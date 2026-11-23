Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα δύο κορυφαία στελέχη που βρίσκονται σε αντιπαράθεση για το μέλλον του ομίλου Tata θα αναμετρηθούν αυτή την εβδομάδα σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, την ώρα που οι τραπεζίτες φοβούνται ότι η διαμάχη ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη την εισαγωγή του μεγαλύτερου επιχειρηματικού ομίλου της Ινδίας στο χρηματιστήριο, παρά την αυξανόμενη πίεση των εποπτικών αρχών για τη διενέργεια αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO).

Ο Ναταρατζάν Τσαντρασεκαράν (N. Chandrasekaran), πρόεδρος της εταιρείας συμμετοχών του ομίλου, Tata Sons και ο Νοέλ Τάτα (Noel Tata), επικεφαλής των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που ελέγχουν την Tata Sons, αρνούνται να συμβιβαστούν ως προς τις αντικρουόμενες αντιλήψεις τους για τον τρόπο διοίκησης της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας, η οποία έχει ιστορία 158 ετών και δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από το τσάι έως τα αυτοκίνητα Range Rover.

Η κεντρική τράπεζα της Ινδίας επανέλαβε την περασμένη εβδομάδα ότι η Tata Sons θα πρέπει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο, καθώς θεωρεί ότι αποτελεί χρηματοπιστωτικό οργανισμό συστημικής σημασίας.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι Financial Times, όσο τα κορυφαία στελέχη του ομίλου παραμένουν σε μετωπική σύγκρουση, οι τραπεζίτες αμφισβητούν κατά πόσο μια αρχική δημόσια προσφορά μετοχών είναι εφικτή.

Ο Srini Sriniwasan, διευθύνων σύμβουλος της Kotak Alternate Asset Managers, δήλωσε ότι μια IPO της Tata Sons χωρίς τη στήριξη των μεγαλύτερων μετόχων της θα ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί, καθώς «οι επενδυτές επενδύουν στο αναπτυξιακό όραμα των ιδρυτών».

Ένας άλλος χρηματοοικονομικός παράγοντας με έδρα τη Βομβάη σχολίασε: «Τι θα μπορούσαμε να αναφέρουμε στο ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς, όταν ο βασικός μέτοχος δεν στηρίζει ούτε την πώληση μετοχών ούτε την ανανέωση της θητείας του προέδρου;».

Δύο διαφορετικές αντιλήψεις

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις απόψεις του, ο Τσαντρασεκαράν θεωρεί ότι τη στρατηγική του ομίλου θα πρέπει να χαράσσουν επαγγελματίες μάνατζερ και επιθυμεί η οικογένεια Tata και τα φιλανθρωπικά ιδρύματα να περιορίσουν την άμεση εμπλοκή τους στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ομίλου.

Ο 63χρονος επικεφαλής σχεδιάζει να παραμείνει στο τιμόνι του ομίλου για διάστημα έως και πέντε ετών, προκειμένου να διασφαλίσει την εισαγωγή του στο χρηματιστήριο και να οργανώσει ομαλά τη διαδοχή του.

Εκτιμάται ότι στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου την Πέμπτη θα επιχειρήσει εκ νέου να καθορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την IPO.

Από την πλευρά του, ο Νοέλ επιμένει ότι η ιδρυτική οικογένεια θα πρέπει να διατηρήσει την επιρροή της στην Tata μέσω των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων (trusts), ώστε να διαφυλαχθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του ομίλου, η συνολική αξία του οποίου ανέρχεται σε 265 δισ. δολάρια.

Υποστηρίζει ότι οι πιέσεις της αγοράς θα εμπόδιζαν μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο Tata να αναλαμβάνει μακροπρόθεσμες επενδυτικές πρωτοβουλίες ή να λειτουργεί ως ύστατος χρηματοδότης των θυγατρικών της σε περιόδους ανάγκης.

Ο 70χρονος εκπρόσωπος της οικογένειας Tata προωθεί πρόταση συγχώνευσης δύο λειτουργικών εταιρειών του ομίλου με την Tata Sons. Μια τέτοια κίνηση θα άλλαζε τον χαρακτηρισμό της Tata Sons από εταιρεία συμμετοχών και θα την απάλλασσε από την υποχρέωση εισαγωγής στο χρηματιστήριο.

