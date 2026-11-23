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Πρόκειται για μια αλληλουχία εξελίξεων που εκτυλίσσεται σε ολόκληρη την Κίνα, με αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο: ένας γερανός φτάνει σε αντιπροσωπεία της BMW, ξηλώνει την επιγραφή της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας και στη θέση της τοποθετεί το λογότυπο μιας κινεζικής μάρκας αυτοκινήτων.

Μέσα σε πέντε χρόνια, οι πωλήσεις της BMW στην Κίνα έχουν καταρρεύσει κατά 42%.

Φέτος, η εταιρεία αναμένεται να παραδώσει λιγότερα από 500.000 αυτοκίνητα στην μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου του κόσμου.

Αιφνιδιασμός

Ωστόσο, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η BMW δεν αποκαλύπτουν μόνο το πώς οι ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ουσιαστικά εκτοπιστεί από την κινεζική αγορά. Αποτυπώνουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο η Κίνα κερδίζει τη διεθνή μάχη για το μέλλον της αυτοκίνησης.

Ολόκληρη η δυτική αυτοκινητοβιομηχανία αιφνιδιάστηκε από τον εντυπωσιακά ταχύ ρυθμό μετάβασης στα ηλεκτρικά οχήματα στην Κίνα. Η εξέλιξη αυτή έχει πλήξει τις πωλήσεις εταιρειών από τη Volkswagen έως την Toyota και τη Mercedes-Benz, των οποίων η γκάμα μοντέλων εξακολουθεί να κυριαρχείται από αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης.

Την ώρα που οι δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες δίσταζαν, καθυστερούσαν και ανέβαλλαν τις αποφάσεις τους, οι Κινέζοι ανταγωνιστές τους κατάφεραν να βρουν τον τρόπο να παράγουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε πολύ πιο προσιτές τιμές και σε τεράστια κλίμακα. Αυτό επιταχύνει παγκοσμίως την παρακμή του κινητήρα εσωτερικής καύσης και τους φέρνει σε θέση να επικρατήσουν όχι μόνο στην τεχνολογική μάχη των ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και στον ευρύτερο πόλεμο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Φραντσέσκα Γκαμπόνι, επικεφαλής της εφοδιαστικής αλυσίδας της Volvo Cars, η οποία ανήκει στον κινεζικό όμιλο Geely, χαρακτηρίζει, μιλώντας στους Financial Times τη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα, με πρωταγωνιστή την Κίνα, «μη αναστρέψιμη».

«Υπάρχουν εκείνοι που ακολουθούν τις εξελίξεις και οι οποίοι δεν είναι ακόμη έτοιμοι ή προσπαθούν ίσως να επιβραδύνουν τη διαδικασία, ώστε να προλάβουν να προετοιμαστούν», αναφέρει. «Δυστυχώς γι’ αυτούς, η μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα εξελίσσεται με εξαιρετικά ταχύ ρυθμό. Η ανάπτυξή της είναι εκθετική».

Στην Κίνα, τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, καθώς και οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες που τα κατασκευάζουν, οδηγούνται σταδιακά στο περιθώριο. Η μετάβαση αυτή αρχίζει πλέον να επεκτείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ενισχύουν την παρουσία τους στις δυτικές αγορές, με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις.

Η Volkswagen, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας, σχεδιάζει να περικόψει περισσότερες από 100.000 θέσεις εργασίας – περίπου μία στις έξι θέσεις του προσωπικού της – ενώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προμηθευτών Αυτοκινητοβιομηχανίας, έως και 350.000 θέσεις εργασίας στον ευρωπαϊκό κλάδο προμηθειών αυτοκινήτου ενδέχεται να χαθούν έως το τέλος της δεκαετίας.

Ο επίτροπος Βιομηχανίας της ΕΕ, Στεφάν Σεζουρνέ, έχει προειδοποιήσει ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε «θανάσιμο κίνδυνο».

Ο ασφυκτικός ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά ωθεί τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες σε μια επιθετική στρατηγική επέκτασης στο εξωτερικό. Οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές έχουν κινηθεί για να προστατεύσουν τους εγχώριους κατασκευαστές, χαλαρώνοντας τα σχέδια για την επιτάχυνση της μετάβασης στα ηλεκτρικά οχήματα και αυξάνοντας τους δασμούς στις εισαγωγές από την Κίνα.

Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι τα μέτρα αυτά ενδέχεται τελικά να ενισχύσουν περαιτέρω το τεχνολογικό πλεονέκτημα που έχουν αποκτήσει οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, αφήνοντας τη Δύση ακόμη πιο πίσω στην κούρσα των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ένας πόλεμος τιμών που προετοιμαζόταν επί δεκαετίες

Η κυριαρχία της Κίνας στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι, εν μέρει, αποτέλεσμα αποφάσεων που ελήφθησαν στα μέσα της δεκαετίας του 1980 από τον τότε ηγέτη της χώρας, Ντενγκ Σιαοπίνγκ, ο οποίος έδωσε εντολή για τη δραστική αύξηση της εξόρυξης σπάνιων γαιών, από τις οποίες παράγονται τα υλικά για τους μαγνήτες που χρησιμοποιούνται στους ηλεκτροκινητήρες των ηλεκτρικών οχημάτων.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το Πεκίνο άρχισε να επιδιώκει συστηματικά την ανάδειξη της χώρας σε πρωταγωνιστή της ηλεκτροκίνησης, αφού προηγουμένως είχε αποτύχει να αποκτήσει ισχυρή θέση στην αγορά των συμβατικών αυτοκινήτων με κινητήρες βενζίνης.

Σήμερα, σύμφωνα με το Ember, ένα think tank που επικεντρώνεται στην ενεργειακή μετάβαση, ένα στα τέσσερα νέα αυτοκίνητα που πωλούνται παγκοσμίως είναι είτε αμιγώς ηλεκτρικό είτε plug-in υβριδικό.

Στην Κίνα, τα οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) αντιστοιχούν πλέον σχεδόν στο 70% των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων.

«Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία είχε υψηλές φιλοδοξίες όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση και αυτό, πιστεύω, συνέβαλε στην επιτάχυνση της μετάβασης συνολικά του κλάδου προς την ηλεκτροκίνηση», δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Renault, Φρανσουά Προβόστ.

Η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων, λόγω του πολέμου στο Ιράν, σε συνδυασμό με την επέκταση των κρατικών επιδοτήσεων σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές, έχει συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων στην ΕΕ κατά 50% το πρώτο εννεάμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (Acea).

Στη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου τρία στα δέκα καινούργια αυτοκίνητα που πωλούνται είναι πλέον ηλεκτρικά.

Στις ΗΠΑ, ωστόσο, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων έχουν καταγράψει κατακόρυφη πτώση, μετά την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει τις φορολογικές ελαφρύνσεις για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων και να ανατρέψει την προηγούμενη πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με την Cox Automotive, τα ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσώπευαν μόλις το 6% της αγοράς καινούργιων αυτοκινήτων το τρίτο τρίμηνο, έναντι του ιστορικού υψηλού του 10,6% που είχε καταγραφεί ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι υψηλοί προστατευτικοί δασμοί και οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε τεχνολογίες έχουν ουσιαστικά αποκλείσει τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την αμερικανική αγορά. Ωστόσο, ο Πολ Τζέικομπσον, οικονομικός διευθυντής της General Motors, δηλώνει ότι η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία εκτιμά πως «είναι πιθανό το ρυθμιστικό πλαίσιο να αλλάξει και πάλι στο μέλλον και θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό».

Σε τελική ανάλυση, η σημαντικότερη επίπτωση της προόδου της Κίνας ήταν η δραστική μείωση του κόστους των ηλεκτρικών οχημάτων.

Στη Δύση, η πρώτη γενιά αγοραστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων επέλεγε κυρίως αυτή την τεχνολογία με γνώμονα τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Ωστόσο, η πτώση των τιμών των ηλεκτρικών οχημάτων και η αύξηση του κόστους της βενζίνης καθιστούν πλέον την αγορά ενός τέτοιου αυτοκινήτου συχνά μια ιδιαίτερα συμφέρουσα οικονομική επιλογή.

Ένα προϊόν που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν προνόμιο των εύπορων κατοίκων της Καλιφόρνιας είναι σήμερα προσιτό σε μεγάλα τμήματα του κινεζικού πληθυσμού.

