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Απαντήσεις από την Nvidia σχετικά με τις πωλήσεις μικροτσίπ στην Κίνα ζητούν ΗΠΑ, την ώρα που διερευνήσουν ποιος ήταν υπεύθυνος για τη συμμόρφωση στην εταιρείας.

«Βρισκόμαστε σε επαφή με την προσωρινή διοίκηση, με τα επικεφαλής μέλη του διοικητικού συμβουλίου, με τους δικηγόρους τους, και χρειαζόμαστε απαντήσεις. Είναι προς το συμφέρον της Nvidia να κινηθεί γρήγορα σε αυτό το θέμα, επειδή θέλουμε να μάθουμε ποια ήταν η εταιρική κουλτούρα», δήλωσε την Κυριακή ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντστην εκπομπή «Face the Nation» του δικτύου CBS.

Οι αναφορές σχετικά με τη σχέση του πρώην CEO της εταιρείας Τζένσεν Χουάνγκ με μια γυναίκα την οποία οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες υποπτεύονται ως Κινέζα κατάσκοπο, καθώς και η εξωσυζυγική του σχέση με στέλεχος της εταιρείας, οδήγησαν στην παραίτησή του, σε έρευνες από τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές και το FBI, σε ενέργειες του Κογκρέσου, σε εσωτερικό έλεγχο, καθώς και σε πρόταση για ομαδική αγωγή επενδυτών.

Λίγες ημέρες μετά την παραίτηση του Χουάνγκ, η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε κανονισμό για τον περαιτέρω περιορισμό της πρόσβασης της Κίνας σε προηγμένα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης από εταιρείες όπως η Nvidia, αυστηροποιώντας τους ελέγχους ενόψει του ταξιδιού του Τραμπ στην Κίνα την περασμένη εβδομάδα για συνομιλίες με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Μπέσεντ: Αναζητείται ο υπεύθυνος compliance στην Nvidia

Ο Μπέσεντ ανέφερε ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ εργάζεται για να διαπιστώσει τι συνέβη και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα «δώσει πολύ διεξοδικές και τεκμηριωμένες απαντήσεις».

«Πρέπει οπωσδήποτε να δούμε ποιος ήταν υπεύθυνος για τη συμμόρφωση εκεί», δήλωσε ο Μπέσεντ. «Θα δούμε ποιο επίπεδο της επιχείρησης γνώριζε γι’ αυτό. Ήταν στα χαμηλότερα κλιμάκια; Ήταν στα μεσαία κλιμάκια; Έφτανε μέχρι την κορυφή;»

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα ήθελε να δει τον Χουάνγκ να ζητά συγγνώμη και να επιστρέφει στην Nvidia. Ερωτηθείς αν συμφωνεί με τον Τραμπ, ο Μπέσεντ αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

«Νομίζω ότι πρέπει να δούμε ποιος φέρει την τελική ευθύνη», είπε ο Μπέσεντ.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, Χάρβεϊ Τζόουνς, έχει δηλώσει ότι το συμβούλιο δεν θα επαναπροσλάβει τον Χουάνγκ.