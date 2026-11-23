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Με σύσταση Buy και τιμή-στόχο τα 1,18 ευρώ αρχίζει την κάλυψη της CrediaBank η UBS, βλέποντας σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης της κερδοφορίας της τα επόμενα χρόνια, καθώς η ελληνική τράπεζα ολοκληρώνει τον μετασχηματισμό της και προετοιμάζεται για την επέκτασή της στη Μάλτα. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα κέρδη θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 43% την περίοδο 2025–2030, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) θα μπορούσε να προσεγγίσει το 21% έως το τέλος της πενταετίας.

Στην πρώτη της έκθεση για την CrediaBank, η UBS χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ελκυστική την εξαγορά των δραστηριοτήτων της HSBC στη Μάλτα, θεωρώντας ότι η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η τράπεζα έχει εξελιχθεί, μετά τη συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια, σε έναν ανερχόμενο ανταγωνιστή των μεγάλων ελληνικών τραπεζών, με δυνατότητες περαιτέρω αύξησης των μεριδίων αγοράς.

Η επόμενη φάση του μετασχηματισμού

Σύμφωνα με την UBS, η CrediaBank έχει πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση μιας έμπειρης ομάδας στελεχών, με τον μετασχηματισμό της να αρχίζει να αποτυπώνεται πιο καθαρά στα οικονομικά αποτελέσματα από το 2027.

Η βελτιστοποίηση της βάσης κόστους και η επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που στηρίζουν τις προβλέψεις της. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα δάνεια της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 45% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας, κατά τους αναλυτές, τη δυναμική ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της.

Η UBS σημειώνει επίσης ότι η CrediaBank διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή θέση, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο και την κεφαλαιακή ενίσχυση από τη συγχώνευση με την Ευρώπη στην Ελλάδα. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου.

Καθοριστικό σημείο αναμένεται να αποτελέσει το 2028, όταν θα αρχίσουν να συνδυάζονται τα οφέλη από τη συγχώνευση με την Ευρώπη, που τοποθετείται στο τέταρτο τρίμηνο του 2026, και από την εξαγορά της HSBC Malta, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Η UBS εκτιμά ότι η συνδυασμένη επίδραση των κινήσεων αυτών θα οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση της κερδοφορίας.

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων έως 21% το 2030

Οι προβλέψεις της UBS αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα ισχυρή πορεία ανάπτυξης για την CrediaBank.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα κέρδη θα αυξάνονται κατά μέσο όρο 43% ετησίως από το 2025 έως το 2030, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων θα ενισχυθεί από περίπου 6% το 2025 σε επίπεδα κοντά στο 21% το 2030.

Η βελτίωση αυτή αναμένεται να επιτευχθεί με τη διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς η UBS προβλέπει δείκτη CET1 στο 15,2% το 2030.

Παράλληλα, το μοντέλο της ενσωματώνει την έναρξη διανομής μερισμάτων από το 2028, με ποσοστό διανομής 30% των κερδών.

Η UBS θεωρεί ότι η αύξηση της κερδοφορίας και η σταδιακή ενίσχυση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων μπορούν να αποτελέσουν τους βασικούς καταλύτες για την ανατίμηση της μετοχής τα επόμενα χρόνια.

Γιατί η UBS ξεχωρίζει την εξαγορά της HSBC Malta

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η UBS στην εξαγορά των δραστηριοτήτων της HSBC στη Μάλτα, την οποία χαρακτηρίζει μετασχηματιστική για την CrediaBank.

Όπως εξηγεί, το τίμημα της συναλλαγής βρίσκεται σημαντικά χαμηλότερα από την ενσώματη καθαρή αξία του εξαγοραζόμενου οργανισμού, δημιουργώντας σημαντικό κέρδος από αρνητική υπεραξία.

