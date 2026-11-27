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Παγκόσμιες αλυσίδες λιανικής πώλησης ενδυμάτων, όπως η Zara και Μarks & Spenser μετέφεραν σχεδόν το ένα δέκατο των μηνιαίων παραγγελιών τους από το Μπαγκλαντές σε άλλα ασιατικά κέντρα παραγωγής κατά το πρώτο μισό του Νοεμβρίου, καθώς οι εργατικές αναταραχές διέκοψαν την παραγωγή και η αύξηση του κόστους υπονόμευσε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας, σύμφωνα με τρεις ιδιοκτήτες εργοστασίων.

Το Μπαγκλαντές ενέκρινε αύξηση κατά 36% του κατώτατου μισθού για τους εργαζόμενους στον κλάδο της ένδυσης

Μεταξύ της 1ης και της 18ης Νοεμβρίου, οι εταιρείες μετατόπισαν παραγγελίες αξίας περίπου 254 εκατομμυρίων δολαρίων από το Μπαγκλαντές, με τις περισσότερες να κατευθύνονται προς τη γειτονική Ινδία, ανέφεραν οι ιδιοκτήτες, σε μια μετατόπιση που αποτελεί σημαντικό πλήγμα για έναν βασικό πυλώνα της οικονομίας του Μπαγκλαντές και ενδέχεται να έχει επιπτώσεις που θα ξεπεράσουν τις τρέχουσες αναταραχές.

Κορυφαίοι εκπρόσωποι του κλάδου έχουν δηλώσει ότι η αύξηση των μισθών, οι ελλείψεις στην ενέργεια και η πολιτική αβεβαιότητα έχουν αποδυναμώσει το πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους που συνέβαλε στο να καταστεί το Μπαγκλαντές ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ενδυμάτων στον κόσμο μετά την Κίνα, ωθώντας τα παγκόσμια brand να διαφοροποιήσουν τις πηγές προμήθειάς τους.

Οι διαμαρτυρίες έχουν προκαλέσει απώλειες στην παραγωγή ύψους άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την Ένωση Κατασκευαστών και Εξαγωγέων Ενδυμάτων του Μπαγκλαντές (BGMEA), σε έναν κλάδο που αντιπροσωπεύει πάνω από το 80% των εσόδων από εξαγωγές του Μπαγκλαντές και σχεδόν το 40% των θέσεων εργασίας στον τομέα της μεταποίησης.

Ποιοι κερδίζουν από τις αναταραχές στο Μπαγκλαντές

Η Ινδία έχει αναδειχθεί ως ο μεγαλύτερος δικαιούχος της μετατόπισης των παραγγελιών, ενώ οι αγοραστές στρέφονται επίσης προς το Βιετνάμ, την Καμπότζη και την Ινδονησία, προκειμένου να μειώσουν τους κινδύνους της εφοδιαστικής αλυσίδας και να βελτιώσουν την αξιοπιστία των παραδόσεων, σύμφωνα με ηγέτες του κλάδου.

Οι πιέσεις αυτές εντάθηκαν την Τετάρτη, όταν το Μπαγκλαντές ενέκρινε αύξηση κατά 36% του κατώτατου μισθού για τους εργαζόμενους στον κλάδο της ένδυσης, αν και η αύξηση αυτή ήταν η μικρότερη των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών.

Η αύξηση αυτή απέχει πολύ από τα αιτήματα των εργαζομένων για υπερδιπλασιασμό των μισθών, προκαλώντας νέες συγκρούσεις με την αστυνομία, ακόμη και όταν ο Αμπντούρ Ραχμάν Ταράφντερ, γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και Απασχόλησης, δήλωσε ότι η αύξηση των μισθών ήταν «ικανοποιητική» και ότι ελπίζει όλοι οι εργαζόμενοι στον κλάδο της ένδυσης να επιστρέψουν στην εργασία τους από το Σάββατο.

Οι ηγέτες του κλάδου δήλωσαν ότι η αύξηση θα περιορίσει, παρ’ όλα αυτά, το πλεονέκτημα του Μπαγκλαντές σε σχέση με την Ινδία όσον αφορά το κόστος εργασίας, αν και τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα της βιομηχανίας ενδυμάτων.

Οι ιδιοκτήτες των εργοστασίων, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω ανησυχιών σχετικά με τις σχέσεις τους με διεθνείς αγοραστές, δήλωσαν ότι οι αναταραχές ώθησαν τις εταιρείες Zara, Marks & Spencer και Celio και άλλες παγκόσμιες μάρκες να ανακατευθύνουν τις παραγγελίες τους, με την Ινδία να δέχεται το μεγαλύτερο μέρος της παραγγελίας.

Η Inditex, ιδιοκτήτρια της Zara, αρνήθηκε να σχολιάσει τις ερωτήσεις του Reuters, ενώ η M&S, η H&M και η Celio δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια.

