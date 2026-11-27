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Εδω και μερικά χρόνια οι εκατομμυριούχοι στην Κίνα, ξοδεύουν αστρονομικά ποσά για να αποκτήσουν «νισικιγκόι» (nishikigoi), την πιο πολύτιμη ράτσα διακοσμητικών κυπρίνων.

O Παν Ζιντσένγκ ενας κινέζος εργοστασιάρχης όπως και άλλοι πλούσιοι συμπατριώτες του έχουν αναδειχθεί στους μεγαλύτερους αγοραστές παγκοσμίως των «νισικιγκόι» (nishikigoi) μιας διάσημης ράτσας ψαριών. Έχουν δαπανήσει αστρονομικά ποσά για τα καλύτερα ψάρια με τις πιο καθαρές γενεαλογικές γραμμές, έχουν δημιουργήσει κήπους αναψυχής για να κολυμπούν οι συλλογές τους, ενώ έχουν πληρώσει ακόμη και για να υποβληθούν τα πολύτιμα ψάρια «κόι» σε αισθητικές επεμβάσεις.!!

Μεταξύ των Κινέζων φανατικών των ψαριών κόι συγκαταλέγονται ορισμένοι από τους μεγιστάνες της χώρας —από τον ιδρυτή της Alibaba, Τζακ Μα, μέχρι τον έκπτωτο μεγιστάνα των ακινήτων, Χούι Κα-γιαν—, οι οποίοι κινούνται σε έναν κόσμο που κατοικείται από λαθρεμπόρους, λάτρεις της αισθητικής και φανατικούς των ψαριών, αναφέρουν οι Fiancial Times.

Ωστόσο, η γοητεία που ασκούν τα κοί στη χώρα και τα ολοένα και μεγαλύτερα ποσά που πληρώνουν οι συλλέκτες για αυτά, συμβαίνουν την ίδια στιγμή που το Πεκίνο σφίγγει τον έλεγχο επί του ιδιωτικού πλούτου. Οι αυστηρές ενέργειες κατά της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και της επιδεικτικής κατανάλωσης έχουν ταράξει τους συλλέκτες κάθε είδους, από τα έργα τέχνης μέχρι τα γρήγορα αυτοκίνητα — και τα ψάρια κοί δεν αποτελούν εξαίρεση.

Ο Λιου Τονγκ, γενικός γραμματέας της Ένωσης Κόι του Γκουανγκντόνγκ, υποστηρίζει ότι η αφοσίωση είναι απαραίτητη σε έναν τομέα που έχει γίνει προνόμιο των πιο αφοσιωμένων. «Τα κορυφαία κόι παρουσιάζονται μόνο σε φανατικούς λάτρεις», λέει, καθισμένος απέναντι από τον Παν, σε ένα πέτρινο τραπέζι με χαραγμένες κυπρίνους.

«Αν δεν είσαι αρκετά τρελός για τα κοί, ή δεν έχεις αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχιών, ή δεν διαθέτεις τεράστιο πλούτο, δεν θα καταφέρεις καν να τα δεις.»

Η Κίνα τρέφει από παλιά σεβασμό για τα κοί: το ψάρι αυτό αποτελεί μοτίβο στη ζωγραφική και την πορσελάνη για περισσότερο από μια χιλιετία, συμβολίζοντας την ακαδημαϊκή επιτυχία και την ευημερία. Ωστόσο, η τρέλα για τα κοί είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων δεκαετιών.

Ετήσια έκθεση Κόι στην Κίνα

Η Ένωση Κοί του Γκουανγκντόνγκ έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των εγχώριων εκτροφείων κοί της Κίνας και στην ενίσχυση του κύρους των ψαριών της χώρας μέσω της ετήσιας Έκθεσης Κοί της Κίνας.