Από τα δέκα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Κίνα από την αρχή του έτους, τα πέντε έχουν τιμή εκκίνησης κάτω από τις 100.000 γουάν (14.990 δολάρια), σύμφωνα με στοιχεία της Automobility, συμβουλευτικής εταιρείας με έδρα τη Σαγκάη.

Το κόστος κατασκευής ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου για έναν Κινέζο κατασκευαστή ανέρχεται συνήθως σε περίπου 20.000 δολάρια, ενώ η παραγωγή ενός αντίστοιχου μοντέλου στην Ευρώπη θα κόστιζε περίπου 31.000 δολάρια. Η διαφορά οφείλεται κυρίως στο υψηλότερο κόστος εργασίας, ενέργειας και μπαταριών στην Ευρώπη, σύμφωνα με συμβούλους της AlixPartners. Στελέχη δυτικών αυτοκινητοβιομηχανιών υποστηρίζουν επίσης ότι οι Κινέζοι ανταγωνιστές τους επωφελούνται από σημαντικές κρατικές επιδοτήσεις.

Παρά τα πλεονεκτήματα αυτά, τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα πωλούνται στην Ευρώπη σε τιμές αντίστοιχες με εκείνες των ευρωπαϊκών μοντέλων. Ωστόσο, οι κινεζικές μάρκες προσφέρουν κατά καιρούς ειδικές εκπτώσεις και ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.

Ο αναλυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ματίας Σμιτ εκτιμά ότι με αυτόν τον τρόπο τα κινεζικά μοντέλα εμφανίζονται «ανταγωνιστικά, χωρίς να δίνουν την εντύπωση ότι πωλούνται κάτω από το κόστος ή ότι πρόκειται για φθηνά κινεζικά προϊόντα».

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες επιχειρούν να αντεπιτεθούν, παρουσιάζοντας πιο προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα που αξιοποιούν την πολυετή τεχνογνωσία και την ιστορική τους παρουσία στον κλάδο. Η Renault μόλις παρουσίασε στη βρετανική αγορά τη νέα ηλεκτρική έκδοση του Twingo, με τιμή εκκίνησης κάτω από τις 15.000 λίρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών επιδοτήσεων. Πρόκειται για τιμή χαμηλότερη από εκείνη του μικρού ηλεκτρικού BYD Dolphin Surf, το οποίο κοστίζει 18.675 λίρες.

Ορισμένες δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες προχωρούν ακόμη και σε συνεργασίες με Κινέζους ανταγωνιστές τους. Η Ford συνεργάζεται με την Geely στην Ισπανία, ενώ η Stellantis σχεδιάζει να δημιουργήσει κοινοπραξία παραγωγής με την Dongfeng στη Γαλλία.

Ο πόλεμος τιμών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Κίνα οδήγησε την κερδοφορία του κλάδου «στο ναδίρ», δηλώνει ο Τόμας Μάινινγκερ, εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας ερευνών Mobility Global.

«Το ερώτημα πλέον είναι αν θα δούμε αυτόν τον πόλεμο τιμών να επεκτείνεται και σε άλλες αγορές.

Πρόκειται για έναν ανταγωνισμό που οδηγεί σε ολοένα χαμηλότερες τιμές, ενδεχομένως εις βάρος της κερδοφορίας;»

Το τέλος του κινητήρα εσωτερικής καύσης

Στην Κίνα, όπου οι πωλήσεις αυτοκινήτων με κινητήρες βενζίνης έχουν υποχωρήσει κατά δύο τρίτα από το 2017, οι έμποροι αυτοκινήτων αναφέρουν ότι οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν πλέον τις παραδοσιακές μάρκες αυτοκινήτων όπως ακριβώς αντιμετωπίζουν οι αγοραστές iPhone τα κινητά τηλέφωνα Nokia: ως προϊόντα μιας άλλης εποχής.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nissan, Ιβάν Εσπινόσα, αναγνωρίζει ότι «μία από τις αδυναμίες μας είναι πως η μάρκα μας εξακολουθεί να θεωρείται κατασκευαστής αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης».

Ωστόσο, υποστηρίζει ότι «όλα τα κινεζικά αυτοκίνητα μοιάζουν μεταξύ τους. Δεν διαθέτουν αυτή την ιστορική διαδρομή και την ταυτότητα μιας καθιερωμένης μάρκας. Επομένως, πιστεύω ότι η μάχη απέχει πολύ από το να έχει κριθεί».

