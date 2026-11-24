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Mε τρεις παρεμβάσεις θα επιδιώξει η κυβέρνηση να «τονώσει» το 2027 το εισόδημα των συνταξιούχων, οι οποίοι έχασαν λόγω μνημονίων (από το 2010) περίπου 130 δισ. ευρώ, με τις εισοδηματικές απώλειες να συνεχίζονται και το 2027. Κι αυτό όταν σήμερα (επίσημα στοιχεία), περισσότεροι από τους μισούς συνταξιούχους, συγκεκριμένα το 53,6%, λαμβάνουν έως 1.000 ευρώ μεικτά τον μήνα.

Επισημαίνεται ότι και το 2027 η αύξηση που θα δοθεί στις συντάξεις (2,9 μεικτά) θα υπολείπεται του ετήσιου πληθωρισμού (4%). Κερδισμένοι θα είναι και οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, καθώς για πρώτη φορά θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά. Ειδικότερα:

Νέες αυξήσεις

Αύξηση συντάξεων κατά 2,9% θα δοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 έναντι 2,8% που είχε αρχικά υπολογιστεί, με το σύνολο της αναπροσαρμογής να περνά τόσο στην εθνική όσο και στην ανταποδοτική σύνταξη.

Κερδισμένοι θα είναι και οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, καθώς για πρώτη φορά δεν θα υπάρξει συμψηφισμός της αύξησης με το συγκεκριμένο ποσό, με αποτέλεσμα να λάβουν ολόκληρη την προβλεπόμενη αναπροσαρμογή.

Η καταβολή των αυξημένων συντάξεων θα γίνει λίγο πριν από τις επικείμενες γιορτές των Χριστουγέννων με την καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου 2027.

Τονίζεται ότι η εθνική σύνταξη θα αυξηθεί για όλους τους συνταξιούχους, καθώς και για όσους συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2027. Με τη νέα αναπροσαρμογή του 2,9%, το ποσό της πλήρους εθνικής σύνταξης θα διαμορφωθεί πλέον στα 458,93 ευρώ (από 446 ευρώ σήμερα), προσφέροντας επιπλέον 12,93 ευρώ τον μήνα (ή 155,16 ευρώ ετησίως), έναντι των 458,48 ευρώ που προέβλεπε το αρχικό σενάριο του 2,8%.

Οσον αφορά τις συνολικές αποδοχές, ο υπολογισμός της οριζόντιας αύξησης είναι ευθέως ανάλογος με το ύψος της σύνταξης: όσο μεγαλύτερο είναι το ποσό στο οποίο εφαρμόζεται το 2,9%, τόσο περισσότερα επιπλέον ευρώ προκύπτουν κάθε μήνα. Για παράδειγμα, σε σύνταξη 600 ευρώ η αύξηση αντιστοιχεί σε 17,40 ευρώ τον μήνα (208,80 ευρώ τον χρόνο), στα 1.000 ευρώ φτάνει τα 29 ευρώ τον μήνα (348 ευρώ τον χρόνο), ενώ στα 1.500 ευρώ διαμορφώνεται στα 43,50 ευρώ τον μήνα (522 ευρώ ετησίως).

Προσωπική διαφορά

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τους παλαιούς συνταξιούχους, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έβλεπαν στην τσέπη τους το σύνολο των ετήσιων αυξήσεων, εξαιτίας του συμψηφισμού με την προσωπική διαφορά.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η αύξηση θα εφαρμόζεται κανονικά στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη, χωρίς να μειώνεται αντίστοιχα η προσωπική διαφορά. Με άλλα λόγια, οι συνταξιούχοι θα διατηρούν το συγκεκριμένο ποσό και παράλληλα θα λαμβάνουν την αύξηση που προκύπτει από το 2,9%.

Αντίστοιχα, όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά θα λάβουν την αύξηση στο σύνολο της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξής τους.

Η ονομαστική αύξηση δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το ποσό που θα δουν οι συνταξιούχοι στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης, ύψους 6%, επιβάλλεται στο ποσό της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, ενώ η προσωπική διαφορά δεν περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη βάση υπολογισμού. Παράλληλα, η μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επηρεάζει το τελικό καθαρό ποσό, ανάλογα με το συνολικό φορολογητέο εισόδημα κάθε συνταξιούχου.

Επίδομα 400 ευρώ

Η μόνιμη οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα 400 ευρώ και καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.

Για το 2026 η πληρωμή του επιδόματος ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή.

Βασικό κριτήριο για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Στην ίδια ενίσχυση περιλαμβάνονται και συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 60 ετών, οι οποίοι λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, δηλαδή σύνταξη χηρείας, χωρίς να εισπράττουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος.

Διευκρινίζεται ότι η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΑ τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, παράλληλα με την τακτική πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων.

Τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Δικαιούχοι ενίσχυσης 400 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ είναι:

Ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων ή επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Ατομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ.

Ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία που είναι ενταγμένα σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα και λαμβάνουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση.

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