Πέρα από το λογιστικό όφελος, η συναλλαγή προσφέρει στην CrediaBank μεγαλύτερη κλίμακα δραστηριοτήτων, διαφοροποίηση προς τη λιανική τραπεζική και πρόσβαση σε σημαντική καταθετική βάση χαμηλού κόστους, κυρίως μέσω καταθέσεων όψεως.

Η UBS επισημαίνει ότι η δραστηριότητα στη Μάλτα δεν αποτελούσε βασική στρατηγική προτεραιότητα για την HSBC, γεγονός που, κατά την εκτίμησή της, δημιουργεί περιθώρια ανάκαμψης υπό τη νέα ιδιοκτησία.

Οι αναλυτές διακρίνουν δυνατότητες επιτάχυνσης της πιστωτικής επέκτασης, βελτίωσης του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου μέσω αποτελεσματικότερης διάρθρωσης του ισολογισμού και αξιοποίησης οικονομιών κλίμακας.

Οι παράγοντες αυτοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων για τις δραστηριότητες της Μάλτας.

Μάλιστα, η UBS υπογραμμίζει ότι υπάρχουν πρόσθετα περιθώρια ανόδου από το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης και τις συνέργειες με την CrediaBank, τα οποία δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί ούτε στις δικές της προβλέψεις ούτε στις εκτιμήσεις της αγοράς.

Κατά συνέπεια, θεωρεί ότι η δυνητική αξία της εξαγοράς δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως στην τρέχουσα χρηματιστηριακή αποτίμηση.

Ελκυστική αποτίμηση με discount έναντι των ελληνικών τραπεζών

Για την αποτίμηση της CrediaBank, η UBS χρησιμοποιεί μοντέλο Gordon Growth δύο σταδίων, προσαρμοσμένο για την κεφαλαιακή θέση της τράπεζας.

Το μοντέλο βασίζεται σε διατηρήσιμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 21%, αλλά και σε σχετικά υψηλό κόστος ιδίων κεφαλαίων 12,5%.

Το τελευταίο είναι υψηλότερο από το εύρος 10,9%–11,6% που χρησιμοποιεί η UBS για τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, αντανακλώντας τον αυξημένο κίνδυνο που συνδέεται με τις προβλέψεις κερδοφορίας και την ενσωμάτωση των εξαγοραζόμενων δραστηριοτήτων.

Με βάση τις εκτιμήσεις της, ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) της CrediaBank υποχωρεί στις 7,7 φορές το 2028, επίπεδο που αντιστοιχεί σε discount περίπου 9% έναντι των ελληνικών τραπεζών.

Παράλληλα, ο δείκτης τιμής προς ενσώματη καθαρή αξία (P/TNAV) διαμορφώνεται στις 1,4 φορές το 2028, έναντι προβλεπόμενης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 18,7% για την ίδια χρονιά.

Η UBS θεωρεί τον συγκεκριμένο συνδυασμό αποτίμησης και κερδοφορίας σχετικά ελκυστικό, ιδίως εφόσον επιβεβαιωθεί η αναμενόμενη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων.

Θετική για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο

Η UBS διατηρεί συνολικά θετική στάση απέναντι στις ελληνικές τράπεζες, εκτιμώντας ότι μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων συστημικών τραπεζών τα μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου εντοπίζονται στην Πειραιώς και την Alpha Bank.

Για την CrediaBank, ωστόσο, βλέπει μια διαφορετική επενδυτική περίπτωση, η οποία συνδυάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης με υψηλότερο βαθμό αβεβαιότητας.

Οι αναλυτές αναγνωρίζουν ότι ο μετασχηματισμός της τράπεζας και η ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων συνεπάγονται αυξημένους κινδύνους ως προς την επίτευξη των προβλέψεων.

Εκτιμούν, όμως, ότι η σχέση δυνητικής απόδοσης και κινδύνου παραμένει ευνοϊκή, με την εξαγορά της HSBC Malta να προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες δημιουργίας αξίας.