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Τελικά, η Κίνα δεν θα κατονομαστεί ούτε θα στιγματιστεί δημόσια. Η πρόταση για την αναθεώρηση του Νόμου για την Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity Act), η οποία παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο, περιλάμβανε διάταξη που θα επέτρεπε στην ΕΕ να χαρακτηρίζει ολόκληρες χώρες ως απειλές για την κυβερνοασφάλεια.

Θεωρητικά, ο χαρακτηρισμός θα μπορούσε να αφορά οποιαδήποτε χώρα, ωστόσο ήταν σαφές σε όλους ότι το μέτρο είχε ως βασικό στόχο την Κίνα.

Η πρόταση, η οποία προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από τις αρχές του Πεκίνου, παρέμεινε επί 11 μήνες στο επίκεντρο μιας σοβαρής διπλωματικής και εμπορικής αντιπαράθεσης, προτού τελικά εγκαταλειφθεί αυτή την εβδομάδα, υπό το βάρος των αντιδράσεων από τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η απόφαση των ευρωπαϊκών πρωτευουσών να διαγράψουν τη συγκεκριμένη διάταξη από το προτεινόμενο νομοθέτημα, την οποία αποκάλυψε το Politico, συνιστά σημαντική ήττα για όσους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούσαν ότι ήταν απαραίτητο να χαρακτηριστεί μια ολόκληρη χώρα ως απειλή, προκειμένου να προστατευθούν οι κρίσιμες υποδομές από κυβερνοεπιθέσεις.

Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα «εποικοδομητικό βήμα», δήλωσε την Παρασκευή εκπρόσωπος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Κίνας στην ΕΕ.

Η συνολική νομοθετική πρωτοβουλία, με την ονομασία CSA2, αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των εφοδιαστικών αλυσίδων στους πλέον κρίσιμους τομείς της Ευρώπης, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια και οι μεταφορές, όπου χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό τεχνολογικός εξοπλισμός κινεζικών εταιρειών, όπως η Huawei.

Εδώ και καιρό, οι υποστηρικτές μιας αυστηρότερης στάσης απέναντι στην Κίνα στον τομέα της ασφάλειας προειδοποιούν ότι η εκτεταμένη παρουσία κινεζικών εταιρειών σε κρίσιμες υποδομές καθιστά την Ευρώπη ευάλωτη σε ενέργειες δολιοφθοράς και κατασκοπείας.

Η Κίνα είχε καταδικάσει έντονα τη διάταξη που προέβλεπε τον χαρακτηρισμό συγκεκριμένων χωρών, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο ουσιαστικά για εμπορική πολιτική που παρουσιαζόταν ως μέτρο ασφαλείας. Την είχε χαρακτηρίσει «κατάφωρο προστατευτισμό», προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα λάμβανε «τα αναγκαία μέτρα» ως απάντηση στην εφαρμογή του νόμου.

Μια πολιτική επιλογή

Η τελική απόφαση για την απόσυρση της διάταξης αναδεικνύει τη λεπτή ισορροπία που καλείται να διατηρήσει η ΕΕ: να περιορίσει την παρουσία κινεζικής τεχνολογίας στους πλέον κρίσιμους τομείς της, χωρίς παράλληλα να προκαλέσει υπέρμετρα το Πεκίνο.

«Είναι σημαντικό να συνυπολογιστούν τα ενδεχόμενα αντίποινα και οι συνέπειες για την Ένωση», ανέφερε η Ολλανδία στις παρατηρήσεις της επί του νομοσχεδίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico τον Οκτώβριο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται, επίσης, λίγο μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Κίνας για τον περιορισμό της εισροής ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ωστόσο, η προσπάθεια να αποκλειστεί συγκεκριμένος κινεζικός τεχνολογικός εξοπλισμός από την ευρωπαϊκή αγορά δεν έχει τελειώσει. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στους λεγόμενους «μη τεχνικούς κινδύνους» που απορρέουν από χώρες εκτός ΕΕ, οι οποίοι θα εξετάζονται στο πλαίσιο αξιολογήσεων των κινδύνων για την ασφάλεια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανά κλάδο.

Για ορισμένους, η πρόταση για τη δημόσια κατονομασία και διαπόμπευση χωρών ενείχε μόνο κινδύνους και κανένα όφελος. Ο επίσημος χαρακτηρισμός της Κίνας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας ως γενικευμένης απειλής για την κυβερνοασφάλεια θα μπορούσε να έχει σοβαρές πολιτικές, διπλωματικές, νομικές και οικονομικές συνέπειες.

«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια πιο ουσιαστική και ταυτόχρονα πιο πολιτική απόφαση από το να χαρακτηρίσει ένα ξένο κράτος ως διαρθρωτική απειλή για την ασφάλεια», δήλωσε ο Τομ Ντε Κορντιέ, εταίρος στη δικηγορική εταιρεία CMS, ο οποίος έχει συμβουλεύσει πελάτες με ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη νομοθεσία.

Πλέον, οι ρυθμιστικές αρχές θα περιορίσουν τη στόχευσή τους σε συγκεκριμένες εταιρείες. Η ΕΕ θα εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να απαγορεύει τη χρήση ή να απομακρύνει τεχνολογίες που θεωρούνται επικίνδυνες, χωρίς να χρειάζεται να προχωρήσει σε μια διπλωματικά αντίστοιχη δημόσια προσβολή ολόκληρης χώρας.

Για άλλους, ωστόσο, πρόκειται για συνθηκολόγηση. «Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο», δήλωσε ο Μπαρτ Χρόουτχαους, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη φιλελεύθερη πολιτική ομάδα Renew, γνωστός για τη σκληρή στάση του απέναντι στην Κίνα, ο οποίος συμμετέχει στην επεξεργασία της νομοθεσίας.

«Η άρνηση ακόμη και να κατονομάσουμε τους αντιπάλους μας που αποτελούν υψηλό κίνδυνο ενδέχεται να καταστήσει την ΕΕ γεωπολιτικά ασήμαντη», πρόσθεσε.