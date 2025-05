Disney: «Πρωτιά» Thunderbolts* στο ντεμπούτο του με έσοδα 76 εκατ. δολάρια σε ΗΠΑ και Καναδά

Με έσοδα 76 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων, η κινηματογραφική ταινία «Thunderbolts*», η τελευταία ταινία στο κινηματογραφικό σύμπαν της Walt Disney, ήταν η Νο. 1 ταινία αυτό το Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ και τον Καναδά, κατά τη διάρκεια του ντεμπούτο της.

Το ποσό αυτό συγκρίνεται με μια εκτίμηση για πωλήσεις έως και 90 εκατομμυρίων δολαρίων από το Box Office Pro, το οποίο παρακολουθεί την βιομηχανία. Η Disney είχε προβλέψει έως και 75 εκατομμύρια δολάρια.

H ταινία «Thunderbolts*» έλαβε σημαντικά καλύτερες κριτικές από τους κριτικούς, κάτι που μπορεί να βοηθήσει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της στο box office

Στην ταινία «Thunderbolts*» πρωταγωνιστούν η Florence Pugh και ο Sebastian Stan ως μέρος μιας ομάδας αντιηρώων που προσπαθούν να εμποδίσουν μια απατεώνα αξιωματούχο των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών την οποία υποδύεται η Julia Louis-Dreyfus.

Οι επιδόσεις της ταινίας το Σαββατοκύριακο έναρξης ήταν παρόμοια με την ταινία «Captain America: Brave New World» τον Φεβρουάριο, αν και η ταινία «Thunderbolts*» έλαβε σημαντικά καλύτερες κριτικές από τους κριτικούς, κάτι που μπορεί να βοηθήσει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της στο box office. Η παραγωγή της ταινίας κόστισε περίπου 180 εκατομμύρια δολάρια.

Οι τρεις ταινίες της Disney

Πέρα από την περσινή επιτυχία Deadpool & Wolverine, η οποία είχε εισπράξει 1,34 δισεκατομμύρια δολάρια, οι ταινίες με υπερήρωες δυσκολεύονται να φτάσουν στα ύψη που είχαν θέσει πριν από έξι χρόνια, όταν το Avengers: Endgame συγκέντρωσε παγκοσμίως το κολοσσιαίο ποσό των 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το Thunderbolts* είναι η δεύτερη από τις τρεις ταινίες της Marvel που κυκλοφορεί η Disney φέτος.

Η τρίτη είναι η ταινία The Fantastic Four: First Steps, η οποία κάνει πρεμιέρα δύο εβδομάδες μετά το Superman της Warner Bros. Discovery Inc.

Η Disney ανακοινώνει τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου του οικονομικού έτους στις 7 Μαΐου. Η απόδοση στο τμήμα που περιλαμβάνει τις κινηματογραφικές κυκλοφορίες αναμένεται να περιοριστεί από το Snow White, το οποίο βυθίστηκε σε διαμάχη και εισέπραξε απογοητευτικά 200,3 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office μετά το ντεμπούτο του τον Μάρτιο.