Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Νέο κεφάλαιο ανοίγει στην υπόθεση της μεγάλης ξενοδοχειακής επένδυσης της ΕΚΤΕΡ στις Κολυμπήθρες της Πάρου, καθώς ο Δήμος αποφάσισε να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση του προεδρικού διατάγματος με το οποίο εγκρίθηκε το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) της περιοχής. Η απόφαση έρχεται λίγους μήνες μετά τη θετική γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΣτΕ για το επενδυτικό σχέδιο, συνολικού προϋπολογισμού 53,3 εκατ. ευρώ, αναδεικνύοντας τις έντονες αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στην ανάπτυξη μεγάλης τουριστικής μονάδας σε προστατευόμενη περιοχή του νησιού.

Η επένδυση της ΕΚΤΕΡ αφορά ακίνητο συνολικής έκτασης 327,84 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας της εταιρείας, στη θέση Κολυμπήθρες της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας.

Τον Ιούλιο του 2026 η εισηγμένη κατασκευαστική εταιρεία ανακοίνωσε ότι, με το υπ’ αριθμόν 68/2026 Πρακτικό Επεξεργασίας, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι προτείνεται νομίμως το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Η θετική γνωμοδότηση αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην αδειοδοτική διαδικασία, καθώς άνοιξε τον δρόμο για την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη οργανωμένης τουριστικής μονάδας ήπιας μορφής και υπερτοπικής σημασίας, με πρόβλεψη για την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχαιολογικού περιβάλλοντος και την εναρμόνισή του με τον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό.

Η χρηματοδότηση του έργου, προϋπολογισμού 53,3 εκατ. ευρώ, είναι, σύμφωνα με την ΕΚΤΕΡ, εξασφαλισμένη και περιλαμβάνει πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), τραπεζικό δανεισμό και ίδια συμμετοχή της εταιρείας.

Το προεδρικό διάταγμα εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2026, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω προώθηση του έργου.

Η αντίδραση του Δήμου Πάρου

Ωστόσο, η δημοτική αρχή επιμένει στην αντίθεσή της προς την επένδυση, θεωρώντας ότι η σχεδιαζόμενη ξενοδοχειακή μονάδα χωροθετείται σε προστατευόμενη περιοχή και εγείρει σοβαρά ζητήματα συμβατότητας με τον πολεοδομικό σχεδιασμό του νησιού.

Με την υπ’ αριθμόν 234/2026 απόφαση, που ελήφθη ομόφωνα στη συνεδρίαση της 18ης Νοεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου εξουσιοδότησε τη Δημοτική Επιτροπή να προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες για την ανάθεση της νομικής και τεχνικής υποστήριξης της προσφυγής.

Όπως ανέφερε στην εισήγησή του ο δήμαρχος Πάρου, Κωνσταντίνος Μπιζάς, η δημοτική αρχή έχει λάβει σαφή θέση κατά των λεγόμενων στρατηγικών επενδύσεων και έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή της στο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κολυμπηθρών.

Η αντιπαράθεση δεν είναι καινούργια. Ήδη από το καλοκαίρι του 2025, όταν το σχέδιο εισήχθη προς επεξεργασία στο ΣτΕ, ο Δήμος είχε καταθέσει υπόμνημα μέσω εξειδικευμένου δικηγόρου, παρουσιάζοντας τα επιχειρήματά του κατά της προτεινόμενης ανάπτυξης.

Μετά τη θετική γνωμοδότηση του ανώτατου δικαστηρίου, η δημοτική αρχή εξέφρασε δημόσια τη βαθιά απογοήτευσή της.

Η νέα προσφυγή και τα επιχειρήματα

Μετά τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος στις 12 Οκτωβρίου, ο Δήμος αποφάσισε να αξιοποιήσει τη δυνατότητα κατάθεσης αίτησης ακυρώσεως εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 60 ημερών.

Τη νομική υποστήριξη θα αναλάβει, σύμφωνα με την απόφαση, ο δικηγόρος Βασίλειος Παπαδημητρίου, ο οποίος είχε εκπροσωπήσει τον Δήμο και στην προηγούμενη διαδικασία.

Παράλληλα, η τεχνική τεκμηρίωση θα ανατεθεί στο εξειδικευμένο γραφείο πολεοδομικών μελετών Gimisis + Associates.

Στο επίκεντρο της επιχειρηματολογίας του Δήμου θα βρεθεί η συμβατότητα του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου με το ισχύον Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο και τον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η νέα εξέλιξη δημιουργεί πρόσθετη νομική αβεβαιότητα για την επένδυση της ΕΚΤΕΡ, χωρίς ωστόσο η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να συνεπάγεται αυτομάτως αναστολή ή ακύρωση του έργου.

Η συνέχεια θα εξαρτηθεί από την κατάθεση και την εξέταση της αίτησης ακυρώσεως από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η υπόθεση αναδεικνύει, παράλληλα, τη διαφορετική προσέγγιση της επενδύτριας εταιρείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης ως προς τις δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης και τα όρια της περιβαλλοντικής προστασίας στην Πάρο.