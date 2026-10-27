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Νέα Υόρκη: Η σύλληψη του «Μπος» Τουίντ στις 27 Οκτωβρίου 1871 για σκάνδαλο υπεξαίρεσης εκατομμυρίων

Πώς ο ισχυρός άνδρας του κομματικού μηχανισμού Tammany Hall στη Νέα Υόρκη μετέτρεψε τις δημοτικές συμβάσεις σε μηχανισμό πλουτισμού

World 27.10.2026, 07:00
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Νέα Υόρκη: Η σύλληψη του «Μπος» Τουίντ στις 27 Οκτωβρίου 1871 για σκάνδαλο υπεξαίρεσης εκατομμυρίων
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Στις 27 Οκτωβρίου 1871, ο Γουίλιαμ Μ. «Μπος» Τουίντ, ο κυρίαρχος πολιτικός παράγοντας στη Νέα Υόρκη, συνελήφθη εν μέσω αποκαλύψεων για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς στην αμερικανική ιστορία. Επικεφαλής του πολιτικού μηχανισμού Tammany Hall, των Δημοκρατικών, ο Τουίντ είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο αξιωματούχων, εργολάβων και επιχειρηματιών που απομυζούσε τα δημόσια ταμεία μέσω υπερτιμολογημένων έργων, δωροδοκιών και εικονικών συναλλαγών.

Οι εκτιμήσεις για το συνολικό ποσό που υπεξαιρέθηκε διαφέρουν σημαντικά. Οι δημοτικές έρευνες υπολόγισαν ότι ο Τουίντ και οι συνεργάτες του απέσπασαν περίπου 45 εκατ. δολάρια σε διάστημα τριών ετών, ενώ άλλες ιστορικές εκτιμήσεις ανεβάζουν τη λεηλασία σε 100 εκατ. ή ακόμη και 200 εκατ. δολάρια, αν συμπεριληφθούν ευρύτερες απάτες και συναλλαγές προηγούμενων ετών. Η απόκλιση αντανακλά τη δυσκολία ανασύνθεσης ενός συστήματος που βασιζόταν σε πολύπλοκες οικονομικές διαδρομές και πλαστά παραστατικά (σ.σ. 1 δολάριο το 1871 αξίζει περίπου 27,62 δολάρια σήμερα (2026)).

Το Tammany Hall και η εξαγορά της πολιτικής εξουσίας

Το Tammany Hall ήταν ο ισχυρός κομματικός μηχανισμός των Δημοκρατικών στη Νέα Υόρκη. Συνδύαζε την πολιτική κινητοποίηση, την παροχή θέσεων εργασίας και βοήθειας σε μετανάστες με ένα εκτεταμένο σύστημα πελατειακών σχέσεων. Ο Τουίντ, που είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του ζωή ως επιπλοποιός και είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος το 1852, ανέβηκε σταδιακά στην κορυφή αυτού του δικτύου.

Η δύναμή του βασιζόταν στον έλεγχο διορισμών, συμβάσεων και δημοτικών υπηρεσιών στη Νέα Υόρκη. Οι εργολάβοι που ήθελαν να αναλάβουν έργα της πόλης υποχρεώνονταν να καταβάλλουν μίζες, ενώ οι πολιτικοί συνεργάτες του Τουίντ εξασφάλιζαν την εκλογική τους επιβίωση μέσω θέσεων εργασίας, εξυπηρετήσεων και χειραγώγησης της ψήφου.

Σύμφωνα με την Ιστορική Εταιρεία των Δικαστηρίων της Νέας Υόρκης, το δίκτυο απαιτούσε από προμηθευτές και εργολάβους να καταβάλλουν περίπου 15% των συναλλαγών ως παράνομη προμήθεια. Η διαφθορά δεν περιοριζόταν, επομένως, σε μεμονωμένα περιστατικά: είχε ενσωματωθεί στη λειτουργία της δημοτικής διοίκησης.

Το δικαστικό μέγαρο των 13 εκατ. δολαρίων

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου της κομητείας της Νέας Υόρκης, στο κάτω Μανχάταν. Το έργο είχε αρχικό προϋπολογισμό μόλις 250.000 δολαρίων, αλλά το τελικό κόστος εκτοξεύθηκε περίπου στα 12–13 εκατ. δολάρια. Με άλλα λόγια, η πόλη κατέληξε να πληρώσει περίπου 50 φορές περισσότερο από τον αρχικό προϋπολογισμό.

