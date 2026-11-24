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Περισσότερες συναλλαγές με κάρτες και λιγότερες απάτες καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι συναλλαγές έφτασαν τα 1,44 δισ., αυξημένες κατά 9% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025, ενώ η αξία τους ανήλθε σε 60 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 5%. Την ίδια περίοδο, οι συναλλαγές απάτης μειώθηκαν κατά 23%, στις 154.186 από 199.742. www.bankofgreece.gr

Περισσότερες πληρωμές για μικρότερα ποσά

Η αύξηση του αριθμού των συναλλαγών ήταν μεγαλύτερη από την αύξηση της συνολικής τους αξίας. Έτσι, η μέση συναλλαγή με κάρτα διαμορφώθηκε στα 42 ευρώ, από 43 ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Η ΤτΕ συνδέει τη σταδιακή υποχώρηση της μέσης αξίας με την εξοικείωση των χρηστών με τις πληρωμές με κάρτα και τη συχνότερη χρήση της για μικρά ποσά.

Οι χρεωστικές κάρτες χρησιμοποιήθηκαν κατά μέσο όρο σε 70 συναλλαγές ανά κάρτα στο εξάμηνο, από 67 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Στις πιστωτικές, ο μέσος αριθμός παρέμεινε στις 29 συναλλαγές ανά κάρτα. Η μέση αξία κάθε συναλλαγής ανήλθε σε 41 ευρώ για τις χρεωστικές και σε 46 ευρώ για τις πιστωτικές.

Μία απάτη ανά 9.300 συναλλαγές

Σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του Οκτωβρίου 2026, στο πρώτο εξάμηνο αντιστοιχούσε περίπου μία συναλλαγή απάτης σε κάθε 9.300 συναλλαγές με κάρτα. Η συνολική αξία των συναλλαγών απάτης υποχώρησε κατά 14%, στα 10,6 εκατ. ευρώ από 12,3 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Σε όρους αξίας, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου ένα ευρώ απάτης για κάθε 5.700 ευρώ συναλλαγών με κάρτα.

Η ΤτΕ αποδίδει τη μείωση του αριθμού των περιστατικών κυρίως στα ενισχυμένα μέτρα πρόληψης, στη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων και στην καλύτερη ενημέρωση των χρηστών.

Πού καταγράφονται οι περισσότερες απάτες

Οι 130.898 από τις 154.186 συναλλαγές απάτης έγιναν εξ αποστάσεως, χωρίς τη φυσική παρουσία της κάρτας, και οι περισσότερες από αυτές μέσω διαδικτύου. Άλλες 21.180 καταγράφηκαν σε τερματικά POS και 2.108 σε ΑΤΜ. Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι απάτες στις εξ αποστάσεως συναλλαγές μειώθηκαν κατά 26% και εκείνες στα ΑΤΜ κατά 24%. www.bankofgreece.gr

Ποιος επωμίστηκε τις ζημιές

Οι οικονομικές ζημιές από τις συναλλαγές απάτης διαμορφώθηκαν στα 9,6 εκατ. ευρώ, από 11,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, μειωμένες κατά 16%. Από το ποσό αυτό, περίπου 6 εκατ. ευρώ επιβάρυναν τους κατόχους καρτών, με βάση το μερίδιο του 62% που καταγράφει η έκθεση. Το 30% των ζημιών επιβάρυνε τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που αποδέχονται συναλλαγές με κάρτες και το υπόλοιπο 8% τους εκδότες των καρτών.