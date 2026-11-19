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Πόσο πληρώνουμε τα δάνεια σε υπηρεσίες, καταναλωτικά αγαθά και πιστωτικές κάρτες; Φως στο ερώτημα ρίχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (Σ.Ε.Π.Ε.) ανά κατηγορία συμβάσεων καταναλωτικής πίστωσης, που δημοσεύτηκαν για πρώτη φορά σήμερα 19 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει η ΤτΕ, το ΣΕΠΕ αφορά το συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή και εκφράζεται ως ετήσιο ποσοστό του συνολικού ποσού της πίστωσης. Αυτό περιλβάνει έξοδα, όπως τόκους, προμήθειες, φόρους και ασφάλιστρα.

Τα στοιχεία που ακολουθούν αναφέρονται στο γ’ τρίμηνο του 2026 και δείχνουν μία ξεκάθαρη διάκριση: τα επιτόκια για τις πιστωτικές κάρτες και την αγορά λοιπών καταναλωτικών αγαθών μέσω προμηθευτή «χτυπάνε κόκκινο», ενώ τα «πράσινα» δάνεια για ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικίας καταγράφουν το χαμηλότερο ποσοστό στον δείκτη.

Πόσο κοστίζουν τα «πράσινα» δάνεια

Όσον αγορά τις συμβάσεις πίστωσης τακτής διάρκειας που έγιναν απευθείας σε πιστωτικό φορέα, το μεγαλύτερο μέσο ΣΕΠΕ κατέγραψε η αγορά λοιπών καταναλωτικών αγαθών με 18,79% ενώ αμέσως μετά ήρθαν τα λοιπά προσωπικά δάνεια με 16,51%.

Έπειτα, το Σ.Ε.Π.Ε. για υπηρεσίες (π.χ. υγεία, εκπαίδευση) έφτασε στο 10,79%, ενώ για την αγορά αυτοκινήτων ανήλθε λίγο χαμηλότερα, στο 10,45%.

Τα δάνεια για επισκευή ή ανακαίνιση κατοικίας ενεργειακής μετάβασης/πράσινα δάνεια για ανακαίνιση διαμορφώθηκε στο 6,12% και για τα λοιπά δάνεια για επισκευή ή ανακαίνιση κατοικίας έφτασαν στο 5,48%.

Η ΤτΕ σημειώνει ότι οι τελευταίες δύο κατηγορίες αφορούν σε συμβάσεις πίστωσης που έχουν ως σκοπό την επισκευή ή ανακαίνιση κατοικίας και οι οποίες δεν εξασφαλίζονται με

εμπράγματη ασφάλεια επί ακινήτου.

Ο προμηθευτής «φουσκώνει» το μέσο επιτόκιο

Για τις συμβάσεις πίστωσης τακτής διάρκειας που έγιναν μέσω συνεργαζόμενου προμηθευτή, το Σ.Ε.Π.Ε για την αγορά λοιπών καταναλωτικών αγαθών επισκίασε όλα τα παραπάνω ποσοστά με 29,71%.

Απεναντίας, η χρηματοδότηση την αγορά αυτοκινήτων ανήλθε στο 10,84%, δηλαδή κοστίζει περίπου όσο και το απευθείας δάνειο.

Οι πιστωτικές… «δαγκώνουν»

Η δεύτερτη ακριβότερη κατηγορία του πίνακα ήταν οι πιστωτικές κάρτες με Σ.Ε.Π.Ε. στο 21,23%, ενώ τα ανοικτά δάνεια και οι υπεραναλήψεις από καταθετικούς λογαριασμού ήταν πιο κοστοβόρες σε σχέση με την πίστωση για υγεία, αγορά αυτοκινήτου ή την ανακαίνιση σπιτιού, με 13,21%.

Σημειώνεται ότι η δημοσίευση γίνεται στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 5317/2026 και θα πραγματοποιείται εφεξής σε τριμηνιαία βάση ανά κατηγορία.