντων του στην ηγεσία της δημιουργού του ChatGPT.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού Wired σχετικά με την απομάκρυνση του Χουάνγκ, ο τελευταίος κατηγορήθηκε για έλλειψη διαφάνειας απέναντι στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τη διοικητική ομάδα της Nvidia όσον αφορά τις δραστηριότητές του.

Το 2023, ο ‘Aλτμαν επέστρεψε στην OpenAI έπειτα από απειλές παραίτησης εκατοντάδων εργαζομένων, καθώς και υπό την πίεση επενδυτών, μεταξύ των οποίων και η Microsoft.

Στην περίπτωση του Χουάνγκ, περισσότερα από 200.000 άτομα υπέγραψαν αίτημα με αίτημα την «επιστροφή του Jensen»· ανάμεσά τους βρίσκονταν χιλιάδες άτομα που δήλωσαν εργαζόμενοι στη Nvidia, καθώς και αρκετοί σημαντικοί μέτοχοι.

Οι δύο αυτές παράλληλες ιστορίες αναδεικνύουν τη δύναμη που ασκούν οι εργαζόμενοι και οι επενδυτές στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών της Silicon Valley, καθώς και τη βαρύτητα που αποδίδεται στους ιδρυτές στον κλάδο της τεχνολογίας.

Σήμερα, μάλιστα, περισσότερο από ό,τι πριν από τρία χρόνια, ορισμένες κομβικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης —μαζί με τα στελέχη τους— θεωρούνται τόσο καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ, ώστε να χαρακτηρίζονται ως «πολύ μεγάλες για να αποτύχουν» (too big to fail).