«Σκάκι»

Κάθε πλευρά έχει επιχειρήσει να μπλοκάρει τις κινήσεις της άλλης. Παρότι το διοικητικό συμβούλιο της Tata Sons ανανέωσε τον Σεπτέμβριο τη θητεία του Chandrasekaran στην προεδρία για ακόμη πέντε χρόνια, ο Noel έχει αμφισβητήσει τη νομιμότητα της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι αντίκειται στο καταστατικό της εταιρείας.

Σε επιστολή προς τον εταιρικό γραμματέα της Tata Sons, με ημερομηνία 20 Νοεμβρίου, την οποία είδαν οι «Financial Times», ο Νοέλ υποστήριξε ότι η ανανέωση της θητείας του Τσαντρασεκαράν αποφασίστηκε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς σχετική εισήγηση από την επιτροπή υποψηφιοτήτων και χωρίς τη θετική ψήφο της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου που έχουν οριστεί από τα trusts.

Την ίδια στιγμή, ο Τσαντρασεκαράν επιχειρεί σταδιακά να αποδυναμώσει τα ερείσματα του Νοέλ στο εσωτερικό των Tata Trusts, εξασφαλίζοντας τη στήριξη τριών σημαντικών μελών τους και εμποδίζοντάς τον να ασκεί πλήρως τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τον έλεγχό τους.

Την περασμένη εβδομάδα, ο 85χρονος ετεροθαλής αδελφός του Νοέλ, Τζίμι Τάτα, ο οποίος συμμετέχει σε ορισμένα από τα trusts, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία τάχθηκε υπέρ της ανανέωσης της θητείας του Τσαντρασεκαράν και κατηγόρησε τον Νοέλ ότι επιχειρεί να προχωρήσει σε μια «κατάληψη εξουσίας από την πίσω πόρτα».

Ο Venu Srinivasan, εκπρόσωπος των trusts στο διοικητικό συμβούλιο της Tata Sons και υποστηρικτής του Τσαντρασεκαράν, έχει παραπέμψει ένα από τα μεγαλύτερα trusts στην κρατική επιτροπή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, ζητώντας τη διεξαγωγή έρευνας. Η εξέλιξη αυτή έχει εμποδίσει τα trusts να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την Tata Sons.

Ο Νοέλ και ο Τσαντρασεκαράν συναντήθηκαν τον περασμένο μήνα στη Βομβάη, προκειμένου να συζητήσουν τις διαφορές τους, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί πρόοδος, σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στους δύο άνδρες. Όπως ανέφεραν, η συνάντηση ήταν σύντομη και περιορίστηκε στην επανάληψη των θέσεων που υποστηρίζει κάθε πλευρά.

«Υπάρχουν ελάχιστες προσδοκίες ότι η επικείμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, στις 26 Νοεμβρίου, θα οδηγήσει σε οποιαδήποτε λύση του αδιεξόδου», δήλωσε ο Umakanth Varottil, καθηγητής εταιρικού δικαίου στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, προσθέτοντας ότι οι θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών είναι «υπερβολικά μεγάλες».

«Το πιθανότερο είναι να διατηρηθεί η υφιστάμενη κατάσταση», σημείωσε. «Στη χειρότερη περίπτωση, η αντιπαράθεση ενδέχεται να κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο», οδηγώντας σε μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες.

Ο άλλος σημαντικός μέτοχος της Tata Sons, ο όμιλος κατασκευών Shapoorji Pallonji, που ανήκει στην οικογένεια Mistry, πιέζει για την εξεύρεση τρόπου ρευστοποίησης μέρους της συμμετοχής του, η οποία ανέρχεται στο 18,4% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο όμιλος επιδιώκει να αποπληρώσει χρέη που εκτιμάται ότι ανέρχονται έως και σε 6 δισ. δολάρια, μέρος των οποίων έχει αναχρηματοδοτηθεί με υψηλά επιτόκια και με εξασφαλίσεις μετοχές της Tata Sons, σύμφωνα με τραπεζίτες στη Βομβάη.

