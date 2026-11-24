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Η καταστροφή του κεντρικού τμήματος της γέφυρας της Κριμαίας, έπειτα από σειρά επιθέσεων με drones και πυραύλους, ανέδειξε έναν απρόσμενο πρωταγωνιστή: τον Μιχαήλ Κοκόριτς, Ρώσο επιχειρηματία που εγκατέλειψε τη χώρα του και σήμερα διευθύνει την ολλανδική αμυντική εταιρεία Destinus. Οι πύραυλοι Ruta και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Da Vinci που κατασκευάζει η εταιρεία του χρησιμοποιήθηκαν στην επιχείρηση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Ο Κοκόριτς, 50 ετών, μεγάλωσε στη Σιβηρία και εγκατέλειψε τη Ρωσία το 2012, έχοντας ήδη εκφράσει την αντίθεσή του στον Βλαντίμιρ Πούτιν. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το 2022, αποκήρυξε τη ρωσική υπηκοότητά του. Έκτοτε έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της ουκρανικής άμυνας, δηλώνοντας υπερήφανος που τα όπλα της εταιρείας του βοηθούν τη χώρα να προστατευθεί.

Ο Κοκόριτς από την τεχνολογία στους πυραύλους

Πριν στραφεί στην αμυντική βιομηχανία, ο Κοκόριτς είχε αποκτήσει την αρχική του περιουσία από την πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων και άλλων καταναλωτικών αγαθών στη Ρωσία. Φυσικός με πανεπιστημιακή ενασχόληση με την υπερηχητική τεχνολογία, ίδρυσε τη Destinus το 2021, με αρχικό αντικείμενο την ανάπτυξη κινητήρων υψηλών ταχυτήτων.

Μετά την έναρξη του πολέμου, Ουκρανοί φίλοι και αξιωματούχοι απευθύνθηκαν σε αυτόν ζητώντας βοήθεια για την ανάπτυξη μη επανδρωμένων συστημάτων μεγάλης εμβέλειας, αντίστοιχων ως προς τον ρόλο τους με τα ιρανικά Shahed. Τα πρώτα drones Da Vinci παραδόθηκαν στην Ουκρανία το 2022, ενώ οι πύραυλοι Ruta χρησιμοποιούνται από το 2024.

Η επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας έφερε τη Destinus στο προσκήνιο. Σύμφωνα με τον Κοκόριτς, η εταιρεία έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο παραγωγό πυραύλων cruise στην Ευρώπη. Η Μόσχα, πάντως, τον αντιμετωπίζει ως εχθρό: τον Νοέμβριο του 2025, η ρωσική υπηρεσία χρηματοοικονομικής παρακολούθησης τον ενέταξε σε κατάλογο προσώπων που χαρακτηρίζονται «τρομοκράτες και εξτρεμιστές». Ο ίδιος λέει ότι έχει δεχθεί τόσες απειλές κατά της ζωής του, ώστε έχει χάσει πλέον τον λογαριασμό.

Η οικονομία των όπλων χαμηλού κόστους

Το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των Ruta είναι η τιμή τους. Η πρώτη έκδοση, Block 1, κοστίζει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, σύμφωνα με την εταιρεία. Συγκριτικά, ο αμερικανικός πύραυλος JASSM κοστίζει περίπου 1,3 εκατ. δολάρια, ενώ ένας Tomahawk πλησιάζει τα 2 εκατ. δολάρια. Ο Κοκόριτς υποστηρίζει ότι στόχος της Destinus είναι να προσφέρει συστήματα έως και δέκα φορές φθηνότερα από τις αντίστοιχες δυτικές επιλογές.

Η Ruta Block 1 έχει εμβέλεια περίπου 300 χιλιομέτρων και πολεμική κεφαλή περίπου 150 κιλών. Οι δυνατότητές της είναι μικρότερες από εκείνες ακριβότερων πυραύλων, όπως ο JASSM, που μπορεί να καλύψει περισσότερα από 800 χιλιόμετρα και να μεταφέρει κεφαλή περίπου 450 κιλών. Ο ειδικός σε θέματα πυραύλων Φάμπιαν Χόφμαν επισημαίνει ότι τα φθηνότερα συστήματα συνεπάγονται συμβιβασμούς στις επιδόσεις, χαρακτηρίζει όμως τη Ruta ιδιαίτερα ικανό όπλο, με πρωτοποριακή χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην καθοδήγησή της.

Η παραγωγή της Destinus αυξήθηκε από περίπου 200 πυραύλους τον μήνα τον Μάιο σε σχεδόν 300 τον Οκτώβριο. Η εταιρεία κατασκευάζει τα δικά της συστήματα κινητήρων σε εγκαταστάσεις στην Ολλανδία και την Ισπανία, έχει ξεκινήσει την παραγωγή της ισχυρότερης έκδοσης Block 2 και αναπτύσσει την Block 3.

Ανάπτυξη με πολιτικές και επιχειρηματικές εντάσεις

Η Destinus έχει προσελκύσει ενδιαφέρον και από άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Η Ισπανία έχει παραγγείλει αναχαιτιστικά drones, ενώ η Ολλανδία έχει αναθέσει στην εταιρεία την ανάπτυξη νέας έκδοσης. Παράλληλα, οι συζητήσεις με τη γερμανική Rheinmetall για τη δημιουργία κοινοπραξίας πυραύλων δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία.

Η δραστηριότητά της στην Ουκρανία έχει προκαλέσει και αντιδράσεις στην Ολλανδία, μετά από δημοσιεύματα για δοκιμές πυραύλων κοντά στη γραμμή των συγκρούσεων. Ο Κοκόριτς παραδέχεται ότι η εταιρεία πραγματοποιεί δοκιμές στη χώρα, αλλά υποστηρίζει ότι δεν συμμετέχει απευθείας στις πολεμικές επιχειρήσεις και ότι τα όπλα παραδίδονται στον ουκρανικό στρατό.

Παρά την ουκρανική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του, ο ίδιος εξακολουθεί να αυτοπροσδιορίζεται ως Ρώσος. «Ο Πούτιν έκλεψε τη χώρα μου», λέει. Για τον επιχειρηματία που εγκατέλειψε τη Ρωσία και τώρα κατασκευάζει όπλα για την άμυνα της Ουκρανίας, η προσωπική αυτή σύγκρουση έχει πλέον μετατραπεί σε μια επιχείρηση με αυξανόμενη στρατηγική σημασία για την Ευρώπη.