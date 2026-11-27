Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Υπό αμφισβήτηση βρίσκεται η δεύτερη θητεία Τζένσεν Χουάνγκ στην Nvidia, παρά το γεγονός ότι υποσχέθηκε να είναι «καλύτερος διευθύνων σύμβουλος στη δεύτερη θητεία του», καθώς επέστρεψε μετά την 11ήμερη απομάκρυνσή του.

Ωστόσο, μετά από το εκρηκτικό σκάνδαλο ηγεσίας, οι υπάλληλοι της Nvidia, οι αναλυτές και οι νομικοί εμπειρογνώμονες αμφισβητούν αν ο Χουάνγκ μπορεί να συνεχίσει να διοικεί την εταιρεία αξίας 3,6 τρισ. δολαρίων με τον τρόπο που το έκανε μέχρι τώρα, περιτριγυρισμένος από μια ομάδα πιστών συνεργατών και με ένα διοικητικό συμβούλιο που έχει δεχτεί ευρεία κριτική για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την παραίτησή του και την επακόλουθη επανένταξή του.

Επιστρέφοντας την Τρίτη στα κεντρικά γραφεία της Nvidia στη Σίλικον Βάλεϊ για μια συνάντηση με το προσωπικό, ο Χουάνγκ δεν έδωσε σχεδόν καμία ένδειξη ότι θα αναδιαμορφώσει τη διοίκηση και τη διακυβέρνηση της εταιρείας, παρότι παραδέχτηκε ότι πρέπει να μετριάσει τον αυταρχικό τρόπο ηγεσίας του.

Αντίθετα, επανέλαβε τη μακροχρόνια αντίθεσή του στον επίσημο σχεδιασμό διαδοχής και υπερασπίστηκε την επίπεδη οργανωτική δομή της Nvidia, στην οποία δεκάδες ανώτερα στελέχη αναφέρονται απευθείας σε αυτόν.

Οι νέες αποφάσεις του Τζένσεν Χουάνγκ

Η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia σημείωσε άνοδο σχεδόν 1 τρισ. δολαρίων, όταν έγινε γνωστή η είδηση της επιστροφής του Χουάνγκ στον κατασκευαστή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η άνοδος αποδείχθηκε βραχύβια και η μετοχή έχει υποχωρήσει κατά περίπου 10% από το κλείσιμο της Δευτέρας, εν μέσω μιας ευρύτερης πώλησης μετοχών εταιρειών ημιαγωγών.

Ορισμένοι πιστεύουν ότι ο Χουάνγκ δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αλλάξει στάση. «Αυτό που είναι σαφές είναι ότι θα αλλάξει ως επικεφαλής του κολοσσού», δήλωσε τους Financial Times ο Τζιν Μάνστερ, διευθύνων εταίρος της εταιρείας επενδύσεων τεχνολογίας Deepwater Asset Management. «Πέρασε μια εμπειρία κοντά στο θάνατο και είναι ευγνώμων που επέστρεψε στην ηγεσία». Μετά από νέες επικρίσεις για τη μακροχρόνια τάση του Χουάνγκ να φωνάζει στους υφισταμένους του μπροστά στους συναδέλφους τους, ο Μάνστερ προέβλεψε ότι «μέρος της έντασης με την οποία πιέζει τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες και τους πολιτικούς θα αποκτήσει πιο ήπιο τόνο».

Η επιστροφή του Χουάνγκ έχει στρέψει την προσοχή σε δύο από τους κορυφαίους συνεργάτες του, οι οποίοι διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην πρόσφατη κρίση ηγεσίας της εταιρείας, καθώς και στο διοικητικό συμβούλιο που άλλαξε στάση όσον αφορά την επαναφορά του, καταστρέφοντας αξία άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για τους μετόχους.

Το σκάνδαλο έχει «αποκαλύψει τρωτά σημεία» στη διοίκηση και τη διακυβέρνηση της Nvidia που θα μπορούσαν να απειλήσουν την πιστοληπτική της ικανότητα

Ο ρόλος των άλλων στελεχών

Ο λόγος για την οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες και το γενικό νομικό σύμβουλο Τιμ Τέτερ, δύο από μια εσωτερική ομάδα τεσσάρων επίσημων εκτελεστικών στελεχών της Nvidia, που βρίσκονται πλέον υπό εξέταση για τη συμμετοχή τους στην κρίση.