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της BMW, Μίλαν Νεντέλκοβιτς, εναποθέτει τις ελπίδες του στο λανσάρισμα του αμιγώς ηλεκτρικού SUV iX3, το οποίο κατασκευάζεται στη Σενγιάνγκ, προκειμένου να δώσει ώθηση στην ανάκαμψη των επιδόσεων της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Κίνα. Εκεί, σύμφωνα με τους αντιπροσώπους της, η εταιρεία άργησε να αντιληφθεί τόσο την ταχύτητα με την οποία προχωρούσε η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση όσο και την ποιότητα των εγχώριων κατασκευαστών.

Το iX3 είναι το πρώτο μοντέλο που βασίζεται στη νέα τεχνολογική πλατφόρμα της BMW, με την ονομασία «Neue Klasse», για την ανάπτυξη της οποίας δαπανήθηκαν περισσότερα από 10 δισ. ευρώ.

Παρά την αισιοδοξία που εξέφρασε πρόσφατα για τις προοπτικές του iX3, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, ο οικονομικός διευθυντής της BMW, Βάλτερ Μερτλ, υπογράμμισε ότι η εταιρεία εξακολουθεί να πιστεύει πως η αγορά αυτοκινήτων με κινητήρες βενζίνης «θα διατηρήσει τη θέση της σε ορισμένες κατηγορίες τιμών. Και αυτό θα συνεχιστεί και κατά την επόμενη δεκαετία».

Η εκτίμηση αυτή, ωστόσο, αμφισβητείται. Ο Κρις Λιου, αναλυτής της Omdia με έδρα τη Σαγκάη, υποστηρίζει ότι η αγορά αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης βρίσκεται σε μη αναστρέψιμη πορεία συρρίκνωσης.

«Η πτώση δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο: οι μειωμένοι όγκοι παραγωγής αυξάνουν το κόστος κατασκευής ανά όχημα, καθιστώντας ακόμη δυσκολότερο για τους κατασκευαστές να ανταγωνιστούν σε επίπεδο τιμών», σημειώνει.

Το 2020, όταν η κινεζική αγορά αυτοκινήτου εξακολουθούσε να κυριαρχείται από τα βενζινοκίνητα μοντέλα, οι γερμανικές, αμερικανικές, ιαπωνικές και νοτιοκορεατικές μάρκες κατείχαν συνολικά το 64% της αγοράς. Σήμερα, το συνολικό μερίδιο των διεθνών αυτοκινητοβιομηχανιών έχει υποχωρήσει περίπου στο 25%, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Automobility.

Στο ίδιο διάστημα, οι ετήσιες πωλήσεις αυτοκινήτων στην Κίνα μειώθηκαν από τα 25 εκατομμύρια στα 20 εκατομμύρια οχήματα. Η επιβράδυνση αυτή οφείλεται στην παρατεταμένη κρίση στην αγορά ακινήτων, καθώς και στη σταδιακή κατάργηση των κρατικών επιδοτήσεων.

Ως αποτέλεσμα, τα κινεζικά εργοστάσια αυτοκινήτων, τα οποία έχουν συνολική παραγωγική δυναμικότητα 48 εκατομμυρίων οχημάτων ετησίως, λειτουργούν πλέον με σημαντικά χαμηλότερη αξιοποίηση της δυναμικότητάς τους.

Αυτό ισχύει ακόμη και για τη μεγαλύτερη εξαγωγική αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας, την Chery, η οποία κατασκευάζει το Jaecoo 7, το δημοφιλέστερο μοντέλο αυτοκινήτου στη Βρετανία. Σε ένα από τα εργοστάσιά της, στην πόλη Γουχού, στο Δέλτα του ποταμού Γιανγκτσέ, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα καινούργιο αυτοκίνητο κάθε λεπτό. Ωστόσο, όταν οι δημοσιογράφοι των Financial Times επισκέφθηκαν το εργοστάσιο τον Οκτώβριο, αυτό λειτουργούσε μόλις στο 50% της παραγωγικής του δυναμικότητας.

Ο Ζανγκ Γκουιμπίνγκ, επικεφαλής των διεθνών δραστηριοτήτων της Chery, προειδοποίησε ότι οι προβλέψεις του κλάδου για τη ζήτηση αυτοκινήτων «δεν έχουν κανένα νόημα».

