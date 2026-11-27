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Ανέκαμψαν οι τιμές του χρυσού την Παρασκευή από το χαμηλό ενός έτους, στο οποίο είχαν υποχωρήσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, καθώς η αργία στις ΗΠΑ περιόρισε προσωρινά τις ανησυχίες των αγορών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις πιέσεις για πωλήσεις του πολύτιμου μετάλλου.

Η τιμή του spot χρυσού ενισχύθηκε κατά 1,6%, φτάνοντας τα 3.622,91 δολάρια ανά ουγγιά τα ξημερώματα της Παρασκευής, έχοντας προηγουμένως την Τετάρτη αγγίξει το χαμηλότερο επίπεδό της από τον Σεπτέμβριο του 2025, έπειτα από τα υψηλότερα των αναμενόμενων στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις για αύξηση των επιτοκίων. Σε εβδομαδιαία βάση, ο χρυσός κατέγραφε άνοδο περίπου 2,7%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ, με παράδοση τον Δεκέμβριο, ενισχύθηκαν κατά 2,6%, φτάνοντας τα 3.621,10 δολάρια.

«Αν και ο χρυσός έχει επιχειρήσει να σταθεροποιηθεί μετά τις πρόσφατες απώλειές του, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί. Οι αργίες στις ΗΠΑ ενδέχεται να περιορίσουν τις πιέσεις πώλησης στον χρυσό, καθώς η πτώση των τεχνολογικών μετοχών και οι ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται προσωρινά σε παύση», δήλωσε στο Reuters ο Ross Maxwell, επικεφαλής στρατηγικής της VT Markets.

«Ωστόσο, ο χρόνος που θα απαιτηθεί για οποιαδήποτε ανάκαμψη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των πραγματικών επιτοκίων, του δολαρίου ΗΠΑ και των επενδυτικών ροών».

Σε αναμονή αύξησης επιτοκίων στις ΗΠΑ

Η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με πολύ ταχύτερο ρυθμό από αυτόν που είχε αρχικά εκτιμηθεί κατά το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη. Παράλληλα, ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε τον Οκτώβριο, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα αυξήσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα και εκ νέου στις αρχές του 2027, καθιστώντας λιγότερο ελκυστική επένδυση τον χρυσό που δεν έχει αποδόσεις.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ προχώρησε τον Σεπτέμβριο στην πρώτη αύξηση επιτοκίων έπειτα από τρία χρόνια.

Εν τω μεταξύ, οι καθαρές εισαγωγές χρυσού της Κίνας μέσω του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκαν κατά 1,6% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του Χονγκ Κονγκ που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι (spot) ενισχύθηκε κατά 4,6%, φτάνοντας τα 43,40 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σημείωσε άνοδο 2,6%, στα 1.323,78 δολάρια, το παλλάδιο αυξήθηκε κατά 3,3%, φτάνοντας τα 901,50 δολάρια. Και τα τρία μέταλλα κατέγραφαν εβδομαδιαία κέρδη.