Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος και το vidcast Finance Views δίνουν τον λόγο στους ειδικούς, επιχειρώντας να φωτίσουν ζητήματα που επηρεάζουν την οικονομία, τις επιχειρήσεις και την καθημερινότητα των πολιτών.

Σε αυτό το επεισόδιο, φιλοξενούμε τον επιχειρηματία και Αναπληρωτή Τομεάρχη Ψηφιακής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ. Δημήτρη Νταφόπουλο.

Ο Δημήτρης Νταφόπουλος, εγείρει σημαντικά ζητήματα σε σχέση με την ετοιμότητα της Ελλάδας απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις, εξηγεί τους κινδύνους από την εξάρτηση του Δημοσίου από λίγους μεγάλους παρόχους και παρουσιάζει τις προτάσεις του κόμματός του για τη θωράκιση των κρίσιμων υποδομών της χώρας.

Πόσο γρήγορα εντοπίζεται μια κυβερνοεπίθεση σε μια κρίσιμη υποδομή και πόσο χρόνο χρειάζεται ο αρμόδιος φορέας για να επαναφέρει τις υπηρεσίες του; Χωρίς κοινή καταγραφή των περιστατικών και δημοσιοποίηση των χρόνων απόκρισης και αποκατάστασης, η ετοιμότητα της χώρας απέναντι σε μια επίθεση μεγάλης κλίμακας παραμένει δύσκολο να αξιολογηθεί, υποστήριξε ο Δημήτρης Νταφόπουλος.

«Το κράτος δεν κρατάει λογαριασμό», είπε χαρακτηριστικά, εντοπίζοντας το πρόβλημα στην αποσπασματική εικόνα που δίνουν τα περιστατικά τα οποία γίνονται γνωστά. Κατά τον ίδιο, η Ελλάδα κινήθηκε γρήγορα στην ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας NIS2, όμως παραμένει ασαφές ποιοι έλεγχοι έχουν γίνει στις κρίσιμες υποδομές, τι διαπιστώθηκε και ποιες αδυναμίες διορθώθηκαν. Όπως ανέφερε, η διαδικασία σήμερα είναι «οριακά μια αυτοαξιολόγηση», καθώς οι υπόχρεοι φορείς ορίζουν υπεύθυνο ασφαλείας και συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο.

Ο κ. Νταφόπουλος εξήγησε ότι το κράτος πρέπει να διατηρεί τον έλεγχο των κλειδιών κρυπτογράφησης, να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα υπάγονται στο ελληνικό ή στο ευρωπαϊκό δίκαιο

Το μάθημα από τη βλάβη της Microsoft

Η διακοπή υπηρεσιών της Microsoft, την οποία ο κ. Νταφόπουλος απέδωσε σε τεχνική βλάβη, έφερε στη συζήτηση μια άλλη πλευρά της ψηφιακής ετοιμότητας. Πώς συνεχίζει να λειτουργεί μια δημόσια υπηρεσία όταν ο πάροχός της τίθεται εκτός λειτουργίας; «Δεν μπορείς να αναθέτεις τα πάντα σε έναν πάροχο», ανέφερε, ζητώντας εφεδρικές λύσεις για κρίσιμα συστήματα και δοκιμασμένα σχέδια μεταφοράς δεδομένων σε άλλον πάροχο ή σε κρατική υποδομή.

Συνέδεσε αυτή τη δυνατότητα με την ψηφιακή κυριαρχία του Δημοσίου. Στην πράξη, όπως εξήγησε, το κράτος πρέπει να διατηρεί τον έλεγχο των κλειδιών κρυπτογράφησης, να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα υπάγονται στο ελληνικό ή στο ευρωπαϊκό δίκαιο και να δημοσιοποιεί τα αιτήματα πρόσβασης από ξένες αρχές.

Οι τρεις προτάσεις για τις κρίσιμες υποδομές

Ο Δημήτρης Νταφόπουλος έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την ενσωμάτωση προδιαγραφών κυβερνοασφάλειας ήδη από τον σχεδιασμό των δημόσιων συμβάσεων. Πρότεινε, επίσης, κάθε κρίσιμο σύστημα να διαθέτει φάκελο ασφαλείας με ορισμένο υπεύθυνο και καταγραφή των αλλαγών, καθώς και να υπόκειται σε ανεξάρτητο έλεγχο και περιοδικό επανέλεγχο.

Η τρίτη πρότασή του αφορά τη θέσπιση εθνικού πλαισίου καταγραφής και αποτίμησης των περιστατικών, με δημοσιοποίηση της σοβαρότητάς τους και των χρόνων απόκρισης και αποκατάστασης. Ζήτησε, ακόμη, δεσμευτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την ενέργεια, το νερό, την υγεία και τις μεταφορές έως το 2028, καθώς και απλούστερες διαδικασίες, ενημέρωση και εκπαίδευση για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το επεισόδιο από το site του Οικονομικού Ταχυδρόμου ot.gr και το Spotify.

To Vidcast είναι μία παραγωγή του Οικονομικού Ταχυδρόμου

Ευχαριστούμε το ΕΒΕΑ για την ευγενή παραχώρηση αίθουσας του για το γύρισμα του επεισοδίου vidcast – Finance Views