Ο Νοέλ, η σύζυγος του οποίου, Aloo, προέρχεται από την οικογένεια Mistry, έχει προτείνει την υποβολή προσφοράς σε μετρητά ύψους 250 δισ. ρουπιών (2,7 δισ. δολαρίων) για την αγορά μέρους των μετοχών της Shapoorji Pallonji. Ωστόσο, ο κατασκευαστικός όμιλος τάσσεται υπέρ της εισαγωγής της Tata Sons στο χρηματιστήριο, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να εξασφαλίσει υψηλότερο τίμημα για τις μετοχές του και μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη ρευστοποίηση του υπόλοιπου μεριδίου του, σύμφωνα με τραπεζίτες.

Και πολιτική διάσταση

Η διαμάχη έχει λάβει πλέον και πολιτικές διαστάσεις, με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Rahul Gandhi να δηλώνει τον περασμένο μήνα ότι η Tata «καταστρέφεται εγκληματικά» από την κυβέρνηση.

Απαντώντας, η υπουργός Οικονομικών Nirmala Sitharaman κατηγόρησε το κόμμα του, το Κογκρέσο, ότι επί δεκαετίες «καταπνίγει το επιχειρηματικό πνεύμα των Ινδών».

Ινδός δισεκατομμυριούχος με έδρα τη Βομβάη εκτίμησε ότι η κυβέρνηση στο Νέο Δελχί πιθανότατα θα επιχειρήσει να αποφύγει την άμεση δημόσια παρέμβαση στη διαμάχη, μετά την αναφορά του Gandhi σε ένα ενδεχόμενο κυβερνητικής ανάμειξης, το οποίο, όπως είπε, «ανέδειξε ως φόβητρο».

Σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον Chandrasekaran, ο ίδιος εμφανίζεται βέβαιος για τις στενές σχέσεις του με σημαντικά μέλη του υπουργικού συμβουλίου του πρωθυπουργού Narendra Modi, μεταξύ των οποίων και η Sitharaman.

Ο πρόεδρος της Tata Sons έχει αναδείξει τον εαυτό του σε εγγυητή της δυνατότητας του ομίλου να υλοποιεί έργα μείζονος στρατηγικής σημασίας για την Ινδία. Σε αυτά περιλαμβάνονται η κατασκευή μιας μεγάλης μονάδας παραγωγής ημιαγωγών, καθώς και η εξυγίανση της Air India, της ζημιογόνου πρώην κρατικής αεροπορικής εταιρείας, την οποία η Tata εξαγόρασε το 2022.

Πρόσωπα από το περιβάλλον του Noel ανέφεραν ότι ο ίδιος ανησυχεί πως, μετά τον θάνατο το 2024 του ετεροθαλούς αδελφού του, Ρατάν Τάτα (Ratan Tata), ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος τόσο της Tata Sons όσο και των Tata Trusts, το διοικητικό συμβούλιο της Tata Sons έχει μετατραπεί σε όργανο που απλώς επικυρώνει τις αποφάσεις του Τσαντρασεκαράν, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο ή αντίλογο.

Τραπεζίτες και αναλυτές εκτιμούν ότι ο προφανής τρόπος για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο είναι να υπάρξει συμβιβασμός μεταξύ των δύο επικεφαλής. Μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να προβλέπει περιορισμένη παράταση της θητείας του Τσαντρασεκαράν, ενώ ο Νοέλ θα διασφάλιζε ότι η Tata Sons δεν θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα να ζητά από τον Τσαντρασεκαράν να λογοδοτεί για τις επιδόσεις του ομίλου.

Ο Srinath Sridharan, σύμβουλος εταιρικής διακυβέρνησης και διαδοχής με έδρα τη Βομβάη, δήλωσε ότι η αντιπαράθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους «promoters», όπως αποκαλούνται στην Ινδία οι ιδρυτές επιχειρήσεων και οι βασικοί μέτοχοί τους.

«Ο επιχειρηματικός κόσμος της Ινδίας βρίσκεται αναμφίβολα σε αναταραχή, καθώς δημιουργείται η εντύπωση ότι ένα επαγγελματικό στέλεχος, που δεν προέρχεται από την ιδρυτική οικογένεια, επιχειρεί να εκτοπίσει την ίδια την οικογένεια που ίδρυσε και ελέγχει την επιχείρηση».