Από τα ταπεινά της ξεκινήματα πριν από περίπου 25 χρόνια, η έκθεση, την οποία διοργανώνει ο Παν σε ένα εμπορικό πάρκο που του ανήκει, μπορεί πλέον να υπερηφανεύεται για κριτές από όλο τον κόσμο. Κριτές και διαγωνιζόμενοι συγκεντρώνονται γύρω από τα βραβευμένα ψάρια που φιλοξενούνται σε προσωρινές μπλε πισίνες, αξιολογώντας τα ως προς το μέγεθος, το σχήμα και το χρώμα τους.

Για να αυξήσουν τις πιθανότητες νίκης τους, ή ακόμα και απλώς για αισθητικούς λόγους, ορισμένοι ιδιοκτήτες υποβάλλουν τα ψάρια τους σε αισθητικές επεμβάσεις, αφαιρώντας λέπια που βρίσκονται σε λάθος θέση ή εξομαλύνοντας τις άκρες των ατελών χρωματικών κηλίδων.

Ο Ζου Ξιουεγιονγκ , ο οποίος σήμερα είναι αναπληρωτής εκτελεστικός πρόεδρος της Ένωσης Κόι της Γκουανγκντόνγκ, ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τα κόι το 1985, όταν περιπλανιόταν σε ένα λαβύρινθο από καταστήματα, φαρμακεία και αντίκες στην καρδιά της παλιάς εμπορικής συνοικίας της Γκουάνγκτζου. Τότε, σε ηλικία 21 ετών και ως ταμίας σε τράπεζα, μπήκε τυχαία σε ένα δροσερό κατάστημα στο ισόγειο, όπου ένα κοπάδι λαμπερών ψαριών κολυμπούσε νωχελικά γύρω από μια δεξαμενή. Είχε βρει ένα κατάστημα που θεωρείται ο πρώτος λιανοπωλητής ιαπωνικών κοΐ στην Κίνα, το οποίο είχε ανοίξει μια επιχείρηση από το Χονγκ Κονγκ περίπου δύο χρόνια νωρίτερα.

Η εξάπλωση της… τρέλας

Όπως και ο Παν, γοητεύτηκε από την ομορφιά τους και άρχισε αμέσως να αγοράζει μικρότερα κοί αξίας 10 RMB ή λιγότερο. Ο Ζου, ο οποίος εκείνη την εποχή έβγαζε 54 RMB το μήνα, ανήκε στην πρώτη γενιά των υπαλλήλων της μεσαίας τάξης που διέθεταν διαθέσιμα χρήματα για να ξοδέψουν. Η κινεζική οικονομία είχε πρόσφατα αρχίσει να υιοθετεί τον καπιταλισμό μετά από δεκαετίες βίαιης ταξικής πάλης, και το Γκουάνγκτζου, χάρη στην εγγύτητά του τόσο με το Χονγκ Κονγκ όσο και με τα εργοστάσια της ηπειρωτικής Κίνας, βρισκόταν σε άνθηση. Η τρέλα για τα κοί εξαπλώθηκε σε όλη την πόλη.

Σύμφωνα με τον Ζου, μέχρι τη δεκαετία του 2000, επτά στις δέκα βίλες της Γκουάνγκτζου —που ήταν διάσπαρτες μεταξύ των αποικιακών συνοικιών της παλιάς πόλης και των νεότερων οικισμών στα αναπτυσσόμενα προάστια— διέθεταν λίμνες με κοί. Η επικρατούσα αντίληψη μεταξύ των εύπορων κατοίκων εκείνη την εποχή ήταν: «Αν οι άλλοι έχουν κοί, θα έχω κι εγώ». Ο Ζου εγκατέστησε μάλιστα μια δεξαμενή στο υποκατάστημα της τράπεζάς του.

Η άνοδος της δημοτικότητας των κοί δεν ήταν χωρίς εμπόδια. Σε μια από τις πρώτες εκδηλώσεις της Έκθεσης Κοί της Κίνας, τα κοί πέθαναν στις λίμνες τους λόγω ενός ιού. Τον επόμενο χρόνο, εξοντώθηκαν από μόλυνση με χλώριο.

