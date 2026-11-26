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Για πρώτη φορά στην εκατονταετή ιστορία της, η περίφημη παρέλαση της Macy’s για την Ημέρα των Ευχαριστιών δεν θα πραγματοποιηθεί την καθιερωμένη ημερομηνία της. Η απειλή μιας ισχυρής καταιγίδας τύπου nor’easter, με θυελλώδεις ανέμους που αναμένεται να πλήξουν τη Νέα Υόρκη την Πέμπτη, οδήγησε τις αρχές και τη διοίκηση της εταιρείας στην απόφαση να μεταφέρουν τη διοργάνωση για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.

Η παρέλαση, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ετήσια θεάματα των Ηνωμένων Πολιτειών, προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες στους δρόμους του Μανχάταν και δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές. Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σηματοδοτεί την εκατοστή πραγματοποίησή της. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες κρίθηκαν υπερβολικά επικίνδυνες, κυρίως εξαιτίας των τεράστιων μπαλονιών που αποτελούν το σήμα κατατεθέν της, αναφέρει η Wall Street Journal.

Άνεμοι έως 65 μίλια την ώρα

Σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας, τα γιγαντιαία μπαλόνια επιτρέπεται να πετούν μόνο όταν η ταχύτητα των ανέμων είναι χαμηλότερη από 23 μίλια την ώρα και οι ριπές δεν ξεπερνούν τα 34 μίλια. Ο δήμαρχος, Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε ότι η Νέα Υόρκη αναμένει σταθερούς ανέμους ταχύτητας 30 έως 40 μιλίων την ώρα, με πιθανές ριπές που θα φθάσουν ακόμη και τα 60 με 65 μίλια.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους, με ισχύ από τις 10 το πρωί της Πέμπτης, επισημαίνοντας τον κίνδυνο πτώσης δέντρων και ζημιών σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Ο Μαμντάνι αναγνώρισε ότι η αλλαγή του προγράμματος θα προκαλέσει προβλήματα σε όσους είχαν ταξιδέψει ειδικά για την παρέλαση, υπογράμμισε όμως ότι η ασφάλεια πρέπει να προηγείται.

Η νέα ώρα έναρξης ορίστηκε για τις 8.30 το πρωί του Σαββάτου. Οι προβλέψεις για εκείνη την ημέρα είναι σαφώς ευνοϊκότερες, με μερική ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που αναμένεται να φθάσουν τους 10-11 βαθμούς Κελσίου. Η Macy’s ανακοίνωσε ότι τα μπαλόνια θα ξεφουσκώσουν το βράδυ της Τετάρτης και θα μεταφερθούν σε εγκατάσταση στο Νιου Τζέρσεϊ, προτού επιστρέψουν για τη νέα ημερομηνία.

Η αναστάτωση για χιλιάδες επισκέπτες στη Νέα Υόρκη

Η αναβολή δημιούργησε σημαντικά προβλήματα σε επισκέπτες και συμμετέχοντες που είχαν οργανώσει το ταξίδι τους γύρω από την παρέλαση. Η Λίζα Τόμας, η οποία ταξίδεψε από τη Γιούτα για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση η κόρη της και τέσσερις ανιψιές της, πληροφορήθηκε την αλλαγή μέσω γραπτού μηνύματος από την οργάνωση Spirit of America, που συντονίζει ομάδες χορευτών και μαζορετών.

Η οικογένεια είχε δαπανήσει περίπου 3.500 δολάρια ανά άτομο για ξενοδοχεία, παραστάσεις και άλλες δραστηριότητες, ενώ τα αεροπορικά εισιτήρια επιστροφής ήταν ήδη προγραμματισμένα για την Παρασκευή. Δεν ήταν σαφές εάν θα μπορούσαν να παραμείνουν στην πόλη μέχρι το Σάββατο. Η Spirit of America ανέφερε ότι προσπαθεί να διαχειριστεί τις πρωτοφανείς οργανωτικές δυσκολίες, χωρίς να έχει ακόμη συγκεκριμένες απαντήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Αντίστοιχη απογοήτευση εξέφρασαν επισκέπτες που είχαν ταξιδέψει από το Πίτσμπουργκ και άλλες περιοχές των ΗΠΑ. Η Τζιλ Παράγκι, η οποία είχε αγοράσει ειδικό κόκκινο μπουφάν της παρέλασης με το σύνθημα «Με βροχή ή με ήλιο», δήλωσε στην Journal ότι δυσκολεύεται να πιστέψει πως η εκδήλωση αναβλήθηκε.

Μια παράδοση με ιστορικές εξαιρέσεις

Η φετινή διοργάνωση επρόκειτο να περιλαμβάνει 100 εντυπωσιακές κατασκευές, μεταξύ των οποίων ένα μπαλόνι Hello Kitty μήκους 10 μέτρων και έναν χαρακτήρα Minion από την ταινία «Despicable Me», μαζί με άρματα, σχολικές μπάντες και ομάδες κλόουν. Η διαδρομή, μήκους περίπου 2,5 μιλίων, εκτείνεται από το Upper West Side του Μανχάταν έως το κεντρικό κατάστημα της Macy’s.

Η παρέλαση έχει ακυρωθεί πλήρως μόνο τρεις φορές στο παρελθόν, το 1942, το 1943 και το 1944, εξαιτίας της έλλειψης καουτσούκ και ηλίου κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα μπαλόνια είχαν καθηλωθεί επίσης το 1971, όταν οι ισχυροί άνεμοι κρίθηκαν επικίνδυνοι. Το 1997, μάλιστα, ένα μπαλόνι με τον «Γάτο με το Καπέλο» παρασύρθηκε από τον άνεμο και χτύπησε σε φωτιστικό στύλο, ο οποίος έπεσε και τραυμάτισε τέσσερις θεατές.

Η Macy’s υπολογίζει ότι περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούν την παρέλαση από κοντά κάθε χρόνο, ενώ περίπου 35 εκατομμύρια συντονίζονται τηλεοπτικά στη μετάδοση διάρκειας τρεισήμισι ωρών. Η μεταφορά της φετινής διοργάνωσης αποτελεί, επομένως, ένα ασυνήθιστο πλήγμα σε μια από τις μεγαλύτερες γιορτινές παραδόσεις της χώρας, με την εταιρεία να επιμένει ότι η ασφάλεια των εργαζομένων, των συμμετεχόντων και του κοινού δεν μπορεί να τεθεί σε διαπραγμάτευση.