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Τι θα συνέβαινε στην οικονομία των ΗΠΑ αν η άνθηση της AI οδηγηθεί σε… μαρασμό;

Το μέγεθος των επιπτώσεων απασχολεί οικονομολόγους και επιχειρηματίες, με τις απαντήσεις να συκλίνουν στο σενάριο ότι το πλήγμα που θα δέχονταν οι ΗΠΑ δεν θα ήταν διόλου ευκαταφρόνητο.

Και αυτό διότι, ακόμη και αν η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης αποφύγει την κατάρρευση και παρουσιάσει αποπληθωρισμό, πολλοί πιστεύουν ότι μια σημαντική συρρίκνωση των επενδύσεων θα μπορούσε να παραλύσει την οικονομική ανάπτυξη.

Βέβαια, ένα ακόμη ερώτημα είναι ποιοι ακριβώς θα αισθάνονταν την παράλυση αυτή.

Τι «επισκιάζει» την ανάπτυξη της AI

Αφενός, η ραγδαία άνοδος των μετοχών τεχνολογικών εταιρειών και η μαζική επέκταση των κέντρων δεδομένων έχουν διατηρήσει την ανάπτυξη σε υψηλούς ρυθμούς.

Όμως οι διακυμάνσεις στην χρηματιστηριακή αγορά ύψους τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η αύξηση του δανεισμού για τα κέντρα δεδομένων και οι εκκλήσεις για περιορισμούς στην κατασκευή τους δημιουργούν φόβους ότι ο μεγαλύτερος «κινητήρας» ανάπτυξης της Αμερικής ενδέχεται να αρχίσει να… χάνει τη δυναμική του, όπως αναφέρει η The Wall Street Journal.

Πάντως, οι οικονομολόγοι διαφωνούν ως προς το πόσο σοβαρή θα μπορούσε να γίνει μια ύφεση που θα προκληθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Ορισμένοι ανησυχούν ότι οι επιπτώσεις της θα μπορούσαν να είναι χειρότερες από αυτές της κατάρρευσης των εταιρειών dot-com στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η οποία οδήγησε σε ύφεση. Άλλοι είναι πιο αισιόδοξοι.

Η οικονομία ως ντόμινο

Οι μετοχές έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 20% από τις αρχές του 2025, κυρίως λόγω της τάσης που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η ανοδική πορεία της αγοράς έχει ενισχύσει τις καταναλωτικές δαπάνες, καθώς τα νοικοκυριά τείνουν να δαπανούν περισσότερα όσο αυξάνεται ο πλούτος τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, το 1% των πλουσιότερων νοικοκυριών κατείχε, κατά το δεύτερο τρίμηνο, περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των μετοχών και των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που ανήκουν σε ιδιώτες, ενώ οι ίδιοι αποτελούν επίσης την κινητήρια δύναμη των καταναλωτικών δαπανών.

Έπειτα, είναι συνηθισμένες οι… επικίνδυνες στρατηγικές, όπως η λήψη δανείων με εγγύηση μετοχών. Εάν οι αγορές καταρρεύσουν, εκατομμύρια Αμερικανοί πιθανότατα θα υποστούν τις συνέπειες και θα περιορίσουν τις δαπάνες τους, κάτι που θεωρητικά θα επιβραδύνει την οικονομία.

Το «μπλε κύμα» θα… καλύψει τα data centers;

Η πτώση των τιμών των μετοχών δεν είναι ο μόνος κίνδυνος. Οι επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων έχουν δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη, δημιουργώντας θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα και στις εταιρείες που προμηθεύουν εξαρτήματα για την κατασκευή τους.

Όμως νωρίτερα αυτό το μήνα, εκλέχθηκε στο Κογκρέσο ένας μεγάλος αριθμός Δημοκρατικών, εν μέρει χάρη στις υποσχέσεις τους να περιορίσουν την επέκταση των κέντρων δεδομένων.

Εάν τηρήσουν αυτές τις υποσχέσεις ή εάν οι επενδυτές χάσουν το ενδιαφέρον τους για τα πιθανά κέρδη της τεχνολογίας αυτής και οι «hyperscalers» σταματήσουν ξαφνικά να κατασκευάζουν νέα κέντρα δεδομένων, η αμερικανική οικονομία θα χάσει έναν βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Ποιος εκτίθεται στα δάνεια;

Έπειτα, ορισμένοι οικονομολόγοι αρχίζουν να διακρίνουν ομοιότητες μεταξύ της έκρηξης των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και της αύξησης των δανείων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Τότε, το παγκόσμιο πλέγμα των τίτλων που εξασφαλίζονται με ενυπόθηκα δάνεια και των παραγώγων ήταν τόσο περίπλοκο, ώστε οι αναλυτές δυσκολεύονταν να κατανοήσουν τους κινδύνους.

Ομοίως, η παρακολούθηση των δανείων για κέντρα δεδομένων γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Πολλά δάνεια δεν εμφανίζονται στους ισολογισμούς και εκδίδονται από μη τραπεζικούς δανειστές, όπως τα κεφάλαια ιδιωτικών επενδύσεων, τα οποία υπόκεινται σε λιγότερες απαιτήσεις υποβολής οικονομικών εκθέσεων.

Ακόμη, οι κατασκευαστές μικροτσίπ έχουν επενδύσει στους πελάτες τους. Αυτή η πρακτική είναι γνωστή ως «κυκλική χρηματοδότηση». Οι διάφορες αμοιβαίες εγγυήσεις καθιστούν πιο δύσκολο να προσδιοριστεί ποιος θα βρεθεί εκτεθειμένος σε περίπτωση που ένα δάνειο καταστεί επισφαλές, αναφέρει η WSJ.

Τα καλά και τα κακά νέα

Τα καλά νέα είναι ότι οι λεγόμενοι «hyperscalers» όπως η Amazon.com και η Microsoft παρουσιάζουν κερδοφορία και μέχρι στιγμής έχουν χρηματοδοτήσει τα κέντρα δεδομένων κυρίως με ίδια κεφάλαια και όχι με δανεισμό.

Μια κατάρρευση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης σήμερα θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες μόλις 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα δάνεια για κέντρα δεδομένων, ποσό που είναι… σταγόνα στον ωκεανό του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού τομέα, εκτιμά ο Stijn van Nieuwerburgh, οικονομολόγος στο Columbia Business School.

Τα κακά νέα είναι ότι το χρέος αυξάνεται και πιθανότατα θα αντιπροσωπεύει ένα ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών για τα κέντρα δεδομένων.

AI: Το χειρότερο… καλύτερο σενάριο

Το χειρότερο σενάριο που προβλέπει είναι κάτι παρόμοιο με την ύφεση της εποχής των dot-com.

Άλλοι θεωρούν αυτό το σενάριο ως το καλύτερο δυνατό. Ο Van Nieuwerburgh ανησυχεί για μια πιο σοβαρή κρίση, αν τελικά τελειώσει η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, αν και δεν πιστεύει ότι μια τέτοια κατάρρευση είναι επικείμενη.