Η Κρες ήταν υπεύθυνη για τη λογιστική της Nvidia, η οποία τώρα αποτελεί αντικείμενο έρευνας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), καθώς οι επενδυτές ζητούν περισσότερη σαφήνεια σχετικά με το βαθμό στον οποίο η εταιρεία βασίζεται σε έσοδα που προέρχονται από την Κίνα. Ο Τέτερ, εν τω μεταξύ, επόπτευε τη συμμόρφωση της Nvidia με τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών, αποκτώντας φήμη στην Ουάσιγκτον για την υποβάθμιση των ανησυχιών εθνικής ασφάλειας σχετικά με τις πωλήσεις της Nvidia.

Ο πρώην δικηγόρος ειδικευμένος σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο δικηγορικό γραφείο Cooley της Δυτικής Ακτής πρόκειται να καταθέσει σε κλειστές ακροάσεις στο Κογκρέσο μαζί με τον Χουάνγκ την επόμενη εβδομάδα. Ενώ για την περίπτωση της Κρες, οι επενδυτές ζητούν περισσότερη σαφήνεια σχετικά με το βαθμό στον οποίο η εταιρεία βασίζεται στα έσοδα που προέρχονται από την Κίνα.

Η Κρες της Nvidia έχει έρθει στο παρελθόν σε σύγκρουση με τον γαμπρό του Χουάνγκ, τον Νίκο Καπρέζ, έναν πρώην σκιέρ και σύμβουλο ο οποίος ανέβηκε ραγδαία στην ιεραρχία για να αναλάβει τη διαχείριση σημαντικών λογαριασμών πελατών στην Ασία και αφαίρεσε την εποπτεία από την ίδια την ομάδα της Κρες. Αν και είναι γνωστός ως απαιτητικός και σκληρός προϊστάμενος, δεν φημίζεται για απολύσεις υπαλλήλων. Έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι προτιμά να «τους βασανίζει μέχρι να φτάσουν στη βέλτιστη απόδοσή τους».

Η αποτυχία της Nvidia

Ο Χάρβεϊ Τζόουνς, πρόεδρος της Nvidia, σημείωσε πως η εταιρεία «δεσμεύεται να συνεργαστεί εποικοδομητικά με την κυβέρνηση και τους εταίρους του κλάδου με σκοπό τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, υποστηρίζοντας παράλληλα τη συνεχή τεχνολογική καινοτομία».

Παρά την άνοδο της τιμής της μετοχής τη Δευτέρα, ορισμένοι επενδυτές εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την απότομη ανατροπή της στάσης του διοικητικού συμβουλίου απέναντι στον Χουάνγκ, μετά από πίεση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με αποτέλεσμα να τον επαναδιορίσουν μόλις λίγες ημέρες αφότου ο Τζόουνς είχε αποκλείσει την επιστροφή του.

Η αποτυχία της Nvidia να καταρτίσει σχέδιο διαδοχής ήταν «καταστροφική» και «το είδος του γεγονότος που αναμένεται να τιμωρηθεί από την αγορά», πρόσθεσε και η Αν Λίπτον, καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κολοράντο στο Μπόλντερ και πρώην κορυφαία δικηγόρος σε υποθέσεις χρεογράφων και εταιρικών διαφορών. «Το διοικητικό συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία συστημάτων που διασφαλίζουν ότι ζητήματα όπως αυτό θα υποπίπτουν στην προσοχή του», τόνισε.

Η εταιρεία δέχεται αυξανόμενη πίεση να προβεί σε περαιτέρω αλλαγές. Το σκάνδαλο στην ηγεσία έχει «αποκαλύψει τρωτά σημεία» στη διοίκηση και τη διακυβέρνηση της Nvidia που θα μπορούσαν να απειλήσουν την πιστοληπτική της ικανότητα, υπογράμμισαν αναλυτές της S&P Global Ratings. Ο οίκος αξιολόγησης ανέφερε ότι θα μπορούσε να υποβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της Nvidia κατά μία βαθμίδα, εκτός εάν αντιμετωπιστούν οι «ουσιαστικές» ελλείψεις στη διακυβέρνηση.