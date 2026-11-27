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Η βρετανική κυβέρνηση αναγκάστηκε την Παρασκευή να θέσει εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος του συστήματος καταβολής κοινωνικών παροχών, εξαιτίας ενός νέου κύματος κυβερνοπεριστατικών που ανέδειξαν τις αδυναμίες των κρίσιμων υποδομών, από τις ΗΠΑ έως την Ευρώπη.

Η διαταραχή στη λειτουργία του βρετανικού υπουργείου Εργασίας και Συντάξεων (Department for Work and Pensions – DWP), το οποίο διαχειρίζεται το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της χώρας, ύψους 330 δισ. λιρών, σημειώθηκε έπειτα από περιστατικά που αφορούσαν και άλλους οργανισμούς αυτή την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, η CIA και η FIFA.

Μια σειρά από κυβερνοεπιθέσεις και διακοπές λειτουργίας δικτύων υψηλού προφίλ τον τελευταίο μήνα έχει εντείνει τους φόβους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού σχετικά με τις αντοχές των παρωχημένων ψηφιακών υποδομών, καθώς και την ευπάθεια των συστημάτων αυτών σε hacking και κυβερνοτρομοκρατικές ενέργειες στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η δυνατότητα των μοντέλων AI να εντοπίζουν ευπάθειες σε λογισμικό πολύ ταχύτερα από οποιονδήποτε άνθρωπο έχει πυροδοτήσει μια κούρσα εξοπλισμών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας μεταξύ επιτιθέμενων και αμυνόμενων, καθώς οι οργανισμοί προσπαθούν να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα κενά προτού αυτά αξιοποιηθούν από χάκερ, σημειώνουν οι Financial Times.

Παράλληλα, οι ραγδαίες εξελίξεις στην ικανότητα των μοντέλων AI να επιλύουν σύνθετα μαθηματικά προβλήματα έχουν προκαλέσει ανησυχίες στους επιστήμονες πληροφορικής ότι η τεχνολογία θα μπορούσε δυνητικά να ανα reverse-engineer τους μαθηματικούς υπολογισμούς στους οποίους βασίζεται η διαδικτυακή ασφάλεια.

«Η εμφάνιση μιας σειράς τέτοιων περιστατικών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα προκαλεί αναπόφευκτα ανησυχία για τα αίτια και για το πόσο ανθεκτικά είναι πραγματικά τα συστήματα που στηρίζουν την καθημερινή ζωή», δήλωσε ο Rafe Pilling, ανώτερο στέλεχος της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Sophos.

«Το τοπίο των κυβερνοαπειλών δεν γίνεται απλώς πιο σύνθετο. Γίνεται ταχύτερο, πιο προσιτό και πιο πολυσύχναστο», πρόσθεσε.

Στο στόχαστρο κυβερνητικές υπηρεσίες και διεθνείς οργανισμοί

Αξιωματούχοι του βρετανικού DWP αρνήθηκαν την Παρασκευή να αποκλείσουν το ενδεχόμενο το υπουργείο να έχει δεχθεί κυβερνοεπίθεση, ενώ κατέβαλλαν προσπάθειες για την αποκατάσταση των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Η διαταραχή σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου το Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε ότι έθεσε ορισμένες υπηρεσίες του εκτός λειτουργίας, έπειτα από πιθανή κυβερνοεπίθεση που είχε ως αποτέλεσμα «μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση» στα συστήματά του.

Αυτή την εβδομάδα, χάκερ παραβίασαν επίσης τα συστήματα της FIFA, αποσπώντας «προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες επιχειρηματικού χαρακτήρα», ενώ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η CIA και το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ (Office of the Director of National Intelligence) διαπίστωσαν πρόσφατα παραβίαση της κυβερνοασφάλειας, η οποία οδήγησε στην έκθεση ορισμένων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Δεν είναι σαφές εάν όλα τα περιστατικά οφείλονταν σε κυβερνοεπιθέσεις. Οι διακοπές λειτουργίας δικτύων αυτόν τον μήνα στη Microsoft και στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), οι οποίες αντίστοιχα απέκλεισαν την πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οδήγησαν στην καθήλωση χιλιάδων πτήσεων, προκλήθηκαν από εργασίες των ίδιων των οργανισμών για την εγκατάσταση διορθωτικών ενημερώσεων λογισμικού.

Ωστόσο, η προσπάθεια ταχείας αναβάθμισης των συστημάτων τροφοδοτείται τελικά από τις αυξανόμενες ανησυχίες ότι κυβερνοεγκληματίες και ομάδες που υποστηρίζονται από κρατικούς φορείς χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να ενισχύσουν σημαντικά τις επιθετικές τους δυνατότητες.

Μέχρι στιγμής, υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι ο μέσος χάκερ χρησιμοποιεί AI για την εκμετάλλευση σύνθετων ευπαθειών. Ερευνητές κυβερνοασφάλειας επισημαίνουν ότι τα εργαλεία AI χρησιμοποιούνται ακόμη κυρίως για την επέκταση εκστρατειών phishing, μέσω των οποίων οι χρήστες εξαπατώνται ώστε να αποκαλύψουν τα στοιχεία σύνδεσής τους.

Ωστόσο, σχεδόν όλοι οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι κυβερνοεπιθέσεις θα γίνουν πιο εξελιγμένες και ότι ο αριθμός τους, καθώς και η συχνότητά τους, θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

«Το επόμενο έτος είναι πιθανό να ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις ψηφιακές υποδομές από τις οποίες εξαρτόμαστε όλοι», πρόσθεσε ο Pilling.