Τα όρια του προστατευτισμού

Ο ασφυκτικός ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά έχει ωθήσει τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να επιταχύνουν την επέκτασή τους στις αγορές που αποτελούσαν παραδοσιακά προπύργια των δυτικών ανταγωνιστών τους.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι κινεζικές εταιρείες θα εξαγάγουν περίπου 12 εκατομμύρια αυτοκίνητα φέτος, έναντι 7,1 εκατομμυρίων πέρυσι και λιγότερων από ενός εκατομμυρίου το 2020. Παράλληλα, η AlixPartners προβλέπει ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές θα σχεδόν τριπλασιάσουν την παραγωγή τους εκτός Κίνας, φτάνοντας τα 3,4 εκατομμύρια οχήματα έως το 2030.

Αντιμέτωπες με την εντεινόμενη πίεση του νέου ανταγωνισμού, οι δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες ασκούν πιέσεις για τη χαλάρωση των κανονιστικών ρυθμίσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ, οι οποίες είχαν σχεδιαστεί με στόχο να επιταχύνουν τη μετάβασή τους στην ηλεκτροκίνηση.

Οι κατασκευαστές υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένοι κανόνες είναι υπερβολικά άκαμπτοι, καθώς προβλέπουν υψηλά πρόστιμα σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων ή δεν μειωθούν επαρκώς οι εκπομπές ρύπων από τα συμβατικά αυτοκίνητα.

Όπως επισημαίνουν, οι ρυθμίσεις αυτές δεν λαμβάνουν υπόψη ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό σε όλες τις αγορές.

Η Γαλλία και η Γερμανία συμφώνησαν πρόσφατα να επιτρέψουν την κυκλοφορία νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης στην Ευρώπη και μετά το 2035, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζεται να χαλαρώσει τον στόχο του, σύμφωνα με τον οποίο το 80% των καινούργιων αυτοκινήτων θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών έως το 2030.

Παρότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες χαιρετίζουν τέτοιες πρωτοβουλίες, η στρατηγική της επένδυσης στη συνέχιση της παρουσίας των κινητήρων εσωτερικής καύσης ενδέχεται να αποδειχθεί λανθασμένη.

Η Φραντσέσκα Γκαμπόνι της Volvo Cars επισημαίνει ότι η περικοπή των επενδύσεων στα ηλεκτρικά οχήματα ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Όπως τονίζει, το επιχείρημα ότι «οι Ευρωπαίοι προτιμούν τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα» ισχύει μόνο εφόσον αυτά μπορούν να ανταγωνιστούν τα κινεζικά μοντέλα τόσο στην τιμή όσο και στην τεχνολογική υπεροχή.

Η προθυμία των κυβερνήσεων να επιβάλουν δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα διαφέρει ανάλογα με τη σημασία που έχει η εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία για κάθε οικονομία. Στο ένα άκρο βρίσκονται οι ΗΠΑ και η ΕΕ, οι οποίες επιβάλλουν δασμούς ύψους 100% και έως 45% αντίστοιχα, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο ο βασικός δασμολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 10%.

Η Αυστραλία, αντίθετα, δεν επιβάλλει κανέναν δασμό στα κινεζικά αυτοκίνητα. Η διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα αυξάνεται με ταχύ ρυθμό: τον Οκτώβριο αντιπροσώπευαν το 23% των πωλήσεων αυτοκινήτων, έναντι μόλις 7% έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου.

Η Αυστραλιανή Ένωση Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (AADA) εκτιμά ότι οι κινεζικές μάρκες θα καταλαμβάνουν το 58% της αγοράς έως το 2035, έναντι 34% φέτος.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δέχεται πιέσεις από τις Βρυξέλλες να ευθυγραμμίσει την εμπορική πολιτική της χώρας με εκείνη της ΕΕ, οι κινεζικές μάρκες έχουν ήδη κατακτήσει μερίδιο 22% στην αγορά αυτοκινήτου, σύμφωνα με την Ένωση Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων (SMMT).