Η υπέρβαση δεν εξηγείται απλώς από καθυστερήσεις ή κατασκευαστικές δυσκολίες. Εργολάβοι υπέβαλλαν διογκωμένους λογαριασμούς για υλικά και εργασίες, ενώ οι υπερβολικές πληρωμές επέστρεφαν εν μέρει στους πολιτικούς μέσω μιζών και τραπεζικών μεταφορών.

Τα παραδείγματα ήταν εξωφρενικά. Για ξυλεία καταβλήθηκαν περίπου 460.000 δολάρια, ενώ η πραγματική της αξία εκτιμήθηκε σε μόλις 48.000 δολάρια. Για χαλιά χρεώθηκαν 350.000 δολάρια, με το μεγαλύτερο μέρος του ποσού να θεωρείται υπερκοστολόγηση. Ακόμη και απλά αντικείμενα, όπως τα σταχτοδοχεία, εμφανίζονταν στους λογαριασμούς με τιμές που έφθαναν τα 190 δολάρια ανά τεμάχιο.

Το σκάνδαλο ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικό επειδή το κτίριο αποτελούσε δημόσιο έργο που χρηματοδοτούνταν από τους φορολογουμένους, αλλά λειτουργούσε ως όχημα μεταφοράς δημόσιου χρήματος σε ιδιωτικές τσέπες. Η υπόθεση έμεινε γνωστή ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της λεγόμενης «κλοπής μέσω εργολαβιών».

Πώς αποκαλύφθηκε το δίκτυο

Η αρχή του τέλους ήρθε τον Ιούλιο του 1871, όταν στοιχεία από το γραφείο του δημοτικού ελεγκτή έφθασαν στους New York Times. Η εφημερίδα δημοσίευσε λεπτομερείς καταλόγους ύποπτων πληρωμών, τιμολογίων και συναλλαγών. Την ίδια περίοδο, ο σκιτσογράφος Τόμας Ναστ, μέσω του περιοδικού Harper’s Weekly, γελοιοποιούσε τον Τουίντ και τους συνεργάτες του με πολιτικές γελοιογραφίες που έκαναν την υπόθεση κατανοητή ακόμη και σε πολίτες που δυσκολεύονταν να παρακολουθήσουν τα περίπλοκα οικονομικά στοιχεία.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και ο Σάμιουελ Τίλντεν, ο οποίος συνέβαλε στην εξέταση τραπεζικών εγγράφων και στην ανασύνθεση της διαδρομής του χρήματος. Σε μία χαρακτηριστική ανάλυση, από πληρωμές συνολικού ύψους 5,7 εκατ. δολαρίων, περίπου 933.000 δολάρια κατέληξαν στον προσωπικό λογαριασμό του Τουίντ.

Η δημόσια κατακραυγή οδήγησε σε έρευνες και στην ποινική δίωξη των πρωταγωνιστών του δικτύου. Η σύλληψη του Τουίντ τον Οκτώβριο του 1871 δεν σήμανε το άμεσο τέλος της υπόθεσης: αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ η πρώτη δίκη του το 1873 κατέληξε σε αδιέξοδο. Σε δεύτερη δίκη καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης, ποινή που περιορίστηκε αργότερα από το εφετείο.

Το 1875 δραπέτευσε από την κράτηση και διέφυγε στην Κούβα και την Ισπανία. Συνελήφθη ξανά το 1876, αφού αναγνωρίστηκε μεταξύ άλλων χάρη στις γνωστές γελοιογραφίες του Ναστ, και πέθανε στη φυλακή της Νέας Υόρκης το 1878.

Το οικονομικό δίδαγμα

Η υπόθεση Τουίντ έδειξε ότι η διαφθορά μπορεί να λάβει συστημική μορφή όταν ο ίδιος πολιτικός μηχανισμός ελέγχει τις αποφάσεις, τους διορισμούς, τις συμβάσεις και την εποπτεία των δαπανών. Το δικαστικό μέγαρο έγινε σύμβολο όχι μόνο της υπεξαίρεσης εκατομμυρίων, αλλά και της αποτυχίας των θεσμικών ελέγχων να προστατεύσουν το δημόσιο χρήμα.

Η κληρονομιά του σκανδάλου ήταν βαθύτερη από την πτώση ενός πολιτικού αρχηγού. Ανέδειξε τη σημασία του ανεξάρτητου Τύπου, των ελέγχων στις δημόσιες συμβάσεις και της διαφάνειας στα οικονομικά στοιχεία. Και υπενθύμισε ότι, όταν οι δημόσιες δαπάνες μετατρέπονται σε εργαλείο ιδιωτικού πλουτισμού, το κόστος δεν το πληρώνουν μόνο οι προϋπολογισμοί, αλλά και η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

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