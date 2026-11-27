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Με σύμμαχο το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές, το Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρεί εκ νέου να κατοχυρώσει τις 2.500 μονάδες, με το ενδιαφέρον των χαρτοφυλακίων να στρέφεται ήδη στο rebalancing των δεικτών MSCI τη Δευτέρα. Στο επίκεντρο των συναλλαγών βρίσκεται η ΕΧΑΕ, η οποία δέχεται ισχυρές πιέσεις μετά την ανακοίνωση των όρων της συγχώνευσης με τη Euronext.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 1,20% στις 2.509,60 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 25,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 1,27% καταγράφει ο FTSE 25, στις 6.441,99 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 1,73% στις 3.049,75 μονάδες.

Νέα προσπάθεια υπέρβασης των 2.500 μονάδων

Με τη βοήθεια των διεθνών αγορών, οι οποίες συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, το Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρεί και σήμερα να κινηθεί πάνω από τις 2.500 μονάδες, ένα επίπεδο που παρά τις προσπάθειες των αγοραστών δεν κατάφερε να κατοχυρώσει χθες. Η αγορά προσπαθεί να ανακτήσει μέρος των απωλειών της εβδομάδας, με τα χαρτοφυλάκια να έχουν πλέον μπροστά τους και τις ανακατατάξεις που θα προκαλέσει η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI την ερχόμενη Δευτέρα.

Αν και στον MSCI Standard δεν υπάρχουν αλλαγές για την ελληνική αγορά, στον Small Cap η είσοδος της ElvalHalcor και η αποχώρηση της Autohellas αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικές μετακινήσεις κεφαλαίων. Ροές θα έχουμε και στις μετοχές του Standard Greece, αν και έμμεσες λόγω έτερων αλλαγών διεθνώς.

Την παράσταση, πάντως, στη σημερινή συνεδρίαση κλέβει η μετοχή της ΕΧΑΕ, η οποία καταγράφει απώλειες της τάξεως του 11,5%, μετά την ανακοίνωση της Euronext για τη διασυνοριακή συγχώνευση με τη Euronext Athens. Αν και η αποτίμηση της ελληνικής εταιρείας στο πλαίσιο της συγχώνευσης είναι βελτιωμένη σε σχέση με εκείνη της αρχικής δημόσιας προσφοράς, η εναλλακτική της καταβολής μετρητών στα 9,29 ευρώ ανά μετοχή ενσωματώνει discount 17,7% έναντι του χθεσινού κλεισίματος.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, άνω του 2% είναι η άνοδος σε Metlen, Alpha Bank, Eurobank, Cenergy, Credia Bank και Helleniq Energy, ενώ άνω του 1% είναι σε Εθνική, ΕΛΧΑ, ΔΕΗ, Λάμδα, Πειραιώς, Optima Bank, Βιοχάλκο και Τιτάν.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΕΥΔΑΠ, Motor Oil, Aktor, Aegean, Allwyn, ΔΑΑ, Κύπρου, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΟΤΕ, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Jumbo και Coca Cola.