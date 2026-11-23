Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τη φήμη που απέκτησε στα γήπεδα του NBA μετέτρεψε σε μια εκτεταμένη επιχειρηματική δραστηριότητα ο Έρβιν «Μάτζικ» Τζόνσον. Μετά την αποχώρησή του από τους Los Angeles Lakers το 1996, επένδυσε σε κινηματογράφους, εμπορικά κέντρα και αλυσίδες λιανικής που απευθύνονταν κυρίως σε αφροαμερικανικές και ισπανόφωνες κοινότητες.

Ωστόσο, η συνεργασία του με τον χρηματοοικονομικό επιχειρηματία Μάρκ Γουόλτερ αποδείχθηκε καθοριστική για τη δημιουργία της περιουσίας που τον έκανε δισεκατομμυριούχο.

Η σχέση ξεκίνησε το 2012, όταν ο Γουόλτερ κάλεσε τον Τζόνσον να συμμετάσχει στην κοινοπραξία για την αγορά των Los Angeles Dodgers. Η συμφωνία, αξίας περίπου 2 δισ. δολαρίων, ήταν τότε η ακριβότερη εξαγορά αθλητικής ομάδας στις ΗΠΑ. Μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης προήλθε από δάνεια ασφαλιστικών εταιρειών που συνδέονταν με τον Γουόλτερ και την επενδυτική εταιρεία Guggenheim Partners.

Ο Τζόνσον εντυπωσιάστηκε από την οικονομική ισχύ του νέου συνεργάτη του και, όπως είχε αφηγηθεί, του είπε ότι δεν ήθελε να κάνουν μόνο αυτή τη συμφωνία, αλλά άλλες δέκα μαζί.

Η EquiTrust και η εμπλοκή του Τζόνσον σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Το 2014 ο Γουόλτερ προσκάλεσε τον Τζόνσον να αποκτήσει πλειοψηφικό μερίδιο στην ασφαλιστική εταιρεία EquiTrust Life Insurance, η οποία τότε ελεγχόταν από επενδυτικά σχήματα συνδεδεμένα με την Guggenheim. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε το 2015, με τον Γουόλτερ να διατηρεί μειοψηφική συμμετοχή.

Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, έως το 2025 η EquiTrust είχε επενδύσει 12,3 δισ. δολάρια σε επιχειρήσεις που ελέγχονταν ή συνδέονταν με τον Γουόλτερ. Μαζί με τα 6,9 δισ. δολάρια που διοχέτευσε προς αντίστοιχες δραστηριότητες η συγγενική ασφαλιστική Heritage Life, το συνολικό ποσό ξεπέρασε τα 19 δισ. δολάρια. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις του Γουόλτερ έφθασαν να αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο των περιουσιακών στοιχείων της EquiTrust.

Οι συναλλαγές μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και επιχειρήσεων που συνδέονται με τους ιδιοκτήτες τους επιτρέπονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρια. Πρέπει, όμως, να δηλώνονται στις εποπτικές αρχές, καθώς ενδέχεται να δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων. Η απόκρυψη τέτοιων σχέσεων μπορεί να προκαλέσει νομικές συνέπειες, ενώ η μεγάλη συγκέντρωση συνδεδεμένων επενδύσεων ενδέχεται να οδηγήσει σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης μιας ασφαλιστικής εταιρείας.

Η ομοσπονδιακή έρευνα και οι απαντήσεις των εμπλεκομένων

Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν περίπου 24 δισ. δολάρια σε δάνεια που συνδέονται με τον Γουόλτερ και κατέληξαν στα χαρτοφυλάκια δύο ασφαλιστικών εταιρειών του, της Delaware Life και της Clear Spring Life and Annuity. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και η εισαγγελία του Μανχάταν διερευνούν εάν οι σχέσεις μεταξύ των εταιρειών δεν δηλώθηκαν όπως απαιτείται. Η ασφαλιστική εποπτική αρχή του Ντέλαγουερ υποστήριξε ότι εταιρείες, ελεγκτές και ρυθμιστικές υπηρεσίες παραπλανήθηκαν σκόπιμα.

Η TWG Global, ο όμιλος του Γουόλτερ, απορρίπτει κατηγορηματικά αυτόν τον ισχυρισμό.

Ο Τζόνσον δεν έχει κατηγορηθεί για παράνομη δραστηριότητα και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν είχε εκτελεστικό ή διοικητικό ρόλο στην EquiTrust. Η εταιρεία είχε αναφέρει παλαιότερα ότι ασχολούνταν κυρίως με τις πωλήσεις και την ανάπτυξη του δικτύου διανομής. Παρ’ όλα αυτά, η έκταση των οικονομικών συναλλαγών με τον Γουόλτερ φέρνει πλέον και τον ίδιο στο πεδίο της δημοσιογραφικής και ενδεχομένως ρυθμιστικής εξέτασης.

Η EquiTrust είχε υπερδιπλασιάσει τα περιουσιακά της στοιχεία υπό την ιδιοκτησία του Τζόνσον, φθάνοντας τα 36 δισ. δολάρια στο τέλος του 2025. Από το 2015 έως το 2025 διένειμε καθαρά μερίσματα 390 εκατ. δολαρίων, από τα οποία περίπου 234 εκατ. αναλογούσαν στον Τζόνσον. Παράλληλα, ασφαλιστικά κεφάλαια χρηματοδότησαν επενδυτικά εγχειρήματα του ίδιου, μεταξύ των οποίων δύο funds της JLC Infrastructure, στην οποία είναι συνιδρυτής.

Η πώληση και τα νέα ερωτήματα

Το 2025 ο Τζόνσον πούλησε την EquiTrust στην Amistad Financial, στην οποία συμμετέχουν ως επενδυτές τόσο ο ίδιος όσο και ο Γουόλτερ. Επικεφαλής της εταιρείας είναι ο Έρικ Χόλομαν, στενός συνεργάτης του Τζόνσον και πρώην επικεφαλής της EquiTrust. Η Amistad βρίσκεται επίσης στο ευρύτερο πεδίο της έρευνας για τον ρόλο εταιρειών – ενδιάμεσων στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που συνδέονται με τον Γουόλτερ.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες του τελευταίου έχουν αρχίσει να απομακρύνουν δισεκατομμύρια δολάρια από επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Για να ενισχύσει τη ρευστότητά του, ο Γουόλτερ προχώρησε και στην πώληση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων οι Los Angeles Lakers, σε συμφωνία που αποτιμά την ομάδα στα 12,5 δισ. δολάρια.

Η υπόθεση αναδεικνύει τους κινδύνους που δημιουργούνται όταν ασφαλιστικά κεφάλαια, τα οποία προέρχονται από τα ασφάλιστρα των πελατών, χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που συνδέονται με τους ιδιοκτήτες των ασφαλιστικών εταιρειών.

Για τον Μάτζικ Τζόνσον, η συνεργασία που συνέβαλε στην οικονομική του απογείωση συνοδεύεται πλέον από δύσκολα ερωτήματα για τη διαφάνεια των συναλλαγών. Ο ίδιος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η προσωπική του φήμη είναι το σημαντικότερο επιχειρηματικό του περιουσιακό στοιχείο. Και αυτή ακριβώς η φήμη βρίσκεται σήμερα υπό δοκιμασία, χωρίς μέχρι στιγμής να του έχει αποδοθεί κάποια παρανομία.