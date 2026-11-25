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Μια ομάδα εταιρειών ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων με στόχο τη δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου ύψους 10 δισ. ευρώ για την κατασκευή γηπέδων συγκεντρώνει το NBA, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να λανσάρει μια νέα ευρωπαϊκή λίγκα το επόμενο έτος.

Οι Apollo Sports Capital, Ares Management και η εταιρεία αθλητικών επενδύσεων Arctos (που ανήκει στην KKR) συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, όπως ανακοίνωσε το NBA την Τετάρτη. Άλλα ονόματα περιλαμβάνουν τις Sixth Street, Blackstone, τη θυγατρική της BlackRock, HPS Investment, καθώς και την εταιρεία που ειδικεύεται σε υποδομές, Stonepeak.

Πού θα επενδύσει τα 10 δισ. το NBA

Το NBA δήλωσε ότι αναμένει τα δεσμευμένα κεφάλαια να ξεπεράσουν τα 10 δισ. ευρώ. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα τόσο σε ιδιοκτήτες ομάδων όσο και σε κατασκευαστές ακινήτων για τη χρηματοδότηση της ανέγερσης νέων γηπέδων μπάσκετ, ως μέρος του σχεδίου για την ευρωπαϊκή λίγκα.

Η χρηματοδότηση θα προσφέρεται επίσης για επενδύσεις σε παρακείμενα ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών και εμπορικών χώρων, καθώς και για την ανακαίνιση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων.

«Έχουμε δει από πρώτο χέρι πώς τα υπερσύγχρονα γήπεδα και οι σχετικές αναπτύξεις γύρω από αυτά μπορούν να μεταμορφώσουν τις ομάδες μπάσκετ και τις γύρω κοινότητες», δήλωσε ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ.

Πριν το μπάσκετ τα… γήπεδα ποδοσφαίρου

Η ώθηση για την κατασκευή νέων γηπέδων ακολουθεί ένα κύμα επενδύσεων στα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά στάδια, καθώς οι σύλλογοι επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την άνθηση των αθλητικών εκδηλώσεων μετά την πανδημία.

Πολλά από τα κορυφαία γήπεδα στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Intuit Dome στο Λος Άντζελες και του Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, αποτελούν έδρες ομάδων του NBA.

Το πλάνο NBA για ευρωπαϊκή λίγκα

Το NBA ανακοίνωσε τα σχέδιά του για μια ευρωπαϊκή λίγκα την άνοιξη του 2025, με στόχο την έναρξή της το φθινόπωρο του επόμενου έτους. Η προτεινόμενη διοργάνωση θα συνδυάζει ορισμένες υφιστάμενες ευρωπαϊκές ομάδες μπάσκετ με νέες ομάδες σε πόλεις-κλειδιά, όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και η Ρώμη.

Δώδεκα ομάδες θα είναι μόνιμα μέλη, ενώ άλλες τέσσερις θα προκρίνονται μέσω των εγχώριων πρωταθλημάτων τους.

Γιατί διστάζουν οι επενδυτές;

Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές έχουν διστάσει μπροστά στα τέλη συμμετοχής που ζητά το NBA, τα οποία φτάνουν έως και το 1 δισ. δολάρια, και έχουν εκφράσει αμφιβολίες για το επιχειρηματικό μοντέλο.

Αν και το μπάσκετ είναι δημοφιλές στην Ευρώπη, τα σημερινά του «προπύργια» είναι χώρες με μικρές τηλεοπτικές αγορές, όπως η Σερβία και η Ελλάδα.

Κάποιοι αμφισβήτησαν επίσης την απόφαση να επιδιωχθούν συνεργασίες με ευρωπαϊκούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους, δεδομένων των φανατικών οπαδικών τους βάσεων και των συχνά πιεσμένων οικονομικών τους.

Τον Μάιο, το NBA αναθεώρησε την πρότασή του προς τους επενδυτές με επιπλέον χρηματοδότηση 3 δισ. δολαρίων, με στόχο να επιταχύνει την πορεία προς την κερδοφορία για τους υποψήφιους ιδιοκτήτες ομάδων.

Πώς θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα

Με λιγότερο από 12 μήνες να απομένουν, το NBA δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πωλήσεις δικαιωμάτων συμμετοχής, αν και έχουν συμφωνηθεί ορισμένες προσωρινές συμφωνίες, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τη διαδικασία. Ενώ το NBA εμμένει στην ημερομηνία έναρξης τον Οκτώβριο του επόμενου έτους, ο Σίλβερ άφησε πρόσφατα να εννοηθεί ότι η λίγκα θα ξεκινήσει με ένα δοκιμαστικό λανσάρισμα και όχι ως μια πλήρως διαμορφωμένη διοργάνωση.

Η διαδικασία έχει περιπλακεί από τις προσπάθειες του NBA να καταλήξει σε συμφωνία με την EuroLeague, την υφιστάμενη κορυφαία διοργάνωση μπάσκετ της ηπείρου.

Τον περασμένο μήνα, τα 12 μόνιμα μέλη της EuroLeague, στα οποία περιλαμβάνονται οι ομάδες μπάσκετ της Ρεάλ Μαδρίτης, της Μπαρτσελόνα και της Μπάγερν Μονάχου, απέρριψαν πρόταση του NBA να ενώσουν τις δυνάμεις τους στη νέα λίγκα, αν και οι συνομιλίες συνεχίζονται.