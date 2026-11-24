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Στη φάση της ενεργής αξιοποίησης των κεφαλαιακών τους μαξιλαριών έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές τράπεζες, με την εφαρμογή μίας πολυεπίπεδης στρατηγικής.

Μετά την ολοκλήρωση της εξυγίανσης των ισολογισμών τους, η επιστροφή σε υψηλή κερδοφορία και οι εκδόσεις νέων μετοχών ενίσχυσαν σημαντικά τους σχετικούς δείκτες.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, αυτό επιτρέπει στις διοικήσεις τους να εκτελέσουν ένα σχέδιο που από τη μία πλευρά βελτιώνει τα θεμελιώδη μεγέθη και από την άλλη οδηγεί στην ενίσχυση της επιβράβευσης των μετόχων.

Έτσι, βλέπουμε την τελευταία διετία την υποχώρηση του δείκτη CET1, εξέλιξη που όχι μόνο δεν προβληματίζει την επενδυτική κοινότητα, όσο παραμένει αρκετά πάνω από το ελάχιστο εποπτικό όριο, αλλά αποτελεί και το ζητούμενο.

Το μαξιλάρι

Σε πρόσφατη ανάλυσή της, η DBRS υπολόγιζε την απόσταση ασφαλείας για τους 4 μεγάλους του κλάδου στις 4,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Από την άλλη, σύμφωνα με το τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα της Τράπεζας της Ελλάδος, στο τέλος του περασμένου Σεπτεμβρίου ο CET1 υποχώρησε στο 14,9% από 16,1% έναν χρόνο νωρίτερα.

Η νομισματική αρχή αποδίδει τη συγκεκριμένη εξέλιξη κυρίως στην ταχύτερη αύξηση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RWA), λόγω της διεύρυνσης των δανειακών χαρτοφυλακίων.

Ο λόγος είναι ότι ο δείκτης μπορεί να μειώνεται ακόμη και όταν τα εποπτικά κεφάλαια ενισχύονται, εφόσον αυξάνεται περισσότερο η βάση με την οποία συγκρίνονται.

Οι 4 στόχοι

Δεν είναι όμως μόνο η μεγέθυνση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων που οδηγεί στη συρρίκνωσή του.

Οι 4 άξονες της στρατηγικής αξιοποίησης των κεφαλαίων που υλοποιούν οι τράπεζες είναι οι εξής:

Τα μερίσματα

Τα ποσοστά διανομής των κερδών έχουν αυξηθεί σημαντικά την τελευταία διετία, ενώ πλέον οι μέτοχοι επιβραβεύονται και με προμερίσματα.

Αυτές οι κινήσεις περιορίζουν το δείκτη CET1.

Για παράδειγμα, στην Εθνική Τράπεζα, που εφαρμόζει τα υψηλότερα ποσοστά διανομής, διαμορφώθηκε στο τέλος εννεαμήνου 2026 σε 17,5% έναντι 18,8% στο τέλος του 2025.

Χωρίς την πρόβλεψη διανομής από τα κέρδη του 2026 θα έφθανε το 19,1%.

Εξαγορές

Δεύτερος άξονας της στρατηγικής αξιοποίησης των κεφαλαίων είναι οι εξαγορές.

Κάθε μη οργανική κίνηση, εφόσον χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια μειώνει τους δείκτες.

Από το 2023 έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί μία σειρά από συναλλαγές με την αξιοποίηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων.

Την περασμένη εβδομάδα η Eurobank που έχει πραγματοποιήσει τις μεγαλύτερες εξαγορές, ανακοίνωσε τη συμφωνία της για την απόκτηση της βουλγαρικής Fibank έναντι περίπου 1 δισ. ευρώ.

Για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής σχεδιάζει άντληση 750 εκατ. ευρώ από τις αγορές, σε συνδυασμό με χρήση πλεοναζόντων κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η απόκτηση του 100% της Fibank εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει τον CET1 κατά περίπου 160 μονάδες βάσης.

Με τη σχεδιαζόμενη χρηματοδότηση όμως, ο pro forma δείκτης αναμένεται κοντά στο 14% μετά την εκτέλεση του deal έναντι 15,5% τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Eurobank επιλέγει να ενισχύσει τα κεφάλαιά της προκειμένου να διατηρήσει μία απόσταση από το ελάχιστο εποπτικό όριο και να έχει περιθώριο για πρόσθετες κινήσεις στο μέλλον, χωρίς να επηρεαστεί η μερισματική της πολιτική.

Νέα δάνεια

Η πιστωτική επέκταση τα τελευταία χρόνια υπήρξε ισχυρή, πιέζοντας τους κεφαλαιακούς δείκτες.

Η ετήσια αύξηση των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 7,8% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την ΤτΕ.

Οι νέες χορηγήσεις, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως αυξάνουν τον παρονομαστή του κλάσματος για τον CET1, με αποτέλεσμα να πιέζεται σε χαμηλότερα επίπεδα.

Ο αναβαλλόμενος φόρος

Κεφάλαια απορροφά και η ταχύτερη απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου (DTC) που ξεκίνησε πέρυσι μετά από συμφωνία με τον επόπτη.

Από το 2025 οι τέσσερις σημαντικές τράπεζες εφαρμόζουν πρόσθετη εποπτική αφαίρεση ίση με το 29% της πρόβλεψης διανομής μερίσματος.

Αυτή η προσαρμογή μειώνει τα αναγνωριζόμενα κεφάλαια CET1, αλλά ταυτόχρονα περιορίζει τη συμμετοχή του DTC στα ίδια κεφάλαια, που είναι και ο στόχος.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, το σχετικό μερίδιο υποχώρησε στο 36% τον εφετινό Ιούνιο από 39,5% τον Δεκέμβριο του 2025.

Η απόσβεση έχει δηλαδή βραχυπρόθεσμο κεφαλαιακό κόστος, αλλά βελτιώνει την ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων και μειώνει την εξάρτηση των τραπεζών από τις κρατικές εγγυήσεις.