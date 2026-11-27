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Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν σήμερα τα περισσότερα χρηματιστήρια της Ασίας, με τις κινεζικές μετοχές να πρωταγωνιστούν στην άνοδο μετά τη δέσμευση του Πεκίνου για πρόσθετα μέτρα στήριξης της κεφαλαιαγοράς. Η ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών πρόσφερε επίσης σημαντικές ανάσες στους επενδυτές, έπειτα από έναν ιδιαίτερα δύσκολο Νοέμβριο για τις εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Στην Κίνα, ο CSI 300 ενισχύθηκε κατά 3,5%, στις 4.036,09 μονάδες, ενώ ο Shanghai Composite κατέγραψε κέρδη 3,2%, στις 3.588,54 μονάδες. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε άλμα 4,3%, στις 4.915 μονάδες.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 2,11% και ο Topix κατά 1,80%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng κατέγραψε κέρδη 2%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 σημείωσε άνοδο 0,80%, στη Σιγκαπούρη ο Straits Times ενισχύεται κατά 0,26%, στην Ινδονησία ο Jakarta Composite κατά 0,66% και στη Μαλαισία ο KLCI κατά 0,50%. Αντίθετα, στη Νέα Ζηλανδία ο NZX 50 υποχώρησε κατά 0,54% και στην Ινδία ο Nifty 50 κατά 0,76%.

Στο επίκεντρο σήμερα ήταν το Κρατικό Συμβούλιο της Κίνας που δεσμεύθηκε να προχωρήσει σε πρόσθετες παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση της κεφαλαιαγοράς, ενισχύοντας τον ρόλο των κρατικά υποστηριζόμενων επενδυτικών φορέων στη στήριξη των χρηματιστηριακών τιμών και ενθαρρύνοντας τις εισηγμένες επιχειρήσεις να αυξήσουν τις διανομές μερισμάτων και τις επαναγορές ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Οι κινεζικές αρχές δεσμεύθηκαν επίσης να ενισχύσουν τους μηχανισμούς προστασίας της αγοράς έναντι εξωτερικών κινδύνων και να βελτιώσουν τα υφιστάμενα εργαλεία σταθεροποίησης, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσουν το ύψος ή το χρονοδιάγραμμα των νέων παρεμβάσεων.

Οι τελευταίες εξαγγελίες έρχονται να προστεθούν στα μέτρα που ανακοινώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν τα χρηματιστήρια της Σαγκάης, της Σενζέν και του Πεκίνου συμφώνησαν να μειώσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις περιθωρίου ασφάλισης για αγορές μετοχών με πίστωση στο 80%, από 100%, με ισχύ από τις 30 Νοεμβρίου.

Η συγκεκριμένη αλλαγή θα μπορούσε θεωρητικά να δημιουργήσει πρόσθετη επενδυτική δυνατότητα ύψους σχεδόν 400 δισ. γουάν, ή 59,6 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε μειώσεις του κόστους συναλλαγών και έχουν προτείνει τη θέσπιση μηχανισμού ειδικής διαπραγμάτευσης στην αγορά ChiNext του χρηματιστηρίου της Σενζέν, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και τον περιορισμό της μεταβλητότητας.

Η παρέμβαση του Πεκίνου έρχεται έπειτα από μια ισχυρή διόρθωση της κινεζικής αγοράς, η οποία είχε οδηγήσει τον CSI 300 στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 μηνών κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, στην Ιαπωνία, ο δομικός πληθωρισμός στο Τόκιο επιταχύνθηκε στο 2,9% τον Νοέμβριο, από 2,6% τον Οκτώβριο, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 μηνών. Η εξέλιξη ενισχύει τις προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας ακόμη και τον Δεκέμβριο.