Τα περιζήτητα ιαπωνικά κόι

Οπως σημειώνουν οι FT , τα κοί ιαπωνικής εκτροφής εξακολουθούν να είναι αυτα που φτάνουν στις υψηλότερες τιμές. Το 2018, ένας εκτροφέας από τη Χιροσίμα πούλησε το «S-legend», μια κόκκινη και λευκή ποικιλία νισικίγκοϊ τύπου κοχάκου, έναντι 1,8 εκατ. δολαρίων σε έναν Ταϊβανέζο αντιπρόσωπο, αν και ο Ζου αναφέρει ότι ο τελικός αγοραστής ήταν ένας επιχειρηματίας από το Γκουανγκντόνγκ. Η πώληση αυτή το κατέστησε το πιο ακριβό κοί που έχει πωληθεί ποτέ.

Τα ιαπωνικά κοί είναι τόσο περιζήτητα που η Ιαπωνία επιβάλλει περιορισμούς υγείας και παρακολούθησης τόσο αυστηρούς που, στην πράξη, απαγορεύουν τις εισαγωγές των ψαριών από αλλού, σύμφωνα με τους Κινέζους εκτροφείς. Ενώ οι περιορισμοί έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των τοπικών κοί από ιούς, οι Κινέζοι εκτροφείς υποθέτουν ότι η χώρα επιδιώκει επίσης να προστατεύσει τις γενεαλογικές γραμμές των κυπρίνων της.

Αυτό σημαίνει ότι οι Κινέζοι εκτροφείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο All Japan Show πρέπει να διατηρούν τα κοί που προορίζονται για διαγωνισμό σε τοπικά εκτροφεία. Κάποιοι πωλούν τα ψάρια σε αγοραστές από όλο τον κόσμο· άλλοι φέρνουν πίσω πολύτιμα αναπαραγωγικά άτομα για τις δικές τους εκτροφές, αν και τόσο ο Παν όσο και ο Ζου προειδοποιούν ότι οι ιαπωνικές εκτροφές μπορεί να είναι ιδιαίτερα προστατευτικές όσον αφορά τα καλύτερα άτομα τους.

Εκτροφείς στην Κίνα

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι Κινέζοι λάτρεις των κοί αποφάσισαν ότι η απλή εισαγωγή πολύτιμων ψαριών από την Ιαπωνία — ή η διατήρησή τους στην Ιαπωνία για να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς — δεν ήταν αρκετή.

Από το να είναι πιθανώς οι μεγαλύτεροι ξένοι αγοραστές εισαγόμενων ιαπωνικών κοί, προχώρησαν στο να ανοίξουν τα δικά τους εκτροφεία. Ο Ζου, ο οποίος εγκατέλειψε τον τραπεζικό κλάδο για να ανοίξει μια εκμετάλλευση στα ορεινά προάστια της Γκουάνγκτζου και του οποίου το δέρμα έχει πλέον μαυρίσει από τις ώρες που περνά φροντίζοντας τις λίμνες του κάτω από την τροπική ζέστη, λέει ότι η εγχώρια βιομηχανία κοί της Κίνας έχει ακόμα δρόμο να διανύσει για να φτάσει το επίπεδο της ιαπωνικής αν και όπως υπογραμμιζουν οι FT (Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το μέγεθός της.)

Παρ’ όλα αυτά, οι εκτροφείς κατάφεραν να ενισχύσουν την ελκυστικότητα των κοί που εκτρέφονται στην Κίνα. Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, ένα κοί από την εκμετάλλευση του Παν Ζιντσένγκ πωλήθηκε σε δημοπρασία για 4 εκατομμύρια RMB (λίγο λιγότερο από 600.000 δολάρια), ένα ρεκόρ για ψάρι που εκτρέφεται στην Κίνα.

Η πώληση σε έναν πολύ πλούσιο Αμερικανό αγοραστή προσέλκυσε τόσο μεγάλη προσοχή, ώστε ο Παν έλαβε τηλεφώνημα από την τοπική φορολογική υπηρεσία λίγο αργότερα…