Metlen: Εντάχθηκε στον FTSE 100

Στη «μεγάλη κατηγορία» του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, μπαίνει και επίσημα η Metlen Energy & Metals, μετά την απόφαση του FTSE Russell να την εντάξει στον δείκτη FTSE 100, στη θέση της Taylor Wimpey.

Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία αναμένονται και οι πρώτες μεγάλες εισροές κεφαλαίων, αντίστοιχες με το βάρος που έχει ο δείκτης στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Η είσοδος στον FTSE 100, λιγότερο από έναν μήνα μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, αποτελεί ένα κομβικό ορόσημο για την ελληνική εταιρεία, που γίνεται η πρώτη πολυεθνική με έδρα την Ελλάδα και διαπραγμάτευση σε ευρώ που εξασφαλίζει συμμετοχή στον κορυφαίο δείκτη.

Σε ανάρτηση του στο LinkedIn πρόεδρος και διευθύνων συμβουλος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, υπογράμμισε: «Η ένταξη της Metlen στον δείκτη FTSE 100, σε χρόνο λιγότερο από έναν μήνα μετά την εισαγωγή μας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία διεθνούς ανάπτυξης και εξωστρέφειας της εταιρείας μας. Αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στο όραμά μας και στην ικανότητά μας να δημιουργούμε βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε περήφανοι που είμαστε η πρώτη ελληνική πολυεθνική που πετυχαίνει αυτό το ορόσημο και εντάσσεται στον FTSE 100 διαπραγματευόμενη σε ευρώ. Αυτό το επίτευγμα είναι το αποτέλεσμα πολλών ετών σκληρής δουλειάς από πολλούς ανθρώπους. Δημιουργεί σε όλους μας αυξημένο το αίσθημα ευθύνης να συνεχίσουμε με την ίδια δυναμική και ακόμη πιο δυνατά τα επόμενα χρόνια, πετυχαίνοντας σταθερά τους στόχους μας».

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αυξήσει θεαματικά τη διεθνή ορατότητα της Metlen, ενισχύοντας τη ρευστότητα της μετοχής και ανοίγοντας τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών από όλο τον κόσμο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση

Η FTSE Russell, ο παγκόσμιος πάροχος δεικτών, επιβεβαιώνει σήμερα ότι οι εταιρείες Burberry Group και Metlen Energy & Metals θα ενταχθούν στον δείκτη FTSE 100 ως αποτέλεσμα της τριμηνιαίας αναθεώρησης του Σεπτεμβρίου 2025.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, οι εταιρείες Taylor Wimpey και Unite Group θα αποχωρήσουν από τον δείκτη FTSE 100 και θα ενταχθούν στον δείκτη FTSE 250.

Οι τριμηνιαίες αναθεωρήσεις, που βασίζονται σε αυστηρούς και αντικειμενικούς κανόνες, διασφαλίζουν ότι οι δείκτες συνεχίζουν να αποτυπώνουν με ακρίβεια την αγορά που εκπροσωπούν και αποτελούν ουσιώδες στοιχείο στη διαχείριση των δεικτών».

Όλες οι αλλαγές από αυτήν την αναθεώρηση θα εφαρμοστούν με το κλείσιμο των εργασιών την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025 και θα τεθούν σε ισχύ από την έναρξη της διαπραγμάτευσης τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι πλέον οι τίτλοι που δεν είναι εκφρασμένοι σε στερλίνα είναι επιλέξιμοι για ένταξη στη Σειρά Δεικτών FTSE UK. Κατά συνέπεια, οι Metlen Energy & Metals (BTQGS77, EUR), Biopharma Credit (BDGKMY2, USD) και Partners Group Private Equity (B28C2R2, EUR) προστίθενται αντίστοιχα στον FTSE 100 και στον FTSE 250, όπως αναφέρεται παραπάνω.