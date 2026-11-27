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Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, πέθανε μετά την πρόσφατη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του.

Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα. Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στην οικία του, έπειτα από επιθυμία της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει ο γιατρός που τον παρακολουθούσε, πνευμονολόγος-εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 δεν είχε παρουσιάσει νευρολογική βελτίωση, ωστόσο οι οικείοι του αποφάσισαν να σεβαστούν την επιθυμία που είχε εκφράσει ο ίδιος πριν από το ατύχημά του.

Η πρόσφατη νοσηλεία του

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς νοσηλεύτηκε έπειτα από πτώση στο σπίτι του, κατά την οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι. Αρχικά διασωληνώθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Βουγιουκλάκειου.

Τι δήλωσε ο θεράπων ιατρός του για την κατάσταση της υγείας του:

«Σήμερα το πρωί, κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς του, ο κύριος Καλλιβωκάς επέστρεψε στην οικία του, για να συνεχίσει εκεί, με επίβλεψη νοσηλευτική και ιατρική, τη θεραπευτική του πορεία”, είπε αρχικά ο γιατρός Ανδρέας Στράτης.

Και πρόσθεσε: «Έχει τραχειοστομία και αναπνέει μόνος του. Είναι στην ίδια κατάσταση, δεν έχει καμία νευρολογική βελτίωση. Δεν αντιδράει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τρέφεται με χημικές τροφές και έχει και συσκευή χορήγησης ορού.

Προφανώς ήταν επιθυμία του ίδιου να πάει σπίτι του και να είναι ανάμεσα στα αγαπημένα του πρόσωπα, πριν το πάθει αυτό».

Η καλλιτεχνική διαδρομή του

Γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου 1930 στη Νέα Κυψέλη της Αθήνας.

Αποφοίτησε το 1954 από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, όπου είχε καθηγητές τους Δημήτρη Ροντήρη, Αιμίλιο Βεάκη, Γ. Σιδέρη κ.ά.. Αμέσως προσελήφθη στο Εθνικό Θέατρο, ενώ η πρώτη του συμμετοχή ήταν στο χορό της “Ορέστειας” του Αισχύλου στο Ηρώδειο, το καλοκαίρι του 1954.

Παρέμεινε στο Εθνικό Θέατρο για τρία χρόνια παίζοντας αξιόλογους ρόλους, όπως Βαλεντίνο στον «Φάουστ» του Γκαίτε, Μαρτινέθ στην «Άμαξα» του Μεριμέ, Όσβαλντ στο έργο «Βασιλιάς Ληρ» του Σαίξπηρ και δώδεκα ακόμη ρόλους. Μετά την αποχώρηση του από το Εθνικό Θέατρο, το 1957, εργάστηκε στο «Ελεύθερο Θέατρο».

Έχει παίξει σε πολλά μεγάλα θέατρα, ενώ έχει συνεργαστεί με όλους σχεδόν τους σπουδαίους ηθοποιούς της χρυσής εποχής του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος των εταιρικών θιάσων Πειραϊκό Θέατρο – Δ.Ροντήρη, Εταιρικός θίασος Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Προσκήνιο – Αλέξη Σολομού, Δημοτικό Θέατρο Θράκης, Θεατρική συνεργασία και στο Δημοτικό Θέατρο Κηφισιάς.

Έχει λάβει μέρος συνολικά σε 95 θεατρικά έργα του ελληνικού και παγκοσμίου δραματολογίου, κωμωδίες και δράματα, κλασικά και σύγχρονα.

Συμμετείχε σε 38 ταινίες μεγάλου μήκους, ελληνικές και ξένες. Ακόμη, έλαβε μέρος σε θεατρικά έργα στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και της ΥΕΝΕΔ, καθώς και σε πολλές τηλεοπτικές παραγωγές.

Πηγή: in.gr