Ερευνητές του Rhodium Group εκτιμούν ότι αγορές που αντιπροσωπεύουν το 44% των κινεζικών εξαγωγών αυτοκινήτων, μεταξύ των οποίων η Ταϊλάνδη και η Νότια Αφρική, εξετάζουν ή σχεδιάζουν την επιβολή εμπορικών περιορισμών.

Η αμερικανική εταιρεία συμβούλων προειδοποιεί ότι, εάν οι Βρυξέλλες καταφέρουν να συντονίσουν τους περιορισμούς αυτούς, θα ενισχυθεί η «προθυμία του Πεκίνου να λάβει αντίμετρα».

Παγιδευμένες στα διασταυρούμενα πυρά

Οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται στη δίνη της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης. Καθώς οι δασμοί έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα, οι Βρυξέλλες έχουν προτείνει ένα σχέδιο με την ονομασία «Made in EU», το οποίο προβλέπει αυστηρούς κανόνες για τη χρήση εξαρτημάτων και εργατικού δυναμικού ευρωπαϊκής προέλευσης.

Με βάση τις ισχύουσες προτάσεις, το ηλεκτρικό Transit της Ford, το μοντέλο που κατέχει την πρώτη θέση στις πωλήσεις επαγγελματικών βαν στην Ευρώπη, δύσκολα θα πληρούσε τις προϋποθέσεις για τη λήψη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Και αυτό παρά το γεγονός ότι σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία και ότι τα μισά εξαρτήματά του προέρχονται από χώρες της ΕΕ. Ο λόγος είναι ότι η τελική συναρμολόγηση πραγματοποιείται στην Τουρκία.

Η BYD, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας, κατασκευάζει ένα νέο εργοστάσιο στην Ουγγαρία, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα επηρεαστεί από τους συγκεκριμένους κανόνες.

Παράλληλα, καθυστερεί τα σχέδιά της για τη δημιουργία εργοστασίου στην Τουρκία και εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να εγκαταστήσει μια δεύτερη μονάδα παραγωγής στην Ισπανία ή τη Γαλλία.

«Ό,τι κι αν συμβεί, η BYD ακολουθεί τη δική της πορεία και σκοπεύει να πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις στην Ευρώπη», δηλώνει η Στέλλα Λι, κορυφαίο στέλεχος της εταιρείας με ευθύνη για τις διεθνείς δραστηριότητές της.

Η BYD ξεπέρασε ήδη πέρυσι την Tesla, κατακτώντας τη θέση του μεγαλύτερου κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο. Ωστόσο, πρόσφατα υπέστη ένα πλήγμα, όταν ολλανδικό δικαστήριο απαγόρευσε την πώληση του SUV Ti7 στην Ευρώπη, με το σκεπτικό ότι το μοντέλο αντιγράφει τον σχεδιασμό του Defender της Jaguar Land Rover.

Η BYD δήλωσε ότι διαφωνεί έντονα με την προκαταρκτική δικαστική απόφαση της Παρασκευής και ότι θα ασκήσει έφεση.

Τα στελέχη της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας συμφωνούν σε ένα πράγμα: το επόμενο μέτωπο του ανταγωνισμού στον κλάδο θα αφορά την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και του λογισμικού υποβοηθούμενης οδήγησης. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να αναδείξει νέους πρωταγωνιστές στον κλάδο και να οδηγήσει σε ένα νέο κύμα συγκέντρωσης επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Tesla, η οποία έχασε από την BYD την πρωτιά στην παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στα αυτόνομα ρομποταξί. Την ίδια στιγμή, η κινεζική ανταγωνίστριά της Xpeng προετοιμάζεται να εισαγάγει την τεχνολογία ημιαυτόνομης οδήγησης που έχει αναπτύξει σε ευρωπαϊκές πόλεις από το επόμενο έτος.

Καθώς η ηλεκτροκίνηση μεταμορφώνει τον κλάδο σε τέτοιο βαθμό ώστε να τον καθιστά σχεδόν αγνώριστο, η Γκαμπόνι υποστηρίζει ότι η Ευρώπη, όπως και ο υπόλοιπος δυτικός κόσμος, εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να επικρατήσει. Ωστόσο, ο χρόνος για την ανάληψη δράσης έχει πλέον εξαντληθεί.

«Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τη στάση που θα τηρήσουμε και τις κινήσεις που θα κάνουμε από εδώ και στο εξής».