Οι μετοχές των ινδικών εταιρειών κλωστοϋφαντουργίας σημείωσαν άνοδο μετά τη δημοσίευση της έκθεσης του Reuters, με την Gokaldas Exports να σημειώνει άνοδο έως και 11% και την Trident να κερδίζει περίπου 5%. Άλλες εταιρείες που ενδέχεται να επωφεληθούν, συμπεριλαμβανομένων των Welspun Living, KPR Mill και Vardhman Textiles σημείωσαν άνοδο περίπου 2% η καθεμία.

Ο M. Mohiuddin Chowdhury, διευθυντής της BGMEA, δήλωσε ότι οι υψηλότεροι μισθοί, καθώς και το κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και των πρώτων υλών, ασκούν επιπλέον πίεση στις μεταποιητικές βιομηχανίες.

«Η αύξηση των μισθών έχει επιβαρύνει το κόστος σε μια περίοδο που οι αγοραστές απαιτούν χαμηλότερες τιμές και ο ανταγωνισμός από άλλες χώρες προμήθειας εντείνεται», ανέφερε.

Ο Mahmud Hasan Khan, πρόεδρος της ένωσης, αρνήθηκε να κατονομάσει τις μάρκες, αλλά ανέφερε ότι η προσωρινή μεταφορά ορισμένων παραγγελιών αλλού βοηθά τον κλάδο να διατηρήσει τους παγκόσμιους πελάτες του, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις οικονομικές απώλειες.

Επιχειρήσεις σε κίνδυνο

Οι ιδιοκτήτες εργοστασίων ανέφεραν ότι η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι, μετά την ήδη παρακαμπτόμενη παραγγελία, ενδέχεται να ακολουθήσει η απώλεια μελλοντικών συνεργασιών, καθώς οι αγοραστές επανεξετάζουν από πού θα προμηθεύονται ενδύματα.

Οι επίμονες ελλείψεις ενέργειας, που επιδεινώνονται από την κρίση στη Μέση Ανατολή, έχουν επιτείνει τις διαταραχές στην παραγωγή και έχουν αναγκάσει ορισμένα εργοστάσια να βασίζονται σε πιο ακριβές εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Ο Chowdhury ανέφερε ότι οι αγοραστές δίνουν όλο και μεγαλύτερη προτεραιότητα στους χρόνους παράδοσης έναντι της τιμής κατά την επιλογή προμηθευτών.

«Η τιμή γίνεται δευτερεύουσα όταν οι μάρκες βρίσκονται υπό πίεση να τηρήσουν αυστηρές προθεσμίες παράδοσης», είπε.

Η Ινδία μπορεί να προσφέρει στους αγοραστές ένα πλεονέκτημα παράδοσης περίπου μιας εβδομάδας, ενώ το Βιετνάμ και η Καμπότζη μπορούν να μειώσουν τους χρόνους παράδοσης έως και 15 ημέρες, ανέφερε ο Chowdhury.

Τα ανταγωνιστικά κέντρα προμήθειας μπορούν συνήθως να ολοκληρώσουν την παραγωγή και την παράδοση εντός 60 έως 90 ημερών, σε σύγκριση με περίπου 120 ημέρες στο Μπαγκλαντές, πρόσθεσε.

Οι διαταραχές έχουν επίσης δημιουργήσει καθυστερήσεις στην παραγωγή, με τους κατασκευαστές γύρω από τη Ντάκα να χάνουν περίπου 20 έως 25 ημέρες παραγωγής. Ορισμένοι εξετάζουν το ενδεχόμενο υπερωριών και δαπανηρών αεροπορικών μεταφορών για να τηρήσουν τις δεσμεύσεις παράδοσης.

Ο Khan Monirul Alam, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Alps Apparels Group, ο οποίος προμηθεύει κυρίως ευρωπαϊκές μάρκες, δήλωσε ότι οι αναταραχές έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τις νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

«Από την 1η Νοεμβρίου, οι περισσότεροι από τους αγοραστές μου έχουν σταματήσει να κάνουν παραγγελίες λόγω των αναταραχών», είπε ο Alam. «Μας λένε ότι οι παραγγελίες μας έχουν μεταφερθεί, αναβληθεί ή ακυρωθεί και ότι έχουν ήδη βρει εναλλακτικές λύσεις».

Οι πολιτικές εντάσεις γύρω από την πιθανή επιστροφή της πρώην πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα στη Ντάκα από την Ινδία έχουν εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές.

Οι ηγέτες του κλάδου δήλωσαν ότι η αποκατάσταση της σταθερότητας και της αδιάλειπτης παραγωγής θα είναι κρίσιμη για τη διατήρηση των διεθνών αγοραστών. Ο Τσούντουρι προειδοποίησε ότι οι παραγγελίες που μεταφέρθηκαν αλλού κατά τη διάρκεια περιόδων αστάθειας ενδέχεται να μην επιστρέψουν ακόμη και μετά τη βελτίωση των συνθηκών.

«Η πρόκληση είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των αγοραστών πριν οι προσωρινές μετατοπίσεις μετατραπούν σε μακροπρόθεσμες αποφάσεις προμήθειας», είπε. «Οι μάρκες έχουν επιλογές. Δεν θα μας περιμένουν αν η αστάθεια συνεχιστεί».